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1969. Москва на фотографиях Михаила Ароновича Дашевского

16:31. 7 октября 2020 147 просмотров Нет комментариев Опубликовал:



1969. Улица Октябрьская (8)
1969. Улица Октябрьская

1969. Улица Октябрьская (11)

1969. Улица Октябрьская (2)

1969. Улица Октябрьская (3)

1969. Улица Октябрьская (4)

1969. Улица Октябрьская (9)

1969. Улица Октябрьская (10)

1969. Улица Октябрьская (12)

1969. Улица Октябрьская (14)

1969. Улица Октябрьская (13)

1969. Улица Октябрьская (7)

1969. Улица Октябрьская (6)

1969. Улица Октябрьская (5)

1969. Улица Октябрьская (1)

1969. Улица Солянка (1)
1969. Улица Солянка

1969. Улица Солянка (2)

1969. Улица Солянка (3)

1969. Улица Солянка (4)

1969. Улица Солянка (6)

1969. Улица Солянка (7)

1969. Улица Солянка (8)

1969. Улица Солянка (5)
Метки: история, Москва, Россия, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7421247.html

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