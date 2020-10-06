Партия ЗА ПРАВДУ, организованная писателем Захаром Прилепиным, в День учителя заявила о намерении создать всероссийскую общественную организацию «Учителя против ЕГЭ». Об этом сообщает сайт партии.

Задачей движения «Учителя против ЕГЭ», в первую очередь, является отмена Единого государственного экзамена в существующем виде. Также организация займется созданием проекта конкурентоспособной российской школы.

ЕГЭ в существующем виде критикуют многие учителя, преподаватели, родители — даже и сами школьники. Однако есть ли альтернатива Единому государственному экзамену в то время как весь западный мир перешел на тестирование как на основной способ оценивания знаний учеников? Мы поговорили об этом с философом, политологом Николаем Стариковым и сопредседателем Санкт-Петербургского родительского комитета Михаилом Богдановым.

— ЕГЭ имеет два минуса, — отмечает Стариков. — Первый: оно препятствует изучению предметов. Оно поощряет изучение того, как сдать ЕГЭ. Это две разные ситуации, о чем вам скажет любой учитель. У меня две дочери закончили школу. Обе они на финальной стадии получения среднего образования, по сути, готовились сдавать ЕГЭ, а не полноценно учились в школе. И дело не в том, что они или кто-то другой как-то неправильно занимались учебным процессом. Это первое.

Второе. Говорить о том, что ЕГЭ как способ тестирования дало прекрасные результаты на Западе — это значит погрешить против реальности. Сегодня Запад, в основном, пополняет «запасы мозгов», в основном, переманивая людей из стран, где система образования сохранила свой классический вид. Поэтому не вижу никакого смысла в тиражировании тех методик, которые на самом Западе дают очень печальный результат.

Тезис о ЕГЭ как о некоем справедливом отборе тоже не соответствует истине. Опять-таки, скажу о своем личном опыте. При поступлении в высшее учебное заведение моя дочь столкнулась с ситуацией, когда люди из других регионов сдают другой ЕГЭ. Это, на мой взгляд, является несправедливым. Показательно, когда абитуриенты из некоторых частей нашей Родины, сдавшие ЕГЭ по русскому языку на высокий балл, очень плохо владеют этим самым русским языком, и первый год обучения тратится на то, чтобы преподаватели и студенты научились разговаривать на одном языке.

И действительно, мало какой год обходится без скандалов, связанных с ЕГЭ. Например, в 2013 году был зафиксирован всплеск количества «стобалльников»: оно выросло в три раза по сравнению с предыдущим годом. Особенно отличились Дагестан, Ингушетия, Брянская и Воронежская область. Проверки там выявили массовые нарушения: либо проверяющие завышали баллы, либо у выпускников заранее оказывались реальные варианты ЕГЭ. Было и такое, что проверяющие попросту исправляли и дописывали работы. И наоборот: случалось так, что комиссия, например, потеряла сочинение выпускницы — и та получила ноль баллов. Юноша из Астрахани купил «неправильную» ручку, и его работы не отсканировались при проверке, результат — опять-таки, ноль баллов. А однажды выпускник из Карачаево-Чекрессии отправил на экзамен своего отца…

Если Николай Стариков категорически настаивает на полной отмене ЕГЭ, то Михаил Богданов предлагает его переформатировать: отменить как школьный аттестационный экзамен, оставив в качестве экзамена для вузов.

— В этом году есть состоявшаяся практика, когда мы не сдавали ЕГЭ как выпускной экзамен. Его сдавали только дети которые поступают в вузы. То есть, он был реализован в формате вступительного экзамена. В этом формате он может существовать. Я полагаю, было бы правильно его не совсем отменять, но переосмыслить, сделать рабочим инструментом вузов именно как удобную линейку для использования при приеме на обучение. Унифицированную, объективную, проверенную. Вот это было бы разумно: отменить как старую форму и прийти к новой форме, более естественной, понятной, прозрачной. Может быть, изменить название, скажем, не «Единый государственный экзамен», а «Единый вступительный экзамен», ЕВЭ, чтобы отвязаться от аббревиатуры ЕГЭ, которая, конечно, себя скомпрометировала, — считает Богданов.

— И, конечно, надо отвязать аттестат школы от этого экзамена. Пока что получается так, что мы учимся только чтобы пройти ЕГЭ. Тем самым мы не учимся по большинству предметов, в последних классов в особенности. Если ребенок идет на физмат он ничем не занимается кроме физики и математики. Это очень сильно влияет на развитие личности, и в культурном плане, и в знаниевом плане. Поэтому я считаю, что менять существующую форму, конечно, необходимо, — добавил он.

По его мнению, необязательно делать вступительный «новый ЕГЭ» для вузов в качестве тестирования. Богданов считает, что это могут быть практические задания на каких-то одних специальностях, на других — творческие. Решение этого вопроса Богданов предлагает оставить в компетенции вузов.

Он констатировал, что ввиду отсутствия конкурса аттестатов и нивелирования роли аттестатов дети после школы не знают большинство предметов, по которым учились. Такое мышление Богданов назвал «егэобразным».

Инициативная группа «Альянса учителей против ЕГЭ» уже создана. Присоединиться к ней может любой желающий на сайте противегэ.рф.

Источник: https://svpressa.ru/society/article/277762/?rss=1