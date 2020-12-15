Что такое ЦОС? Правительство РФ постановило провести с 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2022 года эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС) на территории ряда регионов. Минпросвещения поручено разработать и утвердить порядок отбора регионов и определить субъекты, на территории которых будет проводиться эксперимент. Также министерство по согласованию с Минцифры должно разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») эксперимента.

Напомним, в сентябре Минпросвещения сообщало, что эксперимент по внедрению ЦОС пройдёт в школах 14 регионов. Проводится он в ходе реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления регионов, поставщики цифрового образовательного контента и образовательных сервисов, учащиеся, родители, педагоги, общеобразовательные организации и пр. участвуют в эксперименте добровольно. Как говорится в постановлении, ЦОС – это совокупность условий для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с учётом функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные и образовательные ресурсы и сервисы, цифровой образовательный контент, информационные и телекоммуникационные технологии, технологические средства и обеспечивающей освоение учащимися образовательных программ в полном объёме независимо от места их проживания.



В ходе эксперимента цифровая образовательная среда внедряется в качестве дополнительной формы обучения, отмечается в документе.



В задачи эксперимента входит:



создание, ввод в эксплуатацию, развитие и эксплуатация информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, входящих в состав платформы ЦОС;



апробация функциональных возможностей платформы ЦОС;



формирование и обеспечение функционирования информационно-коммуникационной образовательной платформы;



оснащение государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в эксперименте, материально-технической базой и информационно-телекоммуникационной и технологической инфраструктурой и поддержка их функционирования;



развитие технологий и решений обработки и управления данными участников образовательных отношений на базе ЕПГУ и ЕСИА, информационной системы, создаваемой в рамках эксперимента Минпросвещения;



обеспечение возможности реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения и применением единого портала, информационной системы Минпросвещения и информационно-коммуникационной образовательной платформы;



обеспечение возможности использования и интеграции (взаимодействия) с платформой цифровой образовательной среды единых региональных информационных систем и ресурсов в сфере образования в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях; и пр.

В начале встречи Геннадий Зюганов продемонстрировал гостям и прессе доклад «Россия. Образование в переходный период», датированный ноябрем 1994 года с пометкой «только для служебного пользования».



Подготовлен он был за деньги Всемирного банка и Фонда Сороса. Методичка требовала выполнения определенных обязательств от образовательных властей РФ.



По сути, в докладе прямым текстом написано о поэтапном демонтаже отечественной образовательной системы.



Авторы обозначили условия:

– подчеркнул Зюганов, обращаясь, прежде всего, к родительской общественности, которую наконец пригласили на думское мероприятие в достаточном количестве.

Затем выступил лоббист «цифровой образовательной среды», замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Он озвучил знакомые байки: дистант, дескать, рассматривается как вынужденная мера, которая позволяет пережить текущий тяжелый момент с наименьшими потерями для студентов, преподавателей и образовательного процесса.



Особенно нелепо на фоне ярких фактов внешнего влияния на «наши» образовательные антиреформы прозвучало заявление Афанасьева о том, что наиболее активно дистант развивается за рубежом. Он так восхитился американскими онлайн-курсами Coursera, что заявил о необходимости создания собственного «суверенного продукта»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов солидаризировался с коллегой-депутатом:

– заявил Зюганов.

Депутаты возмутились моментальным внедрением ЕГЭ в России, хотя изначально он вводился в ряде школ исключительно в качестве эксперимента. На этом примере хорошо видно – любые массовые, щедро финансируемые Правительством эксперименты вскоре становятся нормой жизни. С ЦОС («цифровой образовательной средой») намерены провернуть тот же фокус, потому самое время бить тревогу.

Затем словом снова дали цифролоббистам. Замминистра цифрового развития Олег Качанов решил «прикинуться шлангом», рассказывая о своих «заслугах» в цифровизации.

Относительно WIFI – тут же надо вспомнить летние рекомендации экс-главы НИИ гигиены и здоровья детей

, которые звучат совершенно четко:

Это прямое подтверждение вреда радиосвязи формата WiFi для здоровья школьников, причем для учеников начальных классов последствия могут оказаться фатальными.



Обеспечить пятиметровое расстояние от роутера до ближайшего рабочего места школьника в классе будет непростой задачей, учитывая тот факт, что цифровизаторы сегодня буквально нашпиговывают школы именно WiFi передатчиками. Планшеты в массе своей, как известно, не имеют портов для подключения к проводному интернету, так что их использование в школах также должно быть ограничено.



Очередное подтверждение того факта, что чиновникам Правительства плевать на здоровье детей на фоне безграничных возможностей гешефта на закупках «современного, цифрового» оборудования.

Владимир Жириновский из ЛДПР на сей раз решил пойти против коллег, причем сделал это крайне неловко, вызвав взрыв смеха в зале:

– уверенно заявил Жириновский.

А вот его следующий перл:

Убрать человека из процессов в экономике, образовании… а нас-то кто-то спросил, хотим ли, чтобы его убрали? Конечно нет, форсайтщики работают в тяжелых условий и бьются с миллионами недовольных, не желающих исключаться из процесса.

Далее замминистра просвещения Виктор Басюк завел длинный спич о прелестях дистанта, начал вещать про тяготы для учителей… родители в ответ на это ответили ему массовым скандированием лозунга «Стоп дистант!». Получилось очень мощно.

– перебил чиновника Зюганов на правах модератора.

Потом начали высказываться общественники. Ключевая мысль Илоны Меньковой как лидера «Родителей Москвы»:

пора объединять в советы родителей при школах всех неравнодушных к происходящему мам и пап, чтобы в дальнейшем сеть таких структур взяла под контроль ситуацию в образовании.

Другая активистка заметила по поводу происходящего, обращаясь к руководителям страны:

Депутаты КПРФ Рашкин, Шаргунов и другие выступили резко против дистанта.



Но самым ярким, пожалуй, было выступление 11-классника из Москвы:

Также от общественности поступило предложение исключить формулировку «дистанционные образовательные технологии» (ДОТ) из очной формы обучения детей, что раз и навсегда запретило бы манипулятивно называть очку дистантом.

Депутаты и общественники согласились, что необходимо отменить недавнее постановление Правительства о

. Там речь идет о недобровольном по своей сути эксперименте и закладывается страшная идея по замене образовательных программ дистанционкой.



На сегодня нередки случаи шантажа администрацией школы, из регионов родители шлют общественникам пачки писем, в которых директора запрещают им не использовать дистанционные технологии.

Впрочем, поддержка со стороны КПРФ и Справедливой России – это конечно, хорошо, но во-первых, это далеко не вся Дума (кстати и в самой КПРФ есть проблемы – тот же законопроект №963511-7, легализующий дистант – это плод работы депутатов КПРФ, из которых, по сведениям источников РИА Катюша, большинство сняли свои подписи после разговора с лидером партии, но главный инициатор, зампред комитет по образованию Олег Смолин отказался это сделать.



Кстати, Смолин и ранее продвигал экспериментальное электронное «образование» якобы под видом заботы о суверенитете страны

, а во-вторых, от депутатов в этом вопросе зависит немного. Кстати, смолинский законопроект можно считать уже неактуальным – правительство дало на него отрицательный отзыв.

В общем, главное значение данного мероприятия не в том, что требования родителей поддержали коммунисты и другие депутаты, а в том что в стране на глазах происходит самоорганизация мощного родительского движения молодых, образованных граждан, которым не нужно никакое «электронное просвещение» со стороны цифровизаторов и которые не боятся отстаивать свои права перед лицом властей любого уровня, от школы до Думы, любыми способами .



Мы занимаемся этим давно и наш опыт свидетельствует-успеха добиться можно только рассчитывая на свои силы и не надеясь что кто-то за нас спасет наших детей.

РИА Катюша



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