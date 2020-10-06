Существование господствующего класса с каждым днём становится всё большим препятствием развитию производительной силы промышленности и точно так же – развитию науки, искусства, а в особенности культурных форм общения. (Ф. Энгельс)Полное видео:https://www.youtube.com/watch?v=2jeylge4w0MОсновной канал: https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIgСайт Константина Сёмина: https://agitblog.ruКонстантин Сёмин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Сёмин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Сёмин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Сёмин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jHyt1C_eKnY