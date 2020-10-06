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Сёмин про центризм

14:10. 6 октября 2020 99 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Существование господствующего класса с каждым днём становится всё большим препятствием развитию производительной силы промышленности и точно так же – развитию науки, искусства, а в особенности культурных форм общения. (Ф. Энгельс)


Полное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=2jeylge4w0M


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#КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jHyt1C_eKnY

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