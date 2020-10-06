Сёмин про центризм
14:10. 6 октября 2020 99 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Существование господствующего класса с каждым днём становится всё большим препятствием развитию производительной силы промышленности и точно так же – развитию науки, искусства, а в особенности культурных форм общения. (Ф. Энгельс)
Полное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=2jeylge4w0M
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#КонстантинСемин
Полное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=2jeylge4w0M
Основной канал: https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIg
Сайт Константина Сёмина: https://agitblog.ru
Константин Сёмин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Сёмин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Сёмин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Сёмин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин
не господствующего класса вообще, а ашкеназского полностью,отсюда и проблемы .Вот так все поцриоты говорят правду ,но скрывают при этом суть.
Рвусь из сил из всех сухожилий за флажки жажда жизни сильней