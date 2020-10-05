В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, было много интересных вопросов от подписчиков. Что из этого получилось – смотрите в новом видеоролике.

Хронометраж:

00:00 — Об армяно-азербайджанском конфликте

04:01 — О самосожжении Ирины Славиной

07:25 — Как могут меняться взгляды в течение жизни

11:22 — Как научиться исторической грамотности

11:59 — Вовлекут ли Россию в Карабахский конфликт

12:36 — Об экономической политике России

14:04 — Мнение о Сергее Переслегине

14:18 — Есть ли в Азербайджане сирийские военные

16:13 — Замешан ли Свердлов в покушении на Ленина

17:40 — Кто продвигает ювенальные законопроекты

18:46 — О телеграм-канале Николая Старикова

20:57 — К чему готовиться Белоруссии

22:14 — Что движет Тихановской

23:23 — Войдёт ли Киргизия в состав России

24:01 — Как умер Пётр Машеров

24:33 — Нужны ли в РФ дебаты кандидатов в президенты

25:58 — Почему Навальному правила не писаны

27:53 — О предстоящих выборах в ГосДуму РФ

29:15 — Когда Белоруссия войдёт в состав России

30:31 — О встрече с читателями 16 октября в Санкт-Петербурге

31:29 — Зачем человека противопоставляют государству

32:49 — Существует ли пандемия коронавируса и как с ней бороться

33:42 — О политических оттенках

34:41 — Почему «география — приговор»

35:42 — Мнение о творчестве Солженицына

37:18 — Какая задача сейчас стоит перед Россией

38:58 — Мнение о Маргарите Симоньян

39:12 — Будут ли ужесточаться условия карантина

39:56 — Как противостоять информационным войнам

40:29 — Как реорганизовать МинФин России

40:53 — О роли Сталина в истории

42:42 — Как отменить пенсионную реформу

45:31 — Актуален ли ОДКБ сегодня

47:21 — Как долго доллар будет «править»

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Источник: https://nstarikov.ru/karabah-kirgizija-belorussija-v-sostave-rossii-120005