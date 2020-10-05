Карабах, Киргизия, Белоруссия – в составе России?
В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, было много интересных вопросов от подписчиков. Что из этого получилось – смотрите в новом видеоролике.
Хронометраж:
00:00 — Об армяно-азербайджанском конфликте
04:01 — О самосожжении Ирины Славиной
07:25 — Как могут меняться взгляды в течение жизни
11:22 — Как научиться исторической грамотности
11:59 — Вовлекут ли Россию в Карабахский конфликт
12:36 — Об экономической политике России
14:04 — Мнение о Сергее Переслегине
14:18 — Есть ли в Азербайджане сирийские военные
16:13 — Замешан ли Свердлов в покушении на Ленина
17:40 — Кто продвигает ювенальные законопроекты
18:46 — О телеграм-канале Николая Старикова
20:57 — К чему готовиться Белоруссии
22:14 — Что движет Тихановской
23:23 — Войдёт ли Киргизия в состав России
24:01 — Как умер Пётр Машеров
24:33 — Нужны ли в РФ дебаты кандидатов в президенты
25:58 — Почему Навальному правила не писаны
27:53 — О предстоящих выборах в ГосДуму РФ
29:15 — Когда Белоруссия войдёт в состав России
30:31 — О встрече с читателями 16 октября в Санкт-Петербурге
31:29 — Зачем человека противопоставляют государству
32:49 — Существует ли пандемия коронавируса и как с ней бороться
33:42 — О политических оттенках
34:41 — Почему «география — приговор»
35:42 — Мнение о творчестве Солженицына
37:18 — Какая задача сейчас стоит перед Россией
38:58 — Мнение о Маргарите Симоньян
39:12 — Будут ли ужесточаться условия карантина
39:56 — Как противостоять информационным войнам
40:29 — Как реорганизовать МинФин России
40:53 — О роли Сталина в истории
42:42 — Как отменить пенсионную реформу
45:31 — Актуален ли ОДКБ сегодня
47:21 — Как долго доллар будет «править»
А кто СССР развалил? не красная идеология Троцкого + интернационализм?
опять черномазых мрази тянут.
РФ+РБ+УКРА+казакстан. И никаких нацменов! второй раз будет кровавым для интернационалистов. Пусть лучше сразу сами вешаются, чем новый интернационал лепить на русской крови.
И всё лысо-носатые эти гадости вбрасывают.