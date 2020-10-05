Главная » Невероятное в мире, Политика

Карабах, Киргизия, Белоруссия – в составе России?

10:09. 5 октября 2020 223 просмотра Один комментарий Опубликовал:

В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, было много интересных вопросов от подписчиков. Что из этого получилось – смотрите в новом видеоролике.

Хронометраж:
00:00 — Об армяно-азербайджанском конфликте
04:01 — О самосожжении Ирины Славиной
07:25 — Как могут меняться взгляды в течение жизни
11:22 — Как научиться исторической грамотности
11:59 — Вовлекут ли Россию в Карабахский конфликт
12:36 — Об экономической политике России
14:04 — Мнение о Сергее Переслегине
14:18 — Есть ли в Азербайджане сирийские военные
16:13 — Замешан ли Свердлов в покушении на Ленина
17:40 — Кто продвигает ювенальные законопроекты
18:46 — О телеграм-канале Николая Старикова
20:57 — К чему готовиться Белоруссии
22:14 — Что движет Тихановской
23:23 — Войдёт ли Киргизия в состав России
24:01 — Как умер Пётр Машеров
24:33 — Нужны ли в РФ дебаты кандидатов в президенты
25:58 — Почему Навальному правила не писаны
27:53 — О предстоящих выборах в ГосДуму РФ
29:15 — Когда Белоруссия войдёт в состав России
30:31 — О встрече с читателями 16 октября в Санкт-Петербурге
31:29 — Зачем человека противопоставляют государству
32:49 — Существует ли пандемия коронавируса и как с ней бороться
33:42 — О политических оттенках
34:41 — Почему «география — приговор»
35:42 — Мнение о творчестве Солженицына
37:18 — Какая задача сейчас стоит перед Россией
38:58 — Мнение о Маргарите Симоньян
39:12 — Будут ли ужесточаться условия карантина
39:56 — Как противостоять информационным войнам
40:29 — Как реорганизовать МинФин России
40:53 — О роли Сталина в истории
42:42 — Как отменить пенсионную реформу
45:31 — Актуален ли ОДКБ сегодня
47:21 — Как долго доллар будет «править»

 

Скачать аудио

Метки: блог, Видео

Источник: https://nstarikov.ru/karabah-kirgizija-belorussija-v-sostave-rossii-120005

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...управление Государственной службы национальной безопасности Киргизии. Председатель погранслужбы Курманкул Матенов займет...х укрывали дома комитет «Нагорный Карабах», то есть опыт если ...цитаты). О роли комитета «Нагорный Карабах» в контексте Южного Ливана, ...
Двигателем революции в Армении стала убогая экономика: треть граждан нищие
...– будь то Украина, Грузия, Киргизия, Абхазия, Армения - очень разные...антироссийского не произошло. В Киргизии произошли две революции, ... сейчас вообще не рассматривается. Карабах - это та «священная корова.... Этот план оставлял Карабах де-юре в составе...
О приближающемся для России моменте истины
.... Ещё одно слабое место Закавказья — Карабах. Россию ослабляют санкциями и сокращением... подконтрольные США ячейки НКО. Только киргизов на Ближнем Востоке воюет свыше... республики. Качество государственной машины в Киргизии не выдерживает никакой критики, а...
Вперёд в прошлое 8
... 80х, провожая своего друга в Киргизию, мы обратили внимание на обилие... ведь это и Казахстан, и Киргизия, и Таджикистан, и Узбекистан; да... все страны того региона, включая Карабах. Сюда можно и Приднестровье включить...
Как наша Россия выглядит в учебниках истории стран бывшего СССР
... имевшие жизненно важное значение (Нагорный Карабах, Нахичевань)…» (Учебник истории под ...Сырьевая база с мизерными правами КИРГИЗИЯ Сырьевая база с мизерными правами...Оказывается, Российская империя ждала, когда Киргизия сама «разрушится», чтобы сделать из...
Что задумал Путин
... армянского анклава Нагорный Карабах. А переживающая большие трудности Киргизия уже получила от...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 24480 16323
    Ликвидатор 5 октября 2020 в 14:04

    А кто СССР развалил? не красная идеология Троцкого + интернационализм?
    опять черномазых мрази тянут.
    РФ+РБ+УКРА+казакстан. И никаких нацменов! второй раз будет кровавым для интернационалистов. Пусть лучше сразу сами вешаются, чем новый интернационал лепить на русской крови.
    И всё лысо-носатые эти гадости вбрасывают.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)