Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика, Творчество

Война в Карабахе в карикатуре

07:53. 4 октября 2020 100 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Первая неделя войны в Карабахе в карикатуре (в основном, в зарубежной).
Первая карикатура относится к 1988-му году, когда армянские и азербайджанские националисты вкупе c перестройщиками, разжигали костер взаимной ненависти, который вылился в этнические чистки и 30-летний конфликт.
В целом, про-армянских карикатур очевидно больше, причем существенная их часть акцентирует свое внимание именно на "друге Реджепе", изображая Алиева турецкой марионеткой.
Про-турецкая пропаганда в основном концентрирует свое внимание на успехах БПЛА и потерях армян.








































































И еще один актуальный гость из прошлого.

Метки: азербайджан, армения, карабах, карикатуры, турция, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6216855.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Конфликт в Нагорном Карабахе. Последние новости от 4 апреля 2016
... гарантиях безопасности для Карабаха, «границы, сформированные по результатам прошлой войны», которые достаточно... Карабаха», а «изменить статус-кво невозможно без новой большой войны». «Но эта война...
История катастрофы. Как начинался конфликт в Нагорном Карабахе
...на прочность событиями в Карабахе. Проверка показала полную несостоятельность...Карабахе исторически преобладало азербайджанское население, в Нагорном — армянское.Войны, мир, снова войны.... Среди партактива Нагорного Карабаха большинство поддерживало призывы к...
Военный конфликт в Нагорном Карабахе
...огня, ознаменовавший собой окончание Карабахской война 1992—1994 гг. Какие ...: по мнению азербайджанской стороны, война идет между Арменией и Азербайджаном...сбитого азербайджанского вертолета в Нагорном Карабахе. Председатель Конгресса армянской молодежи ...
За конфликтом в Карабахе слышен «голос Америки»
Взгляд из Ирана на войну в Нагорном Карабахе.За конфликтом в Карабахе слышен «голос... Америки»Азербайджан и Армения вступают в полномасштабную войну....Кризис в Нагорном Карабахе входит в новую...
Бои в Карабахе. 28.09.2020. Вечер
...16 в Карабахе. Стоит отметить, что в случае расширения пространства войны, Армения...Армянские добровольцы.Репортаж Пегова из Карабаха.Фотографии.Затемнение в Степанакерте.Турецкие...вертолет.Разрушенный жилой дом в Карабахе.Сербские ракеты применяемые армянами....
Коротко по Карабаху. 03.10.2020
... гибридных войн.* * *Еще один момент. Турция не закончив операцию в Карабахе, угрожает... и сирийских боевиков в Нагорном Карабахе.Ночные удары по Степанакерту.Последствия... ударов по Степанакерту.Президент Карабаха вместе со спецназом отправился на...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)