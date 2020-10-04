Война в Карабахе в карикатуре
07:53. 4 октября 2020 100 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Первая неделя войны в Карабахе в карикатуре (в основном, в зарубежной).
Первая карикатура относится к 1988-му году, когда армянские и азербайджанские националисты вкупе c перестройщиками, разжигали костер взаимной ненависти, который вылился в этнические чистки и 30-летний конфликт.
В целом, про-армянских карикатур очевидно больше, причем существенная их часть акцентирует свое внимание именно на "друге Реджепе", изображая Алиева турецкой марионеткой.
Про-турецкая пропаганда в основном концентрирует свое внимание на успехах БПЛА и потерях армян.
И еще один актуальный гость из прошлого.