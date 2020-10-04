Первая неделя войны в Карабахе в карикатуре (в основном, в зарубежной).Первая карикатура относится к 1988-му году, когда армянские и азербайджанские националисты вкупе c перестройщиками, разжигали костер взаимной ненависти, который вылился в этнические чистки и 30-летний конфликт.В целом, про-армянских карикатур очевидно больше, причем существенная их часть акцентирует свое внимание именно на "друге Реджепе", изображая Алиева турецкой марионеткой.Про-турецкая пропаганда в основном концентрирует свое внимание на успехах БПЛА и потерях армян.И еще один актуальный гость из прошлого.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6216855.html