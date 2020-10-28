Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 28 октября 2020
- 01:30 Армения нанесёт сокрушительный контрудар в Карабахе, — Пашинян.
- 01:00 В Турции резко отреагировали на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом (+ФОТО).
- Вчера 22:50 «Кого вы пытаетесь защитить?» Небензя процитировал «Собачье сердце» на заседании Совбеза ООН.
- Вчера 22:27 Эрдоган позвонил Путину, чтобы обсудить Карабах и Сирию.
- Вчера 22:00 «Они это начали»: МАГАТЭ оценило шансы Ирана на создание ядерного оружия.
- Вчера 21:48 Зверский концлагерь: армия России фиксирует действия нелюдей в Идлибе (+ФОТО, ВИДЕО).
Армения нанесёт сокрушительный контрудар в Карабахе, — Пашинян
Азербайджанские планы по завоеванию Карабаха обречены, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Военно-политическое руководство Азербайджана так долго кормило свое общество победными реляциями, что это общество каждый день, минуту, секунду ждет вести о падении Арцаха, окончательной и бесповоротной победы. Эту весть азербайджанское общество не дождется и ожидание этой вести разрушает азербайджанские планы по завоеванию Арцаха», — сказал Пашинян в видеообращении к соотечественникам..
По его словам, «народ Карабаха и все армянство» будут бороться за каждый миллиметр и в нужный момент «нанесут точный контрудар, который будет иметь сокрушительный эффект».
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В Турции резко отреагировали на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом (+ФОТО)
Анкара осуждает публикацию карикатур на турецкого лидера Тайипа Эрдогана во французском журнале Charlie Hebdo и считает их плодами «антимусульманской программы» президента Франции Эммануэля Макрона, заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Charlie Hebdo ранее опубликовал на своей обложке карикатуру на Эрдогана на фоне кризиса в отношениях между Парижем и Анкарой. Турецкий лидер изображен на картинке полуодетым, он сидит в кресле и держит в правой руке банку с прохладительным напитком. Другой рукой он поднимает подол платья женщины-служанки. Подпись к карикатуре гласит: «Эрдоган в частной жизни очень игрив».
«Антимусульманская программа президента Франции Макрона приносит свои плоды! Charlie Hebdo только что опубликовал серию так называемых карикатур, полных оскорбительных изображений якобы нашего президента.
Мы осуждаем отвратительную попытку этой публикации распространить культурный расизм и ненависть», — написал Алтун в Twitter.
Он отметил, что «расистские, ксенофобские, исламофобские и антисемитские подстрекательства не смогут спровоцировать Турцию на ответные действия».
«Такого рода безответственные и бессмысленные нападки на нашу культуру только породят расизм и дискриминацию. Мы призываем всех здравомыслящих европейских друзей дать отпор этому виду примитивного культурного расизма, интеллектуального бесплодия и нецивилизованной дискуссии», — добавил Алтун.
Очередное обострение отношений Франции и Турции произошло на фоне трагедии в пригороде Парижа, где экстремист убил школьного учителя, и последовавшей реакции французских властей, которую в Турции охарактеризовали как направленную против мусульман.
Экстремист вечером 16 октября обезглавил учителя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Убийство связывают с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.
Комментируя трагедию в пригороде Парижа, Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Французский лидер также высказал идею о необходимости «освободить ислам во Франции от иностранного влияния» и усилить контроль за финансированием мечетей, построить «просвещенный ислам» в стране.
В ответ на это турецкий лидер Эрдоган заявил, что его французскому коллеге нужно «лечить свою психику». Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций после слов Эрдогана.
В понедельник Эрдоган призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран.
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«Кого вы пытаетесь защитить?» Небензя процитировал «Собачье сердце» на заседании Совбеза ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя, ссылаясь на произведение Михаила Булгакова «Собачье сердце», посоветовал своему немецкому коллеге Кристофу Хойсгену не читать газету New York Times перед заседаниями СБ ООН по Сирии.
На прошедшем во вторник заседании Совбеза некоторые западные страны обвинили Россию в ударе по Идлибу.
Как ранее сообщала «Русская Весна», ВКС РФ нанесли удар по лагерю группировки «Файлак аш-Шам», тесно связанной с Анкарой. Удар был нанесен по горе Джабаль-Аль-Дувейла на северо-западе Идлиба.
Постпред ФРГ заявил, что New York Times написала о жертвах этой атаки среди гражданского населения.
«Если это окажется правдой — это неприемлемо и это еще одно нарушение международного гуманитарного права», — добавил Хойсген.
В свою очередь Небензя напомнил немецкому коллеге о повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».
«Там описывается время сразу после революции, большевики у власти. И профессор Преображенский обедает со своим ассистентом за столом. А он относится к старорежимной части общества.
И он говорит своему помощнику: боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет, от них портится аппетит.
Так что, боже вас сохрани, Кристоф, не читайте New York Times перед заседаниями Совета безопасности по Сирии», — призвал Небензя.
Он добавил, что Москва уже неоднократно комментировала статьи New York Times, которая публиковала фейки «по теме России».
«Мы не удивлены, что вы использовали этот источник информации сегодня. <…> Учитывая, что в стране не ведется никаких боевых действий, кроме борьбы с терроризмом, у нас возникает все больше и больше вопросов к тем западным коллегам, которые призывают к прекращению огня по всей Сирии.
У нас вопрос: кого вы пытаетесь защитить?» — задал вопрос постпред.
Небензя подчеркнул, что террористическая деятельность растет и в других частях Сирии, включая северо-восток.
«Недавнее освобождение 600 членов ИГИЛ* курдской администрацией вызывает беспокойство. Опасные последствия такого шага очевидны. Мы уже получаем информацию о росте числа терактов, которые совершают радикалы, проникающие в зоны, контролируемые Дамаском, и борющиеся с сирийской армией», — заключил Небензя.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
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Эрдоган позвонил Путину, чтобы обсудить Карабах и Сирию
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
«Отмечена важность совместных усилий в целях выполнения имеющихся договорённостей по стабилизации в Идлибе и Заевфратье. Лидеры также обменялись мнениями по вопросам политического урегулирования в Сирии, в том числе при содействии стран — гарантов Астанинского процесса.
Затрагивалась и ливийская проблематика, включая перспективы дальнейшей нормализации обстановки и активизации межливийских мирных переговоров.
Кроме того, обсуждено развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта. С российской стороны выражена глубокая озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов с Ближнего Востока. Владимир Путин проинформировал о контактах с руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах в целях скорейшего достижения перемирия и деэскалации кризиса.
Условлено и далее осуществлять координацию между внешнеполитическими и оборонными ведомствами России и Турции, а также спецслужбами двух стран», — говорится в сообщении.
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«Они это начали»: МАГАТЭ оценило шансы Ирана на создание ядерного оружия
Иран продолжает накапливать запасы низкообогащенного урана, однако не обладает достаточным количеством для производства ядерного оружия. Об этом во вторник, 27 октября, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
Глава МАГАТЭ напомнил, что еще до заключения в 2015 году международного соглашения по иранской ядерной программе Тегеран был близок к получению возможностей для создания ядерного оружия, но не стал добиваться этого.
Вместе с тем, по словам Гросси, инспекторы МАГАТЭ получили подтверждение, что Иран приступил к строительству подземного предприятия по сбору центрифуг для обогащения урана.
«Они это начали, но не завершили. Это долгий процесс», — сказал он.
Согласно последнему на данный момент квартальному отчету МАГАТЭ, Иран располагает 2 105 кг низкообогащенного урана, хотя международное соглашение позволяет Тегерану иметь всего 202,8 кг. Иран также обогащает уран до 4,5%, хотя договоренности допускают лишь 3,67%.
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Зверский концлагерь: армия России фиксирует действия нелюдей в Идлибе (+ФОТО, ВИДЕО)
Террористы много лет превращают жизнь жителей Идлиба в ад, продолжаются кровавые разборки между бандами, в которых страдает гражданское население. В то же время боевики грабят, похищают с целью выкупа и терроризируют местное население. Несогласных с их политикой жестокого беспредела радикальные исламисты заточают в свои тюрьмы, напоминающие концлагеря, где подвергают пыткам и издевательствам.
Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник.
В российский Центр по примирению враждующих сторон поступают данные от жителей населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации о продолжающихся арестах и похищениях общественных активистов и мирных граждан, выступающих против действий бандформирований и бесчинств террористов в отношении местного населения.
По имеющимся данным, в настоящее время члены террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* насильственно удерживают в своих тюрьмах и других местах лишения свободы не менее 2 116 человек, включая сотрудников СМИ, медицинских работников, учителей и представителей духовенства.
Там несогласных с ними подвергают жестоким пыткам, всевозможным унижениям и издевательствам.
В связи с этим российскими военными подготовлено обращение к представителя Анкары:
«Призываем турецкую сторону принять действенные меры по ликвидации террористических формирований на территории Идлибской зоны деэскалации и освобождению граждан, незаконно удерживаемых боевиками», — сказано в проекте документа.
Кроме того, сообщается, что за минувшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
Вместе с тем в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 39 обстрелов со стороны позиций террористической группировки ХТШ/«Джебхат ан-Нусра»* (в том числе, по данным сирийской стороны, 26 обстрелов) в провинциях Идлиб (15 обстрелов), Алеппо (3 обстрела), Латакия (8 обстрелов), Хама (13 обстрелов).
Интересно, что в Идлибе действует анонимная организация, которая фиксирует преступления террористов. Мы собрали из их базы фото недавно похищенных ХТШ журналистов и активистов сирийской оппозиции. Эти люди схвачены и содержатся в тех самых тюрьмах, о которых рассказали в Минобороны России.
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Указанная выше информация была озвучена на вечернем брифинге ЦПВС.
Руководитель Центра контр-адмирал Александр Гринкевич также рассказал, что российские военные продолжают патрулировать ряд важных зон. Подразделения военной полиции ВС РФ двигали в районе Меммбидж провинции Алеппо из Аджпми по двум маршрутам в направлении Авшария и Кабер-Кебир.
Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Метрас до Квайрес и обратно.
Также проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Алеппо по маршруту от Метрас до Эль-Мингаль и обратно, в провинции Ракка по маршруту от Айн-Иса до Телль-Тамер и обратно, от Швихан до Али-Эль-Хасан, в провинции Хасеке по маршруту от Тельь-Тамер до Айн-Иса и обратно.
На фото ниже террористы с турецким флагом и знаменем, ставшим визитной карточкой ИГИЛ*, топчут французский флаг после резкого выступления Макрона против исламизации Франции. Конец октября 2020 года.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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