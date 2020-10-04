Праздник Нептуна всегда запоминался тем, что он болтается в календаре где-то рядом с днём рождения и сопровождается купанием в фонтанах особой группы военнослужащих. Праздник же. Различного рода песни можно в этот день слышать до самого утра. На улицах, особенно в прибрежных городах, наблюдать можно всё что угодно, как на бразильском карнавале.

Интересно, откуда вообще взялась подобная традиция?

Согласно установившимся традициям, всем, впервые пересекающим линию экватора по морю, необходимо пройти обряд посвящения. Новичок предстаёт перед Нептуном и его свитой, о нём докладывают, бреют (возможно топором), лечат и дают ему новое имя (псевдоним). Затем по указу Нептуна новичок, погоняемый чертями, проползает сквозь длинный мешок без дна (как через трубу) измазанный сажей и мазутом. После этого черти ставят печать на самом видном месте новичка и бросают его в бассейн, где он купается. После этого новичок получает какой-либо «документ» о прохождении экватора, где значится его новое «имя» (осмысленный псевдоним, который могут поменять при следующих прохождениях экватора). Если член экипажа судна пересекает экватор не впервые, то он освобождается от посвящения при предъявлении «документа». К примеру, в торговом флоте СССР таким документом являлся вполне официальный «диплом Нептуна», отпечатанный типографским способом. На нём стояла печать «канцелярии Нептуна», автограф капитана судна, фамилия и имя посвящаемого и его новое «имя» (псевдоним).

Кто это вообще такой – Нептун? С чего ему все так радуются?

Непту́н (лат. Neptunus) — в древнеримской мифологии бог морей и потоков. Один из древнейших римских богов. Позднее был отождествлён с греческим богом Посейдоном. Сын Сатурна и Опы. Брат Юпитера, Плутона, Цереры, Юноны и Весты. Женой Нептуна считалась богиня Салация (Фетида, Амфитрита). С Нептуном связан праздник нептуналий, который отмечался 23 июля. Праздник справлялся с целью предотвращения засухи (логично – авт.). Во время этого праздника строились хижины из листьев. Морской Нептун почитался людьми, связанными с морем или отправлявшимися в морское путешествие. В честь бога Нептуна названа восьмая и самая дальняя планета Солнечной системы Нептун. Первоначально у римлян поклонение ему было малым, т. к. они мало имели дело с морем. Когда впоследствии на него были перенесены греческие представления с Посейдона, то особенно выдавалось с него отношение к коню и к конскому ристанию, — отмечается в словаре Любкера (ещё более логично – авт.).

В том самом словаре Нептуном считается бог всех подземных вод. Интересно, зачем ему вилы? Рыбу острожить или с русалками заигрывать? Этот бог стал таковым после открытия римлянами аналогичного бога, только греческого, Посейдона. Но тут не так всё просто.

Ситуация с Посейдоном осложнена тем, что у древних греков было по меньшей мере три морских божества: Понт, порожденный Геей (возможно, древнейший повелитель морей), его сын Нерей, а также титан Океан, сын Урана и Геи. В борьбе олимпийских богов с титанами Океан встал на сторону Зевса. Однако более древней была, судя по всему, связь Океана с природными водами. Согласно представлениям древних о строении мироздания, сушу омывает, подобно могучей реке, всемирный Океан, куда приходят и откуда берут начало все реки, ручьи, моря, родники.

Так что же, Нептун и Океан – это не одно и то же? Логично, в общем. Океан он по тому и океан, что и является таковым согласно принадлежности к мифическому герою. Мифы есть мифы, и цена им соответствующая. Будем считать, что далее у нас будут совсем не мифы, и построим некую логическую цепь. Пусть даже за печку, от которой будем плясать, возьмём Нептуна как героя тех же мифов.

Почему-то вспоминается праздник Нептуна, который проводится в одном из крымских городов. Веселье начинается уже с утра. К вечеру начинается уже нечто невообразимое. Около моря собирается практически всё население вместе с гостями полуострова. Это сложно описывать, надо там побывать. И море… Оно там великолепно. Кто не знает, в Крыму каждое побережье имеет свой цвет моря. Интересно, а бывает у моря красный цвет? Красное море как географический объект существует. Согласно одной из версий, название этого моря возникло из-за сезонного цветения водорослей, которые придают этому морю красноватый оттенок. И даже вроде бы нигде больше морей с красным цветом воды нет. Или я ошибаюсь? Ну и на этом заканчиваем вступление и переходим к главному.

И не будем тянуть резину.

На одной из карт, официально датируемой 17 веком и отображающей берег Каспийского моря, внезапно появляются некие «Острова Нептуния», или тут же в переводе обычные Острова Нафты (до боли знакомое слово, например, для украинцев). Отмотайте чуть-чуть назад и посмотрите на некоторые подробности праздника Нептуна. Зачем кого-то там мазали сажей и мазутом? Похоже, Нептун, как в анекдоте, это для лохов, а для нормальных пацанов это барабан Страдивари всего лишь углеводородная жидкость из глубин земли. Или всего лишь игра транскрипции, не боле. Возможно, в мифах как раз Нептун и подразумевался как бог той самой углеводородной жидкости. Кто их там знает, этих мифотворителей.

Ещё одна интересная деталь на этой карте – совсем рядом с островом Нефтуния обозначена некая «красная вода». Что, вдруг зацвели водоросли или начал размножаться планктон, и именно в этом месте? Впрочем, если осмотреть другую, западную часть побережья, можно найти некоторые странности. Ну например, там совсем не упоминается слово «нафта» в топонимике, хотя ей там самое место. Или упоминается некий остров с ником «светой». Опыт работы с подобными картами кричит внутренним голосом, что с 99% вероятности эту карту изготовили самое раннее во второй половине 19 века, т.к. различные «светые» появились именно в тот исторический период.

Давайте посмотрим на другие карты того же времени.

На другой карте мы, как ни странно, наблюдаем то же самое. Всё тот же остров Нефтуна и «красные воды», и никаких упоминаний нефти на западном побережье Каспия. Есть ещё некоторые интересные детали, как например название прилегающей земли – Огурца, и прилегающих гор – Балканы, а залива – Минкишлак. Знакомые с географией тех мест читатели зададут вопрос – как так? Мангышлак в настоящее время есть совсем другое. И действительно, сейчас это полуостров в местности, находящийся гораздо севернее нашего острова Нефтуна.

Есть несколько версий происхождения названия полуострова:

-«Мангышлак» — в переводе с туркменского означает «Тысяча кишлаков» (ср. азерб. Min: тысяча), у казахов же эта местность называется «Мынкыстау» — тысяча зимовий. Исторически эта местность часто переходила от туркмен к казахам, и наоборот, что подтверждают могильники с казахскими и туркменскими захоронениями вперемежку.

-В Географическо-статистическом словаре Российской империи объясняется так: «Мангышлак — зимнее кочевье менков или ногаев». «Менк» (минг) — имя племени монгольского происхождения, вошедшего в состав ногаев и других тюркских народов. По современным представлениям название может быть также связано с Мангытским юртом, в туркменской форме Мангыт-Даг — Мангытские горы.

-Туркменский учёный К. Аннаниязов считает, что «Мангышлак» означает большой посёлок, так как «ман» переводится как большой, «гышлак» — посёлок.

Если здесь мы имеем обычное гуляние топонима по местности (что в общем не редкость в истории), то некоторые вещи выглядят странно. Если Мангышлак ушёл по карте совсем недалеко, то как понимать аналогичное путешествие Балкан? Куда девались Огурцы, если не думать о грядках? И что, в конце концов, так манило древние народы на это место, что они поставили там тысячи поселений? Вопросы, однако.

Но и здесь, как ни странно, на карте присутствует загадочная «красная вода», причём явно русскоязычное словосочетание, написанное латиницей. Это при всём при том, что из всех наименований топонимов таковыми является, кроме этого, только «Лебяжьи острова». Всё прочее содержит явно иностранные наименования. С чего бы?

Уже на третьей карте мы наблюдаем, что остров Нефтуния у нас также присутствует (пусть слегка в искаженном виде), но под ним есть уже остров Огурчинский. Также есть Балканы. И также есть «красные воды». Что же это за воды такие загадочные?

Можно найти и посмотреть ещё как минимум штук пять исторических карт, и всё будет то же самое. На них будут периодически меняться все названия, но незыблемо будут обозначены наш остров и "krasnye vodi", и кроме них разве что Балканы (где то обозначенные как горы, где то как залив). Можно предположить, что эти места в старину были известны очень хорошо. Ни один картограф не путался в нанесении и обозначении данных географических объектов на план. Что было за ними, например на восток, могли и присочинить, но именно здесь сомнений ни у кого не возникало. Есть ещё вариант, что все эти карты делались на какой-то неизвестной нам фабрике в конце 19 века с единого оригинала и затем были вброшены, но мы этот вариант отклоним как маловероятный (хотя и допустимый).

Почему у нас «красные воды» стабильно переходят из карты в карту именно в русском произношении? Почему все топонимы вокруг совершенно чужие, и только это остаётся без изменений? Хотя топонимом тут назвать сложно, что вообще означали те красные воды, из карт не понять. Возможно, это те же цветущие в воде водоросли. Возможно, эти воды образно так назвали из-за зимующих там водоплавающих птиц красного цвета, что на Каспии не редкость. Возможно, вода залива была красного цвета из-за растворённых в ней минералов с дна. Вариантов масса, и все имеют право на существование. И всё же, почему на карту наносили красную воду именно в русском произношении? Совсем недалеко есть пустыня Кызыл-Кум, и тоже из древности, но никто красными песками в латинице это на карту не наносил. Что-то здесь не так. Начинаем рыть.

Согласно карты, в наш Балканский залив ранее впадала река Аму-Дарья. Дарья – в переводе с персидского языка означает озеро, водоём (не удивляйтесь, слово корнями идёт в санскрит). Почему сейчас она туда не впадает? На одном из ресурсов обнаружилась следующая информация.

Много сотен лет назад река Аму-Дарья несла свои воды через территорию Западного Туркменистана. В XVI веке река изменила своё течение и всю воду стала отдавать только Аральскому морю. Земли Западного Туркменистана, лишённые живительной влаги, оказались бесплодными. Посевы посохли, и люди вынуждены были покинуть обжитые родные места, где некогда цвели сады, журчали арыки, и земля давала человеку хлеб, хлопок, овощи и фрукты. Тогда в 1713 году к астраханским купцам, торговавшим в гавани Тюб-Караган, явился старшина одного из туркменских племён из Мангышлака по имени Ходжа Непес и заявил, что хочет сообщить лично царю важные сведения, «касающиеся до великой пользы государства Российского». Купцы взяли Ходжа Непеса с собой в Астрахань, где князь Саманов выведал у него «секрет». Речь шла о богатейших залежах золотого песка, якобы имеющегося на берегах Аму-Дарьи. Ходжа Непес рассказал также, что некогда эта река впадала в Каспий, а сейчас изменила русло и отдаёт свои воды Аральскому морю. Он заверял, что можно восстановить старое течение реки. Астраханские купцы доставили Ходжа Непеса в Петербург, и его рассказ произвёл большое впечатление на Петра Первого. Сведения о золотых россыпях на Аму-Дарье казались тем более правдоподобными, что были подтверждены губернатором Сибири князем Гагариным и хивинским послом, находившимся в то время в России. С давних пор Пётр Первый помышлял о том, чтобы русский флот бороздил просторы Каспийского моря, чтобы проложить русским купцам дорогу в Бухару, Хиву, Афганистан и даже в Индию. Предложение туркменского старшины было заманчивым. Если действительно Аму-Дарью можно повернуть в Каспийское море, тогда для русских кораблей откроется прямой водный путь в сердце Средней Азии.

Интересно, каким образом можно было повернуть воды Аму-Дарьи? Это как минимум вызвало бы серьёзную локальную войну в регионе. Вода - это жизнь (извиняюсь за банальщину), а в тех местах тем более. Если бы кто-то начал строить плотину, рано или поздно её бы снесли. И неважно как - взорвали, заставили убрать или как-то ещё. Да и сам по себе факт строительства подобной плотины вопрос, в общем, технически не простой. Что же там могло быть в реалии?

Как видно на спутниковой карте, в том месте действительно видно русло пересохшей реки (верхняя белая линия). Но в то же время есть и остатки другой реки, которая ранее была по своим размерам ещё больше (нижняя белая линия). Сейчас от неё осталась небольшая река Узбой. По легенде, когда-то эта река была очень большой. Она как раз и впадала в Каспийское море там, где были наши острова. Но никаких упоминаний о впадавшем в том месте в море именно Аму-Дарьи совершенно нет (краеведы, поправьте). Сейчас наша река Узбой вытекает из Саракамышского озера (синяя линия). В то же время, на карте просматривается некое пересохшее русло ещё одной реки (красная линия). Былого величия той реки нет и в помине.

Один очень умный человек в своё время описал тот период, когда уже при СССР производились нарезки земель под будущие среднеазиатские республики. В то время Партия не особо вникала в национальные особенности различных племён. К примеру, Сталин не хотел, чтобы на территории СССР жили китайцы, и их всех с лёгкой руки Вождя превратили в киргизов, а места их компактного проживания с прочими народами сделали Киргизской ССР. Те народы, которые испокон века считали себя киргизами, сделали казахами, предоставив им соответствующие земли под Казахскую ССР, даже там, где их было меньшинство (а большинство, или казаки, это отдельная история). А под Узбекскую ССР собрали все племена, компактно проживавшие на территории правого берега некогда протекавшей большой реки Узбой, имевшей несколько названий (или территорию той самой упоминаемой в сказках волшебной страны Оз). Эти племена никогда не считали себя узбеками. Но факт свершился. Оговорюсь сразу, что не гарантирую правдивость и достоверность этой информации, и прошу не обращать на себя гнев жителей центральной Азии. За что купил, за то и продаю.

Если в части реки Узбой эта информация справедлива, то откуда в СССР знали о её географическом положении?

Очевидно, оба этих водных потока действительно были, и были они совсем ещё недавно. Но никто никакими плотинами их не перегораживал. Вода пропала сама. Одним из первых проектов в СССР, инициированных лично Сталиным, был проект Главного Туркменского канала.

Предполагалось заполнить озеро Сарыкамыш и изъять от 30 до 50 км³ в год в течение 4—8 лет. Этот вариант был одобрен Госпланом СССР в 1932 году. В основу строительства был положен вариант проекта Средазгипровода. Канал должен был стать вторым по длине каналом в мире. Его протяженность предполагалась более 1200 километров, начиная от мыса Тахиаташ на левом берегу Амударьи (в 12 км к югу от Нукуса) до Красноводска, у Каспия, однако сброса вод в Каспийское море не планировалось. По трассе канала планировалась система плотин, шлюзов, водохранилища, три гидроэлектростанции общей мощностью 100 тыс. кВт, отводных каналов и трубопроводов длиной свыше 1 тысячи километров. В начале канала строилась огромная плотина в Тахиаташе, которая должна была сочетаться с гидроэлектростанцией. 25 % стока Амударьи должно было отводиться в новый канал, Аральское море должно было снизить уровень, а земли, возникшие при отступлении моря, предполагалось использовать в сельском хозяйстве, засолённость низовий Амударьи по расчётам должна была снизиться. Проектировалось построить вокруг канала 10 тысяч километров магистральных и распределительных каналов, 2 тысячи водоёмов. Ширина канала должна была быть более ста метров, глубина — 6—7 метров. Планировалось использование десяти тысяч самосвалов, бульдозеров, экскаваторов. Строительство предполагалось закончить к 1957 году.

Фактические строительные работы на этом объекте начались в 1950 году. Возможно, если бы не война, они начались и раньше. И как все наверное уже догадались, с 1953 года проект был срочно свёрнут, всё выстроенное брошено или уничтожено.

И мало кто знает, и даже совсем нигде не написано в исторических источниках, что у этого проекта был ещё один этап. Сталин планировал привести Каспийское и Аральское моря к тому виду, в котором они были какую-то сотню (может быть) лет назад до этого.

Смысл сводился к тому, что планировалось частично направить реку Обь не в Северно-Ледовитый океан, а через Тургайскую низменность в Арал. По некоторым сведениям, Обь ранее вытекала в другом месте и имела сообщение с макро-Каспием, на месте её впадения в Каспий стоял исчезнувший ныне древний город Арал (давший название одноимённому морю, когда макро-Каспий разделился на два водоёма).

Технически этот проект был вполне осуществим, а при мобилизационных возможностях СССР он был более чем реализуем, и в достаточно разумные сроки. Если бы его реализовали, Средняя Азия без преувеличения стала бы райским углом, каковым она собственно и являлась ранее. Но… видимо, не судьба. Вместо этого проекта с 1959 года начали строить Каракумский канал, который шёл практически по южному краю Туркмении. Проект Сталина, как впрочем все его прочие проекты, был признан абсурдным, расточительным, каким угодно ещё. Интересно, почему?

Но нам сейчас остаётся утешаться тем, что осталось.

По непонятной причине древняя водная система, поддерживающая естественный уровень воды в макро-Каспии, исчезла. К этой карте есть вопросы по её достоверности в ряде мест, но общую картину она не изменит – приток воды в Каспий в 19 веке резко уменьшился, что вызвало обмеление и разделение Каспия на два моря, и появление обширных пустынь между ними. Одна из версий, почему это произошло, описана здесь. И процесс пересыхания Каспия и Арала продолжался вплоть до конца 20 века, пока не стабилизировался в том виде, в каком он есть сейчас. Правда, по отзывам жителей прибрежных регионов, в настоящее время нередки колебания уровня Каспийского моря в несколько метров в обе стороны, чем это вызвано, неизвестно и непрогнозируемо.

А как же наша красная вода? Неужели образовалась от пересыхания Каспия? Для начала давайте определимся с Нефтуном.

По карте, наверное, сейчас ничего уже не узнать. И не только после колоритных переименований населённых пунктов. Береговая линия стала совсем не похожей на таковую из старинных карт. Наш остров Нефтуна уже исчез, став полуостровом. На нём расположен населённый пункт Хазар. В аннотациях на государственных сайтах Туркмении сказано, что в Хазар переименовали посёлок Челекен, стоявший на одноимённом полуострове, по причине того, что Каспийское море ранее на языке местного населения называлось Хазарским.

Посёлок Челекен был построен в 50-х годах 20 века для нужд советских предприятий, базирующихся на полуострове, в первую очередь нефтяных. Это в общем понятно. Тогда почему вдруг в Туркменбаши переименовали вначале российский, затем советский портовый город Красноводск? Нигде не прослеживается связи между первым президентом Туркмении и этим городом (могу ошибаться, но в сети нет на этот счёт абсолютно ничего). Можно смело утверждать, что как и в случае с Лениным в своё время, такие громкие имена присваивать простым рядовым городам никогда не уподоблялись. Здесь есть какой-то секрет, неизвестный широкой публике. В Туркмении, кстати, очень много более крупных и древних городов, вполне достойных для подобных переименований. В чём же этот секрет?

Для прояснения ситуации в ходе работы над этой статьёй пришлось пообщаться с одним знакомым, который прожил в советском Красноводске лучшую половину своей жизни и уехал оттуда в 90-е года 20 века. Более того, его предки поселились там ещё при царе, когда город только начали строить. Получился примерно такой рассказ.

Красноводск как город возник ещё при царской власти, как поселение рабочих, обслуживавших военный порт. Сам военный порт находился на противоположной береговой стороне Красноводской косы, в месте современного посёлка Аваза. Ранее там находилась крепость, построенная неизвестно кем. Красной воды в море никто никогда не видел, почему пошло такое название – не известно. Город строился абсолютно на голом месте, все стройматериалы завозились по морю. Первое время любое сообщение с другими городами было морским. Железная дорога была построена только перед советской властью, автомобильные дороги – уже при СССР. В то же время поселения на острове Челекен существовали очень задолго до Красноводска. Другого названия этого острова никто никогда не слышал, Нефтяным его никто (по крайней мере из местных) никогда не называл. Добычу нефти на острове осуществляли очень давно. Её в бурдюках отправляли куда-то на восток. Использовали нефть в начале 20 века исключительно как препарат в восточной медицине или как малораспространённое топливо. Никакой перегонки нефти не было, массового потребления также. Нефть не была основным продуктом добычи. На Челекене добывали какие-то другие ценные ископаемые, и также с древних времен. Их направляли вглубь Азии. Ранее в районе Челекена вытекала река, которая шла от Чарджоу. Она была ещё в начале 20 века, потом пересохла. По этой реке шли все торговые пути. Причалы на материке в районе Челекена делали все, кому в этом был интерес, и кто вёл на острове добычу ископаемых или занимался рыбным промыслом. Железная дорога появилась там в начале 20 века. Но из-за того, что море постоянно уходило, железную дорогу также постоянно переделывали. Первые нефтяные вышки на Челекене появилась в начале 20 века (именно так, этот факт там запомнили). Добытую нефть вывозили морем в Баку, на Челекене для этого был выстроен нефтеналивной причал. При СССР нефтяная промышленность Челекена развилась до невиданных высот. Кроме нефтяных, там были ещё и химические предприятия. Некоторые предприятия были закрытыми, что там делали – никто не знал. Рабочие этих предприятий жили на «спецкомендатурах» и их никто никогда не видел, подъезд туда охранялся. Когда море ушло и Челекен стал полуостровом, на нём построили посёлок. Этот посёлок считался престижным, несмотря на плохую экологическую обстановку. После ухода СССР все предприятия на острове выкупили иностранцы (хотя официально это нигде не подтверждается). Часть предприятий была закрыта и ликвидирована. В настоящее время Челекен является обычным депрессивным промышленным районом, кто мог его покинуть, покинули.

Собственно, этот рассказ можно примерить на любые флагманы советской экономики в Средней Азии и не только, большой ошибки не будет. Интересными в этом рассказе были две детали. Первая – о неких полезных ископаемых, которые добывались на Челекене помимо нефти. Вторая – это факт наличия водного пути от Челекена до города Чарджоу (ныне переименован в Туркменабад). Уж не тот ли это путь, который у нас виден в пересохшем виде восточнее русла реки Узбой?

Очевидно, что информация в части существования ранее водного пути от Челекена до Чарджоу является абсолютной правдой. Та самая река Узбой делала ответвление, которое шло на запад. Уж не про него ли гласит легенда о перекрытии и перенаправлении от Каспийского моря? Наверное, здесь надо углубиться в историю города Чарджоу.

Современное русское название города — Туркменабад. В Туркмении в русскоязычных текстах может употребляться форма Туркменабат. Современное туркменское название — Türkmenabat, произносится Тюркменабат. Древнее название города — Амуль. С конца XV века до 1924 года, а также с 1927 по 1940 год город был известен как Чарджуй (от перс. چهارجوی‎ — «четыре канала»). В 1924—1927 годах город носил название Ленинск (Ленинск-Туркменский), затем с 1940 года — Чарджоу. В 1992—1999 годах город назывался Чарджев (туркм. Çärjew, Чәрҗев).

И ещё одна интересная деталь – как Чарджуй этот город был известен только с 1886 года. А что было с того периода, как он был известен как Амуль, и вплоть до 1886 – информационный пробел. Про четыре канала тут явно никакой ошибки нет. Два из них составляли водные пути реки Узбой (Аму-Дарьи), третий – впадающая с правого берега Узбоя река Зерафшан, и четвёртый – та самая пересохшая река, ведущая нас к Челекену. От Чарджоу т.о. отходили во все стороны четыре водных пути, и этому городу суждено было быть крупным торговым городом. Почему же всё-таки он известен только с 1886 года?

Оказалось, всё просто. В 1886 году в Чарджоу была подведена и пущена в эксплуатацию Закаспийская военная железная дорога, выстроенная от самого Челекена, через крупные населённые пункты того времени Ашхабад и Мерв.

Во многих исторических источниках сказано, что участок Закаспийской железной дороги от станции Узун-Ада (возле Челекена) до Чарджоу строили в несколько этапов. Более того, по некоторым сведениям, отдельный импульс этому строительству дали некие события на реке Кушка. Официально там впервые столкнулись войска Российской Империи и Афганистана, находящегося в то время под властью Великобритании. В результате боя якобы (ещё раз подчёркиваю, что данные официальные), российские войска были остановлены, и на дипломатическом уровне было принято решение о разделе территорий. Кушка с того времени стала крайне южной точкой Империи (а затем и СССР), и туда был подведён тупик с той самой Закаспийской железной дороги. Жизнь вроде наладилась.

Всё это конечно замечательно, но как показывает практика, все исторические совместные дела царской России и Великобритании надо проверять и перепроверять. Не будем делать исключение и здесь.

Для начала взглянем на фрагмент одного интересного французского документа, называемого Revue générale des chemins de fer et des tramways (Общий обзор железных дорог и трамваев) от сентября 1900 года. Есть там один интересный фрагмент.

Перевести его можно так:

1 ° ПЕРСИЯ. - Персидский шах предоставил Англии концессию государственного банка, "Персидского банка", и Россия получила в ноябре 1890 года в качестве компенсации договор, гарантирующий ей в течение 10 лет монополия на строительство железных дорог в Персии; информация из различных источников подтверждает, что этот договор отныне будет продлен на 10 лет.

Таким образом, до 1910 года только российские компании или компании, защищенные российским правительством, имели право строить железные дороги в Персии.

Финансисты, если вы тут есть, прокомментируйте пожалуйста. Перевод текста выполнен корректно. Согласно него Персия через национальный банк платит в сторону Англии в рамках государственно-частного партнёрства по строительству железных дорог, а Россия получает договор на их строительство. В качестве некой компенсации. Какой? Либо здесь Персия и Россия – одно и то же государственное образование, либо Россия является дешёвым исполнителем черновых работ, разве что с тем утешением, что это исполнение будет монопольным. Наличие Англии как «прокладки» в этой схеме однозначно указывает на то, что она здесь основной выгодоприобретатель. Персия, насколько известно, территорией России не являлась даже на уровне слухов, и колонией Англии тоже не являлась (мы сейчас про 19 век, на картах английских колоний Персия не обозначена). Так что же, Россия была вассалом Англии?

Смотрим дальше тот же документ.

Перевод будет таким:

В восточной Персии русские и англичане намеревались проложить железнодорожную ветку до Сейстана. Первый путь должен был выйти из Душака или Ашхабада и пройти через Мешхед; остальные должны были покинуть Кветту и следовать по северной границе Белуждистана.

Очень интересно.

Допустим, журналисты издания владели информацией не в полной мере или могли выдать намерения за реальность. Давайте перепроверять. На этот раз прочитаем одно произведение Жюля Верна, возможно, малоизвестное. Жюль Верн, как мы знаем, писал сказки с долей сказки. В этот раз сказка называется «Клодиус Бомбарнак».

Клодиус Бомбарнак, журналист газеты «Девятнадцатый век», получает задание описать путешествие по большой Трансазиатской магистрали (железной дороге), начинающейся в Узун-Ада, проходящей через российский и китайский Туркестан и заканчивающейся в Пекине. В пути он знакомится с интересными людьми разных национальностей, такими как немецкий барон Вейсшнитцердёрфер, пытающийся побить мировой рекорд скорости путешествия вокруг света за 39 дней, и влюблённый безбилетный (путешествующий в ящике) румын Кинко, который впоследствии спасает всех пассажиров и экипаж поезда, становясь второстепенным героем бомбарнакского репортажа.

Господь там с этим литературным героем, взгляните на карту железных дорог, по которой наш герой типа путешествовал в 1893 году (карта приведена из того литературного произведения).

Точнее, взгляните на участок дороги Тегеран-Душак и далее на восток. Он что, был построен, да ещё и до Пекина? Так может, наш участок Душак-Ашхабад-Узун_Ада как раз был аппендиксом от этого главного пути, как он по логике и напрашивается?

Или взгляните на другой план, но из того же упомянутого выше издания Revue générale des chemins de fer et des tramways.

И тут, оказывается, уже Турксиб был в планах, но главное – участок Мешхед-Душак существует. Кому же так было интересно скрыть факт существования железной дороги из Персии в Туркестан?

Остатки этого пути просматриваются достаточно чётко по всей длине бывшей протяженности, особенно на равнинной части Туркмении. Имеются даже рельсы на некотором участке от Душака в сторону границы. Очевидно, во времена СССР этот перегон разобрали, и сделали вид, что его никогда не было. Кстати, кому интересно, обратите внимание, существующие железнодорожные пути от Мешхеда до Тегерана в точности копируют аналогичные пути, которые изображены на карте в произведении Жюля Верна. И проходные станции, и изгибы на местности. Бывает же такое.

Начинаем внимательно изучать это место.

На карте Закаспийской военной дороги от 1891 года мы вдруг (о чудо) находим очень интересные названия, и среди них неожиданно нашего Нефтуна. Иран у нас страна нефтяная, но здесь явно не тот случай. И при всём при этом никакого нашего перегона не изображено. Как понимать? Может, станции изобразили, а перегон нет?

Интрига, в общем, отгадывалась просто. Слово «дербент» в восточном языке означает не что иное, как железные ворота. Один из населённых пунктов т.о. нужно понимать как «Ворота нефти» (что в общем вполне понятно), а вот как перевести слово «аргубанах», не известно. Востоковеды, вам слово. И очень сильно смущает префикс «Кр.» ко всем этим названиям. Если я не ошибаюсь и это есть обычные большевистско-совковые приделки слова «Красный» ко всем географическим наименованиям, то скорее всего эта дорога досталась нам от настоящих «красных», которых по настоящему разгромили «белые» где-то в 19 веке. Потом уже псевдокрасные вместе с псевдобелыми, после той войны, начали какие-то перегоны разбирать, а какие-то восстанавливать (как Турксиб).

И похоже, разгадки «красной воды» Челекена где-то совсем недалеко.

Наша нефтяная дорога жива до сих пор, хотя уже без железнодорожных путей. Посёлок Нафте, но уже без всяких префиксов, существует до сих пор в провинции Хорасан-Резави Ирана. Поскольку эта страна очень закрытая, выяснить что-то более подробно про этот населённый пункт не удалось. Можно сказать, кроме спутникового плана, абсолютно ничего. Из других железнодорожных станций этого «перегона» сохранилась только станция Келат. По снимку видно, что там из достопримечательностей есть только «Место для солнца». Очевидно, там до сих пор существует зороастризм.

Сомнений, в общем, не осталось – главный ход нашей Закаспийской дороги, которая номинально шла от Челекена в Чарджоу с изгибом в Душаке, в реалии шёл на юг, в Персию. Зачем? При формировании Ашхабадской железной дороги в составе НКПС СССР этот главный ход на перегоне Мешхед – Душак был полностью демонтирован.

В СССР во все времена имелись железнодорожные пути, уходящие в сопредельные государства. Это нормально. Почему в данном случае перегон демонтировали? Вариантов, в общем, немного. Первый – край был очень неспокойный, и содержать пути составило бы больше проблем, чем пользы, плюс очевидное подспорье врагу при наступлении с той стороны. Второй – при старой власти там что-то возили из богатств края на экспорт, но с приходом новой власти это потеряло актуальность. Можно сказать, лавочка прикрылась. Больше всего подходит второй вариант (хотя и первый тоже вполне актуален). Поскольку Закаспийская дорога не сообщалась тогда напрямую с российскими дорогами, вывозили по ней грузы через Мешхед куда-то в южные порты. Кстати, перегон от Кызыл-Арвата до станции Узун-Ада (Челекен), по упоминаниям, был выстроен самым последним, и узкоколейными рельсами для конной тяги. Перевели этот перегон на нормальные рельсы и довели до современного Красноводска гораздо позже, когда море в районе Челекена сильно обмелело. Что бы это значило? Начинаем думать. Снова смотрим в карту.

Оказывается, недалеко от Мерва ранее находился огромный город Балх, который на карте обозначен как Balk.

Один из величайших городов древности, центр исторического приамударьинского Афганистана (Бактрии). Во времена расцвета Великого шёлкового пути население достигало 1 млн человек, обычно же в Античности и в раннем Средневековье около 200 тыс. человек. До эпохи эллинизма являлся центром зороастризма, иудаизма и буддизма в Персии, испытывая сильное индийско-индуистское влияние благодаря экономическим интересам в Империи Гупта. Уже к началу XX века сильно пострадал от войн.

Не ищите его на современной карте в том месте, где его описывает Википедия и наша старинная карта. Его там нет от слова совсем. Более того, его нет практически ни на одной из рассматриваемых выше карт. Есть только на карте в издании Revue générale des chemins de fer et des tramways, и там его место соответствует близости к Мерву. Этот город явно находился на территории бывшего СССР, севернее от Кушки. Куда он бесследно исчез? И есть ли связь между этим городом и теми Балканами, которые находились возле Красноводска? Очевидно, есть. Тот водный путь, который проходил через Балх, завершался как раз возле острова Челекен. Чарджоу был в середине этой водной артерии, и на перекрёстке с другими водными путями.

Как там – «Кто владеет Балканами, тот владеет Европой, а кто владеет Европой, тот владеет миром». Авторство этой фразы приписывают Бисмарку. Интересно, а какими именно Балканами, почему не уточнили? Из сильных мира того (в первую очередь той же Англии), насколько мне известно, в европейские Балканы по серьёзному не совался никто и никогда (Крым – это не Балканы), по крайней мере в 19 веке. Русские воевали с турками и не только, да, это было. Но никто никакого стратегического форпоста там не находил. Так может, это были не те Балканы?

Наверное, надо перейти уже в совсем недавнюю историю. Настолько недавнюю, что ещё свежо предание. Это история о 26 бакинских комиссарах, которых по воле случая расстреляли в районе той самой Закаспийской железной дороги, официально на 208 версте от Красноводска.

История с этими комиссарами, надо сказать, до сих пор является мутной.

Накануне входа в Баку турецких войск Анастас Микоян, бывший депутатом Бакинского Совета (назначенный руководить бакинским большевистским подпольем), добился у главы Диктатуры эсера Велунца разрешения на эвакуацию комиссаров. Ночью 14 сентября, когда турецко-азербайджанские войска вплотную подошли к Баку, комиссары были выпущены из тюрьмы. По другим сведениям, сами бежали в суматохе. Однако они не успели на пароход с большевистской командой «Севан» и на рассвете 15 сентября погрузились на последний отходивший из Баку пароход «Туркмен», в основном с дашнаками под командой Татевоса Амирова. Из-за недостатка топлива или по инициативе команды парохода, не желавшей спасать большевиков, пароход причалил не в Астрахани, а в Красноводске. Красноводск подчинялся ашхабадскому Закаспийскому временному правительству, состоявшему из эсеров во главе с машинистом Фёдором Фунтиковым; непосредственно в Красноводске власть принадлежала комитету во главе с эсером В. Куном.

По сведениям из ряда некоторых других неформальных исторических источников, все эти комиссары приехали в Баку, чтобы через армян организовать вооруженные погромы и нападения на азербайджанцев и находящиеся в регионе силы Великобритании (!). Но что-то пошло не так, и они предприняли попытку эвакуации из Баку в Астрахань. По дороге их пароход задержал военный конвой… англичан, которые в то время базировались в Красноводске. Туда, собственно, и доставили комиссаров, и повезли в сторону Ашхабада 20 сентября 1918 года. Там же, на полдороге, по непонятной причине расстреляли. Мир их праху. Вопрос в другом – что делали в Красноводске англичане и как они вообще там оказались при отсутствии выхода Каспия в мировой океан? Владели азиатскими Балканами? Зачем?

В официальной истории сказано на этот счёт очень скуповато.

Для всех современных ура-патриотов специально вставил скрин. Рекомендую внимательно ознакомиться со всей выделенной информацией.

Википедию надо уметь читать. Там можно найти ответы на все интересующие вопросы, если есть талант восприятия информации между строк. И про это там тоже есть.

Англо-русское соглашение 1872—1873 годов или Англо-русское разграничение 1872—1873 годов — международный договор, заключённый в результате переговоров между правительствами Российской и Британской империй в период с октября 1872 года по январь 1873 года, который признавал огромные территории, лежащие между Бухарским и Афганским эмиратами, «буферными» в Средней Азии между двумя сверхдержавами того времени. С формальной стороны, главным образом решался вопрос об «установлении мирных и дружественных отношений между Бухарой и Кабулом» и определение пограничной линии между этими странами.

«Буферными зонами» эти территории были только для российских граждан, чтобы их не расстраивать. А у англичан в отношении территорий было только два состояния – «чёрное» и «белое» (в смысле «их» или «не их»), без всякого промежуточного вида. Территории были под российским флагом, но де-факто они были под контролем англичан, с базированием армии, как положено. Местное население было поделено на две условные группы – те, кто трудится во благо кото-то там, и те, кто их заставляет это делать, попутно не допуская насильственного свержения данного режима «снизу». Разделяй и властвуй (классика). Бенефициарами были совершенно третьи лица. Примерно, как в том описанном выше случае с Персидским банком и русскими строителями железных дорог.

Для особо одарённых – посмотрите ещё раз на скрин, где флаг. Как вы думаете, это государство ещё что-то вам должно? Как бы не наоборот, по самые помидоры, за всё, что успел или не успел сделать великий Сталин. Посвящяется всем вам, чей патриотизм успешно смогли вырастить на когнитивном диссонансе. Продолжим.

Отдельно заслуживает упоминание знаменитого атамана Деникина. На его официальной странице в Википедии факт его руководства какими-либо войсками в Закаспийской области даже не упоминается. Как он вообще мог командовать такими войсками, находясь по другую сторону Каспия, очень большой вопрос. В 1920 году господин Деникин тихо и спокойно убыл… куда, как вы думаете? Почитайте его страницу. Мавр сделал своё дело и спокойно ушёл к тем, кто его нанимал. Может, и «золотой парашют» получил, как у них там заведено.

Что же у нас получается?

Порт Узун-Ада выглядит вполне серьёзным. Но у нас вроде бы военный порт находился в Красноводске, куда железная дорога вначале не приходила. Как же так, если Закаспийская дорога по определению была военной?

Узун-Ада — бывший порт, построенный на восточном берегу Каспийского моря в бухте Узун-Ада Михайловского залива в Красноводском уезде Закаспийской области Российской империи. До 1899 года порт служил начальным пунктом Закаспийской железной дороги. Порт со станцией Узун-Ада был построен в рамках строительства второй очереди Закаспийской железной дороги в 1885 году. Однако ввиду обмеления бухты Узун-Ада и необходимости приёма большетоннажных судов было принято решение о строительстве железнодорожной ветки от станции Мулла-кара до порта Красноводск, что удлиняло железнодорожную линию на 48 вёрст. Станция Красноводск была открыта в 1899 году.

Теперь понятно. Красноводск как военный порт стали строить только тогда, когда в других местах началось обмеление бухт. До этого времени вполне обходились портом Узун-Ада.

Кто не в курсе, обведённая станция Нефтяная (не видно из-за сгиба карты, пришлось дорисовать) – в СССР стала станцией Вышка, посёлок вокруг этой станции ранее назывался Имени 26 бакинских комиссаров, ныне Узбой. Станция Балаишем при СССР стала станцией Небит-Даг, и вокруг неё вырос знаменитый одноимённый город нефтяников, ныне это Балканабат. Если наша река Узбой протекала так, как нарисовано на карте, то на перегоне Балаишем-Перевал должен быть мост или хотя бы его остатки. Река Узбой, как мы выяснили выше, в былые времена была немалой, перейти её железнодорожным путём просто так было технически невозможно.

На удивление, река Узбой в месте пересечения железнодорожных путей течёт именно там, как указано на карте, но серьёзного моста нет. Совсем (можете посмотреть на спутниковой карте). Для сравнения, остатки моста в районе бывшей станции Молла-Карья видно очень хорошо. Как же так? Дорогу на станцию Узун-Ада строили уже при пересохшем Узбое? Но её официально построили примерно в то время, когда другой конец Закаспийской дороги подвели к Чарджоу, или в 1886 году. Когда же пересох наш Узбой от Чарджоу до Челекена, если по свидетельствам очевидцев он был ещё в начале 20 века? Или всё же когда пересох этот Узбой, англичане силами русских решили выстроить тупиковый путь от Душака до Узун-Ады по кратчайшему пути, а главный ход из Персии до Самарканда давно уже был?

Надо же было держать под контролем те самые азиатские Балканы, только вот зачем, не понятно. Хотя как раз понятно, чтобы владеть Европой. Стратегия известна, а тактика – нет. Что же делать? Давайте посмотрим в более старых картах.

Оказывается, наша станция Нефтяная в былые времена располагалась на берегу озера, в который впадала река Узбой, что нам чётко указывает интерактивный розовый крестик. Из этого озера было две протоки, одна из которых шла в Балканский залив, другая в Каспий. Это место идеально подходило для создания порта с перевалкой на железнодорожную станцию, или даже просто порта.

И оказывается, что от станции Нефтяной через населённый пункт Кумдаг до станции Казанджик (Беремет) существуют следы ещё одной железнодорожной линии, причём двухпутки. Она шла строго параллельно существующей ныне автомобильной дороге, которая в свою очередь ныне обслуживает (или обслуживала) нефтегазопроводы. Их там тоже видно, они находятся на некотором защитном расстоянии от дороги, и проложены не так прямолинейно. Что это может значить?

Очевидно, в первой версии своего существования путь брал своё начало в Душаке, и шёл на северо-запад до старого русла Узбоя. До построения этого тупика роль транспортной артерии играл сам Узбой, выходящий из главной реки в районе Чарджоу и двигающийся на Каспий. Как только судоходность Узбоя ухудшилась, и был построен данный тупик, и его конечная станция постоянно мигрировала. Но опять же, в первой версии конечной станцией тупика был обычный выход к берегу Узбоя. Это был не Челекен и не место современного Красноводска. Когда был Узбой, необходимые интересующие нас грузы перевозили по нему в Чарджоу и там сдавали (надо думать, англичанам). Как только судоходство стало невозможным, в тот район протянули железную дорогу, с целью доставки того же груза из района Челекена. Каким же был этот груз? Неужели всему виной нефть? Прямо праздник Нептуна какой-то, всё во имя нефти.

Но зачем, если нефть можно просто перевезти на другой берег Каспия и слить там в огромные резервуары Нобеля? И опять (прошу пардона за назойливость), зачем в этом случае надо было держать под контролем азиатские Балканы, а не Закавказье? Нефть здесь совершенно выпадает из логики.

Интересно, почему посёлок Узбой назвали при СССР именем 26 тех самых комиссаров? Станция была тупиковая, путь до главного хода был узкоколейный. Для сравнения, в честь одного из этих персонажей там же, но уже на главном ходу, в районе Казанджика, ранее в СССР назвали станцию Шаумян. Если бы дело было в Армении, можно было бы этот занимательный факт пропустить по понятной причине. Но здесь туркоманы. Может, тех комиссаров сгрузили именно там, в том посёлке Узбой, где и был настоящий порт, а Красноводск образовался позже? Или, может быть, там и была настоящая Узун-Ада? События и факты в который раз наталкивают нас на то, что гражданская война, которую мы изучали в школе, в реалии началась гораздо раньше и шла гораздо дольше. Кто там был белый, кто красный, ещё разбирать и разбирать.

Чарджоу, кстати, тоже какое-то время был Ленинск-Туркменским. Не Мары (Мерв), и не Ашхабад, которые были гораздо крупнее, респектабельнее и достойнее имени Ленина. Но переименовали Чарджоу. Мы упорно ходим совсем рядом с разгадкой секрета красной воды.

Может, секрет надо искать на самих Балканах? Давайте попробуем.

Так выглядит старая часть Красноводска (Туркменбаши), которую начали строить в конце 19 века. В сети имеется масса фотографий того времени. Что тут можно сказать? Типичная архитектурная разметка улиц. Всё параллельно и перпендикулярно, как всегда делалось при «Романовых». А теперь взглянем на посёлок Челекен (Хазар).

Неужели? Официально этот посёлок проектировал какой-то ленинградский проектный институт. Допустим, дома он ещё мог спроектировать так, как они есть сейчас. А улицы? Максимум, что этот институт мог запроектировать, это снос симметричного угла-пересечения в обведённой части. Хоть в сети и имеются фото, где дома в Челекене из самого его центра стоят только с нулевым циклом, расположение улиц однозначно является старинным. Очевидно, раньше тут был город, который разрушила неизвестная нам война. Возможно, именно сюда собирался вещий Олег отмстить кому-то там. Зачем искать Хазарию? Вот она. И если в этой Хазарии жили представители всем известной нации, то мы на правильном пути. Эта нация просто так селиться не будет, надо искать фактор, который притягивал их к этому месту. Наша красная вода и Балканы, похоже, есть чрезвычайно ценные вещи. По другому и быть не может. Или всё-таки может?

Данная птица называется казаркой, и в то же время она зимует на Каспии. Как вы наверное уже догадались, в основном она зимует в районе Челекена (за что её, собственно, так и назвали). Наверное, уважаемый Туркменбаши был прав, когда переименовывал этот посёлок. Тут и есть настоящая Хазария. Хазары и владели Балканами, пока их не потеснили англичане. И хазары как раз и называли красную воду по русски, и она вошла без перевода в иностранные языки. А если казарки дружно сядут на воду, какого море будет цвета из-за окраски зобов этих птиц?

Где же ответ на нашу загадку?

Нашёлся один литературный труд авторства какого-то начинающего советского учёного о своём путешествии в Красноводск в 1929 году.

Шумная и бурная толпа окружила нас в Красноводске, когда пароход пришвартовался к пристани.

Мы сразу почувствовали себя на Востоке: шумный, веселый говор, туркменские фелюги, каспийская селедка, юркие черные глазенки мальчишек, бесконечные удочки с согбенными над ними фигурами рыболовов. Такую картину вы увидите во всех портах Востока.

Пришедший утром из Челекена небольшой пароход стоял около пристани. Он весь доверху был загружен какими-то странными серыми прямоугольниками. Грузчики перебрасывали друг другу эти неправильные кубики и складывали их стеной на пристани.

Это был, оказывается, озокерит. Его отливали в прямоугольные формы, зашивали в плотное мешочное полотно и в таком виде отправляли в Красноводск, где погружали в вагоны и длинным путем через Ашхабад и Ташкент направляли в Москву на церезиновый завод.

Англичане. Челекен. Красная вода. Чарджоу. Charge. Стоп.

(Полностью ролик по ссылке на красную воду)

Ну-ка, ну-ка… что там ещё написано?

Добыча и извлечение озокерита — очень сложная задача: выдавливаемый из глубин озокерит ломает крепи, сжимает выработки, не позволяет идти в глубину. В некоторых районах летучие газы и углеводороды не позволяют работать. При выплавке легколетучие погоны уходят в воздух. Больше половины озокерита не выплавляется и остается в пустой породе. Найти новые методы извлечения, новые горнотехнические приемы добычи — одна из важнейших задач рационализации хозяйства. Если даже отрешиться от нефти, добываемой пока в весьма скромных масштабах, соли, добывавшейся в некоторых частях озера, и летучих газов — углеводородов, в тысячах мест выделяющихся из-под земли и до сих пор не выявленных и не перехваченных, — даже помимо всех этих ископаемых уже один озокерит представляет собой огромную ценность, определяемую многими десятками миллионов рублей.

Интересно, для чего этот озокерит отправляли в Москву, когда можно было построить завод по его переработке прямо на Челекене? А может, его как раз потом и построили, это и были те самые «спецкомендатуры»? Очень небольшое упоминание есть на местном ресурсе.

Здесь, на севере, в горах, много озокерито-содержащих пород розового цвета. Промышленная добыча озокерита велась в 40-50-е годы XX века. Из этого минерала делалась смазка во время второй мировой войны. Качество такое, что если оружие обмазать озокеритовой смазкой и утопить – можно не вынимать из воды и сотню лет – оружие останется рабочим. Стратегический был материал…

Смазка на миллионы рублей, это при наличии нефтеперегонных заводов? Я вас умоляю… И нигде нет упоминания о заводах по переработке озокерита на Челекене, несмотря на то, что уже в то время там были заводы по добыче йода, брома и других химических элементов. И в 50-х годах 20 века добыча озокерита прекратилась. Наверное, после 1953 года. И во всех термометрах появился крашенный спирт. На удивление, все паззлы очень дружно начали с большим треском сходиться. Ну надо же…

На местных краеведческих ресурсах также написано, что Челекен с местных языков переводится как четыре рудника или четыре вещества. Так образно называли четыре вида добываемых там ископаемых, одно из которых было нашим озокеритом. Что-то сразу не дошло, хотя эта информация была получена одной из первых.

Как вы думаете, почему данный старинный измерительный прибор, чудом сохранившийся в одном из мест Европы, устроен именно так?

Похоже, наш остров Нефтуна имел уникальное свойство – он помимо нефти содержал вещества, которые использовались в технологиях прошлого, и содержал их в процентном соотношении мировых запасов практически единолично из всей земной суши. В истории имелись случаи, когда озокерит находили в других местах, например в Галиции.

Перевод выделенного фрагмента из журнала Le Génie civil №601 от 16.12.1893 г. о добыче озокерита выглядит примерно так:

Истинная лихорадка, аналогичная золотой лихорадке в Калифорнии, и вызвавшая такое же насилие, охватила искателей этого драгоценного минерала, и в этой отрасли были нажиты огромные состояния, для чего требовался очень небольшой капитал. Со всех концов Австрийской империи и из-за границы на страну приходили часто с ружьями в руках люди в поисках приключений в деревню Борислав, в которой было всего несколько хижин крестьян. Вскоре она превратилась в большой город, население которого неуклонно росло, и сегодня в нем 15 000 горняков, занятых добычей этого минерала.

Ещё там упоминалось, что где-то рядом была заброшена нефтедобыча, и что это месторождение было также заброшено, как только был выработан весь озокерит. Кстати, аналогичные упоминания об ажиотаже при добыче озокерита фигурировали и в других местах. И что странно, была обычная констатация факта получения озокерита. Для каких целей его добывали с таким ажиотажем, забросив нефть – ни слова. Где-то упоминалось изготовление свеч, но верится в это с большим трудом. Хотя, смотря каких свеч. Конспирация, конспирация и ещё раз конспирация.

А что там на карте было про Огурцы?

Огурцы, они же корнишоны, являлись архитектурной деталью зданий, и именно для них предназначалась данная красная вода (этих вод было несколько видов). При заправке "огурцов" на здании красной водой здания превращались в т.н. смарт-дома, которые обеспечивали себя всеми необходимыми энергоносителями. Скорее всего, рядом с Челекеном был остров, на котором и "заправляли" те самые "огурцы". Этот товар и шёл в Чарджоу, где передавался англичанам. Из-за специфичности товара его название обессмертило город Чарджоу, войдя без перевода в английский язык в виде слова "charge" (электрический заряд), примерно как чуть позже туда вошли слова "sputnik" и "perestroyka".

Полагаю, теперь всем стало понятно, какими Балканами надо владеть, чтобы править миром. Что с успехом и делали англичане, пока в эти места не пришли войска советской («красной») армии. Но как там говорится, недолго музыка играла…

Как вы думаете, почему современный Туркменистан является закрытой страной? Надеюсь, всем теперь понятно. Номинально он владеет теми самыми Балканами, а остальное ему таким образом не важно. Это тоже своего рода защита Балкан от посторонних. Возможно, так велели делать новые хозяева. Рядом ведь находится Иран, на который кто-то там пытается наложить санкции. Наверняка в руководстве Ирана знают все эти истории с красной водой и озокеритом. Если с санкциями переборщат, он может эти Балканы и перехватить. Для этого не надо их завоёвывать, как чуть более ста лет назад. У нас ведь гибридный 21 век. Надо воспользоваться передовым опытом старших товарищей.

Достаточно открыть пункты приёма озокерита, и в течении года все потребности в нём будут покрыты. Район ведь депрессивный. Модель такого бизнеса давно уже обкатана, хоть на сборе цветного металла в 90-е годы в России. Как переправить озокерит за границу, полагаю, для серьёзных людей не станет неразрешимой задачей. Как при СССР все ездили в эти края за наркотой, так сейчас все поедут за озокеритом, как в той австрийской деревне Борислав, не боясь границ и кордонов. Хотя, одно другому не помешает.

Сколько ещё продлится наш общемировой праздник Нептуна с эйфорией от дележа нефтедолларов? Полагаю, недолго осталось.

P.S. Если среди читателей есть жители Хазара, отзовитесь пожалуйста в личку, есть дело.

P.Р.S. Всё вышеперечисленное является исключительно фантазиями автора, без претензии на истину, без намерения посеять панику в умах обывателей. Как там, исключительно художественное произведение, как у Жюля Верна. Не пытайтесь повторить красную воду, там есть свои нерассказанные секреты.

Источник: https://www.tart-aria.info/prazdnik-neptuna/