1967. Американский фотограф Билл Эппридж в Сочи

Портрет советской студентки Нади Власовой на берегу Черного моряЧетверо молодых людей на скалистом пляжеЛюди играют в шахматыМолодая женщина катается на водных лыжахМолодой человек на летних каникулахНа пляже у Черного моря молодежь отмечает Праздник НептунаСоветские гоночные автомобили на Празднике НептунаМолодая пара играет в пинг-понг в павильоне в лагере СпутникПортрет девушки в бикини, сидящей на скамейке в международном молодежном лагере СпутникПортрет девушки в международном молодежном лагере СпутникПортрет молодого человека на пляже в лагере СпутникСтудентка Тамара Миляева играет в карты на пляже во время пребывания в лагере СпутникГруппа молодёжи во время летней вечеринки в лагере СпутникГруппа молодых людей на пляже лагеря СпутникСочинский пляж

Источник: https://humus.livejournal.com/6578674.html