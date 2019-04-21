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1967. Американский фотограф Билл Эппридж в Сочи

10:00. 21 апреля 2019 Просмотров - 406 Один комментарий Опубликовал:



Портрет советской студентки Нади Власовой на берегу Черного моря


Четверо молодых людей на скалистом пляже


Люди играют в шахматы


Молодая женщина катается на водных лыжах


Молодой человек на летних каникулах


На пляже у Черного моря молодежь отмечает Праздник Нептуна










Советские гоночные автомобили на Празднике Нептуна


Молодая пара играет в пинг-понг в павильоне в лагере Спутник


Портрет девушки в бикини, сидящей на скамейке в международном молодежном лагере Спутник


Портрет девушки в международном молодежном лагере Спутник


Портрет молодого человека на пляже в лагере Спутник


Студентка Тамара Миляева играет в карты на пляже во время пребывания в лагере Спутник


Группа молодёжи во время летней вечеринки в лагере Спутник


Группа молодых людей на пляже лагеря Спутник


Сочинский пляж

Источник: https://humus.livejournal.com/6578674.html

Метки: история, Россия, Сочи, фото

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