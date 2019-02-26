Первая российская кругосветка 1803-1806 Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского

Совершить первое кругосветное плавание в истории российского флота. Доставить-забрать товары из Русской Америки. Установить дипломатические контакты с Японией. Показать выгодность прямой торговли мехами из Русской Америки в Китай. Доказать выгоду морского пути из Русской Америки в Петербург в сравнении с наземным. Провести различные географические наблюдения и научные исследования по маршруту экспедиции.Трёхмачтовый шлюп «Надежда», водоизмещением 450 тонн, длиной 35 метров. Приобретен в Англии специально для экспедиции. Корабль был не новый, однако вынес все трудности кругосветного плавания.Трёхмачтовый шлюп «Нева», водоизмещение 370 тонн. Куплен там же специально для экспедиции. Вынес все трудности кругосветного плавания, после был первым российским кораблем, посетившим Австралию в 1807 г.Император Александр I лично осмотрел оба шлюпа и разрешил поднять на них военные флаги Российской империи. Содержание одного из кораблей император принял на свой счет, а расходы по эксплуатации другого взяла на себя Российско-Американская компания и один из основных вдохновителей экспедиции граф Н.П.Румянцев. Какой корабль кто взял – не уточняется.Начальник экспедиции Крузенштерн Иван Федорович.Возраст на момент старта – 32 года.Он же капитан флагмана экспедиции шлюпа «Надежда».мичманы Фаддей Беллинсгаузен и Отто Коцебу, впоследствии прославившие русский флот своими экспедициямипосол Резанов Николай Петрович (для установления дипотношений с Японией) и его свитаученые Горнер, Тилезиус и Лангсдорф, художник Курлянцевзагадочным образом в экспедицию попал и известный скандалист и дуэлянт граф Федор Толстой, вошедший в историю как Толстой-АмериканецМатросы все до одного были русские – таково было условие Крузенштерна.Общая численность команды 65 человек.Командир – Лисянский Юрий Федорович.Возраст на момент старта – 30 лет.Общая численность команды корабля – 54 человека.В трюмах обоих судов находилось железные изделия, спирт, оружие, порох, и много других вещей для поставки в Русскую Америку и на Камчатку.Экспедиция вышла из Кронштадта 26 июля (7 августа) 1803 года. По дороге зашли в Копенгаген, затем в небольшой английский порт Фалмут, где еще раз проконопатили корабли.Экспедиция подошла к архипелагу 19 октября 1803 года. В гавани Санта-Крус простояли неделю и 26 октября взяли курс на юг.26 ноября 1803 года корабли под российским флагом «Надежда» и «Нева» впервые пересекли экватор и попали в Южное полушарие. По морской традиции был устроен праздник Нептуна.Берега Бразилии показались 18 декабря 1803. Остановились в гавани города Дестеро, где простояли полтора месяца для ремонта грот-мачты «Невы». Только 4 февраля 1804 г. оба судна двинулись дальше к югу вдоль южноамериканских берегов.Перед тем, как обогнуть мыс Горн, Крузенштерн и Лисянский договорились о месте встречи, так как оба понимали, что в этом месте корабли легко разметает непогода. Первый вариант встречи был остров Пасхи, запасной – остров Нукагива. «Надежда» благополучно обогнула мыс Горн и 3 марта 1804 вышла в Тихий океан.Остров Пасхи проскочили при сильных ветрах, поэтому Крузенштерн пошел прямо к запасному месту встречи острову Нукагива, куда прибыл 7 мая 1804 года. По дороге были нанесены на карту острова Фетуга и Уагуга из группы Маркизских. 10 мая к Нукагиве подошла и «Нева». Через неделю оба корабля отчалили в направлении Гавайских островов.Уже в Тихом океане пересекли еще раз 25 мая 1804 года.К ним корабли приблизились 7 июня 1804 года. Здесь им предстояло расстаться. «Нева» с грузом товаров для Российско-Американской компании пошла в сторону Аляски, к острову Кодьяк. «Надежда» взяла курс на Камчатку, откуда нужно было сходить с посольством в Японию и исследовать остров Сахалин. Встреча обоих кораблей предстояла теперь только в Макао в сентябре 1805 года, куда «Надежда» подойдет по завершении дипломатической миссии, а «Нева» – с грузом мехов из Русской Америки.В Авачинскую бухту «Надежда» вошла 14 июля 1804 г. Население Петропавловска тогда составляло около 200 человек. Сюда из Нижнекамчатска (тогдашней столица полуострова) прибыл губернатор генерал Кошелев, который всячески содействовал починке корабля и подготовке к визиту в Японию. Экспедицию оставили врач и художник, и принудительно «списали на берег» скандалиста Толстого. 30 августа 1804 г. «Надежда» взяла курс на Японию.Из истории Японии известно, что любым иностранным кораблям был запрещен вход в японские порты. А жителям островов восходящего солнца было строжайше запрещено контактировать с иностранцами. Такая принудительная самоизоляция спасла Японию от возможной колонизации и торговой экспансии со стороны европейцев, а также способствовала сохранению ее самобытности. Только купцам голландской Ост-Индской компании было позволено вести торговлю в порту Нагасаки – самой южной точке страны. Голландцы монопольно вели торговлю с Японией и не пускали конкурентов в свои владения, скрывали морские карты с координатами и тп.. Поэтому Крузенштерну пришлось вести «Надежду» до Нагасаки почти наугад, попутно ведя съемку японских берегов.В гавань Нагасаки корабль Крузенштерна с послом Резановым вошел 8 октября 1804 года. На борту у русских было несколько японцев, когда-то попавших к русским в результате крушения, и которых экспедиция везла с собой в качестве переводчиков.На корабль зашел японский представитель, расспросил ху-ис-ху, мол откуда и зачем прибыли. Потом японский лоцман помог «Надежде» войти в гавань, где и бросили якорь. В гавани стояли только японские, китайские и голландские корабли.Эта тема заслуживает отдельного рассказа и отдельной статьи. Скажем только, что японцы «промурыжили» русскую «дипмиссию» в порту Нагасаки до 18 апреля 1805 года – пять с половиной месяцев! И Крузенштерну с Резановым пришлось уйти восвояси несолоно хлебавши.Японский император долго «выдерживал паузу», потом ответил через своих чиновников, что никаких договоров с русскими не будет, и подарки русского императора – несколько огромных зеркал в дорогой оправе – он принять не может. Дескать, Япония не в состоянии равноценно отблагодарить императора русских в силу своей бедности. Смех, да и только! Либо тут хорошо поработали голландцы, либо японцы сами не хотели никаких контактов с Россией.Правда, японская администрация все время нахождения корабля в порту снабжала его продовольствием. И нагрузила на дорогу едой, водой и большим количеством соли совершенно бесплатно. При этом Крузенштерну категорически запретили возвращаться вдоль западного берега Японии.Выйдя из японского «плена», Крузенштерн решил наплевать на запрет японцев и пошел именно вдоль западного берега, нанося его на карту. В море он был сам себе хозяин и никого не боялся – прошлый боевой опыт давал ему на это все основания. Он несколько раз приставал к берегу и сколько мог ближе знакомился с этой загадочной страной. Удалось установить контакты с айнами – жителями северного японского острова Хоккайдо.В залив Аниву на юге Сахалина «Надежда» вошла 14 мая 1805 г. Здесь тоже жили айны и командовала японская администрация. Крузенштерн был настроен исследовать Сахалин подробнее, но Резанов настаивал на скорейшем возвращении на Камчатку, чтобы доложить в Петербург о результатах своего «посольства».5-го июня «Надежда» вернулась в Петропавловск-Камчатский. Резанов сошел на берег, отправил отчет в столицу, а сам на купеческом судне отбыл в Русскую Америку на Аляску. 5-го июля 1805 г. «Надежда» снова вышла в море и взяла курс на Сахалин. Но Крузенштерну не удалось обойти Сахалин «кругом» и определить, остров это или полуостров. 30-го августа команда «Надежды» в третий раз вошла в Авачинскую бухту Петропавловска. Крузенштерн стал готовиться к походу в Макао.Это название португальской колонии-крепости-порта на китайском побережье. Выйдя из Петропавловска 9 октября 1805 г. «Надежда» 20 ноября была в Макао. «Невы» не было видно нигде.Шлюп «Нева» под руководством капитан-лейтенанта Лисянского 10-го июля 1804 года подошел к острову Кадьяк на южном берегу Аляски. Остров бал одним из первых мест капитального обоснования русских в Америке. Лисянский завел корабль в гавань Святого Павла – своего рода административный центр этой русской провинции. Здесь он узнал о том, что на второй центр русских – Архангельскую крепость в заливе Ситка, значительно южнее и восточнее Кодьяка, было совершено вооруженное нападение тамошних индейцев. Крепость сожгли, жителей перебили. Конфликт разгорелся не без помощи и подстрекательства американцев, к тому времени начали активно проникать в эти места.Александр Андреевич Баранов – легендарный правитель Русской Америки отбыл «на войну» отбивать Архангельскую крепость с помощью дружественных русским индейцев и алеутов. Баранов оставил Лисянскому послание, в котором просил срочно прибыть в Ситку для оказания вооруженной помощи. Однако почти месяц ушел у команды «Невы» на разгрузку трюмов корабля и ремонт оснастки. 15 августа «Нева» направилась в сторону Ситки.20 августа Лисянский уже был в Ситкинском заливе. Здесь он познакомился с Александром Барановым, который произвел на него сильное впечатление. Вместе они выработали план военной операции. Пушки и матросы «Невы» сыграли решающую роль в восстановлении «статус-кво» в отношениях с индейцами-тинклитами. Недалеко от сожженной старой крепости было заложено новое поселение Новоархангельск. 10 ноября «Нева» покинула Ситку и взяла курс на Кадьяк.«Нева» оказалась уже через пять дней. Так как приближалась зима, то решено было перезимовать именно здесь, подремонтироваться, отдохнуть и забить трюмы драгоценной рухлядью – мехами Российско-Американской компании. В начале следующего лета, 13 июня 1805 года, корабль Лисянского вышел из гавани Святого Павла и взял курс на Ситку, чтобы забрать заготовленные Барановым меха, и уже после пойти в Макао.«Нева» оказалась 22 июня 1805 года. За зиму Баранову удалось отстроить поселение заново, восстановить мир с местными индейцами, заготовить большое количество мехов. Загрузив мягкое золото в трюмы, Лисянский 2-го сентября 1805 года взял курс на Макао.Крузенштерн прибыл в Макао 20 ноября 1805 г. Надежда и Нева в Макао – Крузенштерн и ЛисянскийЛисянский достиг китайских берегов только 3-го декабря. Здесь пришлось задержаться на два с лишним месяца, «вживаясь» в местные условия, экономическую и политическую обстановку, маневрировать, торговаться. В этом оба военных моряка Крузенштерн и Лисянский проявили недюжие способности. И вышли победителями в торговой войне с местными купцами. Вместо мехов трюмы кораблей оказались забиты чаем, фарфором и прочими ликвидным в Европе товаром. 9 февраля 1806 г. «Надежда» и «Нева» покинули китайский берег и взяли курс на родину.Корабли разметало на подходе к мысу Доброй Надежды. Капитаны предварительно договаривались встретиться у острова Святой Елены. Крузенштерн прибыл на Св. Елену 3 мая 1806 г. Здесь он узнал, что Россия находится в состоянии войны с Наполеоном и Францией. Не дождавшись «Невы», «Надежда» пошла на север в родные края, для безопасности решив обогнуть Англию с севера, чтобы не столкнуться в Ла-Манше с французами.Тем временем Лисянский решил установить своеобразный рекорд – пройти от Китая до Европы без заходов в промежуточные порты. Корабль уже не имел тяжелых грузов, взял достаточно запасов еды и воды, и шел на всех парусах. Поэтому Лисянский и не появился на острове Святой Елены и, соответственно, не знал о войне с Францией. Он спокойно вошел в пролив Ла-Манш, а там решил зайти в британский порт Портсмут. Отдохнув в Портсмуте пару недель, 13 июля 1806 года «Нева» снова вышла в море и 5-го августа 1806 года была уже дома. А 19 августа 1806 года паруса «Надежды» появились ввиду родных берегов.Так закончилось первое кругосветное плавание русских моряков, беспримерный поход, наполненный опасностями и приключениями, интересными и значимыми для истории событиями.Следует сказать, что с точки зрения выгоды экспедиция полностью оправдала себя, привезя немалую прибыль купцам, славу Отечеству и навечно вписав имена русских мореплавателей Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского историю мореплавания.все офицеры получили следующие чины,командиры ордена св. Владимира 3 степени и по 3000 руб.лейтенанты по 1000мичманы по 800 рублей пожизненного пенсионанижние чины, по желанию, уволены в отставку и награждены пенсионом от 50 до 75 рублей.По высочайшему повелению была выбита особая медаль для всех участников этого первого кругосветного путешествия«Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях „Надежда“ и „Нева“, под начальством капитан-лейтенанта Крузенштерна» в 3 томах, с атласом из 104 карт и гравированных картин. Так назывался труд, написанный лично Крузенштерном и изданный за счет императорского кабинета., СПб., 1809 г. Впоследствии его перевели на многие европейские языки.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/pervaja_rossijskaja_krugosvetka_1803_1806_ivana_kruzenshterna_i_jurija_lisjanskogo/2019-02-26-65138