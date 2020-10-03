Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Беларусь и маски шоу! [Мысли Цербера]

10:46. 3 октября 2020 115 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o6TyjroIMJg

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Мы начинаем КВН — для чего, для кого?
...и юмористические передачи, такие как: «Маски шоу», «Каламбур» и его «Деревня...КВН. В сезоне 2016 Беларусь в высшей лиге представляет ...новые смелые идеи и мысли, обратить внимание общества на...вопросами предлагаем подумать и свои мысли — написать в комментариях ...
Бэкграунд, выпуск-265 за 14 июля 2012
...,  разнообразные полит-ток-шоу нашего отечественного эфира, ... все это – под маской «объективности и мультиполярности».То... пришла в голову ценная мысль «освоить» восточнославянские земли.... княжество Литовское, поглотившее Беларусь и значительную часть Украины...
Новости Украины и Новороссии 17 февраля 2016
...себя, Яценюка и олигархов. Маски сорваны.4. Депутатов использовали...в политических интригах и мыслят государственными интересами, а ... Российской Федерацией или Республикой Беларусь», – отметили в пресс... для этого запустить реалити-шоу «Патрульные», чтобы новые...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)