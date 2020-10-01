Про сбитый азербайджанский вертолет упавший на территории Ирана.1. Первоначально сообщалось, что машина была якобы сбита иранской ПВО после того, как залезла в воздушное пространство Ирана.2. Затем МО Азербайджана заявило, что не теряло вертолет от огня иранцев этом районе.3. После этого ответственность за уничтожение вертолета взяло на себя МО НКР, которое заявило, что вертолет был сбит военными НКР, после чего подбитая у границы машина упала на территории Ирана. По заявлению из Карабаха, в планах у местных военных не было сбивать машину так близко у границы с Ираном и уничтожение данного вертолета было названо "непреднамеренным".4. Фото и видео обломков на текущий момент нет. Иран пока официально это не комментирует.PS. Стоит отметить, что за последние дни Иран нарастил свою группировку у границ с Азербайджаном, а МИД Ирана предупредил, что не позволит превратить "северные территории" (имея ввиду Карабах) в "очаг терроризма" (имея ввиду сирийских боевиков, которых Турция завезла в Азербайджан для атаки на Карабах.Ранее также сообщалось о переброске российской техники через Иран в Армению, а также переброске неопознанной военной техники без опознавательных знаков через сухопутную границу Ирана и Армении. Один из опасных для Турции и Азербайджана сценариев это закупка Арменией иранских ударных дронов и дронов-камикадзе, которые демонстрируют очень высокую эффективность в Йемене.Разумеется, Иран вполне устраивает существующий статус-кво, который Турция используя Азербайджан пытается нарушить. Иран посылает вполне ясные сигналу Баку, что его это не устраивает. Президент Ирана Роухани призвал немедленно положить конец насилию в Карабахе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6209544.html