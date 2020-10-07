Путин прокомментировал войну в Карабахе.Соответственно:1. Пока война ведется только на территории Нагорного Карабаха, Россия вмешиваться не будет, поскольку Карабах официально не является частью Армению и даже ей официально не признан.2. Если боевые действия распространятся на территорию Армении, то Россия выполнит свои обязательства в рамках ОДКБ. Грубо говоря, если Азербайджан и Турция начнут бомбить Ереван, то России придется вмешаться.3. Засим, Армении выгодно развитие событий по варианту №2, а Азербайджану по варианту №1. Вариант №2 меняет баланс в войне, а вариант №1 оставляет для Азербайджана и Турции шансы все же додавить Карабах в среднесрочной перспективе, пользуясь ресурсным преимуществом на длинной дистанции.4. При масштабировании войны крайне важен вопрос – кто начал. Если это будет выглядеть так, как будто Армения ведет обстрелы территории Азербайджана со своей территории, то РФ будет труднее выполнять свои обязательства. А если наоборот, то это облегчит втягивание РФ в войну на стороне Армении. Исходя из этого и нужно воспринимать заявления сторон про сбитые Су-25, атакованные нефтепроводы и прочее. Так как в случае с вмешательством/невмешательством РФ крайне важен вопрос – кто начал.Также Путин заявил, что он находится в контакте с Пашиняном. Кроме того, сегодня состоялся телефонный разговор с Алиевым. В целом, РФ ожидаемо выступает с привычных позиций миротворца и арбитра над схваткой. Хотя действия Турции очевидно подрывают эту конфигурацию, столь привычную Москве.Армяне заявили о разгроме механизированной колонны в Джебраильском районе.Заявлено несколько десятков уничтоженных единиц техники, десятки убитых.Судя по представленным фото и видео, потери у азербайджанцев в людях и технике были существенными (ждем подсчета от экспертов с "Лост Армор").Большой столб дыма это уничтоженный склад ГСМ.Видео с брошенными азербайджанскими танками Т-72. Всего 3 штуки.Брошенные азербайджанские Т-72.Азербайджан сегодня показал еще один небольшой поселок занятый на юго-востоке Карабаха.Шукюрбейли находится у самой границы с Ираном.Плюс после перерыва снова выложили видео с ударами БПЛА.И еще.В парламент Голландии готовится внесение резолюции предусматривающей санкции против Алиева и его окружения, если они не прекратят боевые действия в Карабахе.И в порядке минутки юмора. Осуждение из Идлиба.Боевики из окопов в Идлибе осуждают своих "единоверцев" за то, что они отказались от священного джихада на своей родине и отправились на чужую войну.Тот случай, когда даже террористы осуждают войну в Карабахе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6226251.html