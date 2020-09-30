Видео боевых действий в Карабахе за 29 сентября.На вечер 29 сентября стороны заявляют большие потери в людях и технике с обеих сторон. Армения заявила несколько сбитых дронов и вертолет.Очень активно применяются тяжелая артиллерия, РСЗО, беспилотники. ОТРК Армения пока не применяла.По сбитому Су-25 к вечеру пока фактуры не предоставлено – ни данных радаров, ни фотографий обломков.Оперативных успехов Азербайджану и Турции пока добиться не удается, сейчас по сути идет размен и он скорее всего не в пользу Азербайджана, который несет существенные потери пытаясь взломать оборону армянской армии на нескольких направлениях, которая опирается на сложный рельеф местности с обширной полевой фортификацией. Дроны и артиллерия наносит армянам существенные потери, но этого пока недостаточно, чтобы прорвать фронт – механизированные колонны раз за разом попадают либо на минные поля, либо на мощные противотанковые рубежи, где армяне массируют ПТРК нанося большие потери в мат.части.Чем-то картина наступления похожа на неудачное наступление САА в Северной Хаме в ноябре 2015-го года, когда ВКС РФ добились больших успехов в уничтожении позиций боевиков, но на земле танковые части Асада истекли кровью тараня оборону насыщенную TOW. Впрочем. говорить о формировании тенденции к позиционности пока рано. Если азербайджанцам и туркам удастся продавить оборону на 1-2 направлениях и помешать подтягиванию резервов, то кризис всей армянской обороны в Карабахе вполне возможен. Но пока что, спустя 3 дня активной войны, армяне в целом справляются. При этом стоит помнить, что у них армия меньше по численности, а ее ресурсы уступают ресурсам Азербайджана и Турции. Поэтому достигая тактических успехов на короткой дистанции, Армения может надломиться при более длительном конфликте, который пожирает людей и технику достаточно интенсивно. Отсюда и важность для Армении вопроса внешней поддержки.Армянская пехота в обороне. Интенсивные боевые действия.Отражение атаки механизированной группы азербайджанской армии.Уничтоженная азербайджанская бронетехника. Некоторые кадры вчерашние.Воздушная тревога и обстрелы в Степанакерте.Горит азербаджанская машина с боеприпасами.Дорога Мартакерт-СтепанакертРабота армянской артиллерии.Уничтоженные армянские танки.Армянские окопы.Удар дрона-камикадзе по армянской пехоте.Работа азербайджанской артиллерии.Результаты арямнского обстрела в Тертерском районе.Заявления Алиева и Пашиняна показанные на российском ТВ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6206391.html