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Почему СССР покупал зерно, а Россия продаёт

17:34. 29 сентября 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Начиная с 1963 года и по 1991 год Советский Союз был одним из крупнейших импортеров зерна в мире. А начиная с развала СССР да и сейчас, Россия крупнейший в мире экспортёр зерна
Что же было не так? 
 
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Доклад "Как сохранить село: проблемы занятости населения" Общественной палаты Российской Федерации за 2019.

А теперь взгляните, за счёт кого и чего Россия стала крупнейшим экспортёром зерна:

 
Источник; Доклад «Как сохранить село: проблемы занятости населения» – М.: Общественная палата Российской Федерации, 2019
 

 

 

 

 

 

Источник; Доклад «Как сохранить село: проблемы занятости населения» – М.: Общественная палата Российской Федерации, 2019

Даже в 2018 году в России было собрано на 3 млн. тонн зерна меньше, чем в РСФСР в 1990 году. При этом наблюдается резкое сокращение поголовья крупнорогатого скота, свиней, овец и коз, которые хотят кушать не только траву и силос. Но интересно другое. На данный момент современная Россия в разы опережает РСФСР по производству курятины, а вот по производству яиц отстаёт. А это значит, что количество несушек сейчас значительно меньше, чем было в РСФСР, а значительная экономия зерна... Трудно оценить долю потребления зерна в ЛПХ, но факт остаётся фактом, значительная часть зерна, которая тратилась на потребление внутри страны сейчас идёт на экспорт. Предвижу вопрос, а почему же в СССР был дефицит мясопродуктов? Критики Советского Союза забывают, что огромная часть мяса уходила на общественное питание. 

 

 

Согласно всё тому же докладу:

 

Что касается зависимости сельского хозяйства России от зарубежных технологий и оборудования, то по ряду направлений ситуация носит критический характер. Так, в 2017 г. сельское хозяйство на 69% зависело от импортных поставок тракторов, почти на 90% от машин и оборудования для животноводства. Мясная промышленность на 94% зависела от импортных поставок оборудования, сахарная – на 81%, молочная – на 70% (2016 г.).
Наиболее удручающим обстоятельством является тот факт, что целый перечень культивируемых в России сельскохозяйственных культур выращивается из иностранного семенного фонда. Доля посевов импортными семенами овощей на отечественных полях составляет более 40%, кукурузы – более 50%, подсолнечника – около 60%, сахарной свеклы – около 80%.

Доля семян пшеницы на данный момент составляет около 80-90%.

Какой ценой был создан и сохранён семенной фонд страны, который сейчас уничтожен .

В осажденном Ленинграде - городе, где долгое время жил и работал академик Вавилов, шла первая блокадная зима. Нормы хлеба были сокращены до невозможного: рабочим - по 250 граммов пополам с отрубями, остальным - 125 граммов. Люди обезумевали от голода, падали на ходу, десятки тысяч ум.ирали от истощения. А в это время в темных холодных комнатах на Исаакиевской площади, в доме с забитыми досками окнами было полно еды. В коробках и мешках лежали десятки тонн семян, клубней картофеля. Но сотрудники Всесоюзного института растениеводства (ВИР), которые работали и урывками спали рядом, были так же голодны и истощены, как и все ленинградцы. При крайне низкой температуре, они стойко держались все блокадные зимы, без воды, электричества, под непрерывным артобстрелом. Они бредили едой, и все же никому из них даже не приходила в голову мысль съесть хотя бы горсточку зерен, чтобы спасти свою жизнь...
Из всего селекционного фонда ленинградского института, содержавшего несколько тонн уникальных зерновых культур, во время блокады не было тронуто ни одного зерна, ни единого зерна риса или картофельного клубня. 28 сотрудников института ум.ерли от голода, но сохранили материалы, способные помочь послевоенному восстановлению сельского хозяйства.

Словом такое вот оно, "недоразвитое" советское сельское хозяйство...

 

 

 

Источник: https://zen.yandex.ru/media/ruslovo/i-snova-k-mifu-o-tom-chto-sssr-pokupal-zerno-izza-slabogo-sh-a-rossiia-prodaet-potomu-chto-otkazalas-ot-kollektivizacii-5f6c318e18abb331605f53ea

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