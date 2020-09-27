В видеоролике показано, как с помощью социальных сетей TikTok, Likee и Kwai общество приучают к клиповому мышлению.

TikTok, Likee и Kwai — практически идентичные социальные сети, каждая из которых ориентирована на создание и просмотр коротких видеороликов, продолжительностью от нескольких секунд до 1 минуты. Наиболее популярна в мире и в нашей стране соцсеть TikTok, которой по официальным данным пользуется более 1 миллиарда человек, в том числе около 7 миллионов из России. Поэтому сегодня поговорим преимущественно о TikTok, но всё сказанное в равной степени будет относиться и к другим аналогичным площадкам.

Как заявляют сами создатели социальной сети, «их миссия – вдохновлять пользователей на творчество и приносить радость». Звучит красиво, но давайте заглянем внутрь и увидим, о каком творчестве идёт речь и кому оно должно приносить радость.

На основе знакомства с разделами «Интересное» и «Рекомендованное», составим список самых популярных тем:

одиночные или совместные кривлянья под музыку

челленджи, в которых блогеры выполняют задания

эмоциональные реакции на разные видеоролики

исполнение фокусов с применением всевозможных спецэффектов

короткие юмористические истории

баловство и дурачество

В названные категории входит 90% всего присутствующего контента. Ещё 10% остаётся на все остальные темы, для которых также характерен развлекательный и крайне поверхностный характер. По сути, TikTok представляет собой огромную свалку всевозможных глупостей или коротких псевдоинтеллектуальных роликов.

И такой результат качества «творчества» пользователей вполне закономерен. Ведь сам формат 15-секундного или даже минутного видео во многом определяет содержательную часть сюжета. За отведённое время невозможно дать целостное представление по какой-то теме, что-то серьёзно обсудить, обдумать. Можно лишь надавить на эмоции, эпатировать или завлечь зрителя какими-то внешними проявлениями.

Ограничение длительности видеороликов до 15-60 секунд программирует творцов на поверхностное развлекательно-деградационное творчество.

Конечно, найдутся те, кто скажут, что на ТикТоке есть много созидательных и даже образовательных каналов – мол, если человек хочет использовать эту соцсеть для развития или получения знаний, то у него это получится. Начнут приводить в пример полезные советы по ремонту, записи тренировок спортсменов, кулинарные рецепты или даже ролики Санкт-Петербургского профессора, которые использовали в СМИ для создания положительной репутации этой соцсети.

Выглядят они, кстати, вот так (смотрите видео): «Пример «образовательного» контента, втиснутого в рамки ТикТок. И не стыдно профессору изображать из себя клоуна?»

В действительности, все рассказы про развивающую направленность ТикТока – это либо реклама, либо самообман и лицемерие. Потому что развитие мышления человека связано со способностью к анализу объёмных и многоуровневых процессов, с умением углубляться в информацию и выстраивать длинные причинно-следственные цепочки, опираться на разум и логику, а не на эмоции.

Но вместо этого алгоритмы ТикТока ориентированы на развитие клипового мышления, на бездумное и развлекательное восприятие контента. Просматривая сотни коротких и абсолютно не связанных между собой видеороликов, пользователи замусоривают своё сознание, превращают себя в тех самых людей «одной кнопки» или «служебных индивидов», про формирование которых недавно открыто говорил Директор Курчатовского института Михаил Ковальчук в Совете Федерации России.

Теперь давайте задумаемся, почему люди пользуются социальной сетью ТикТок? Ведь, в конце концов, есть множество альтернатив – тот же Ютуб, ВКонтакте, Фейсбук и другие. В них тоже не всё гладко, но как минимум, нет таких жёстких ограничений.

Причин популярности ТикТок много, но подробно остановимся на трёх главных:

TikTok ориентирован в первую очередь на детей и подростков.Это проявляется во всём – начиная от содержания рекламных кампаний соцсети, и заканчивая всей логикой работы приложения. Если у ребёнка есть телефон и доступ в интернет, то он может легко зарегистрироваться и начать выкладывать свои ролики, просто кривляясь под какую-нибудь музыку. Нет необходимости писать сценарий, монтировать видео. TikTok привлекает пользователей иллюзией лёгкого успеха.Современный мир навязывает массам веру в кумиров – звёзд шоу-бизнеса, известных актёров, певцов, блогеров. Многие дети тоже мечтают стать популярными. ТикТок предлагает получить свою минуту славы, по сути, не прикладывая для этого никаких усилий. В качестве примера приведём здесь интервью с одним из самых популярных ТикТокеров России – Даней Милохиным, весь талант которого сводится к гримасничанию под музыку. Просто оцените уровень развития этого ТикТокера, набравшего около 8 миллионов подписчиков. Создатели соцсети, по всей видимости, используют технологии откровенного обмана для того, чтобы стимулировать вовлечение пользователей.

На эти мысли наводит статья «Чем опасны Like и TikTok для ваших детей?» и комментарии к ней. Как рассказывает автор, он обратил внимание на приложения Likee и TikTok, установленные на телефоне его дочери.

«Попросил показать ее, что же это за зверь. Она открыла мне ролик, который сняла, пока нас (родителей) не было дома. В принципе ничего страшного, просто танец под музыку. Знаете такую дурацкую въедливую песню Скибидивапапа? Этот бред, который гуляет на просторах интернета. В общем, танцует этот танец. За пару часов уже больше 200 просмотров и несколько комментариев. А в комментариях парочка взрослых дядь пишут, что “класс”, “давай еще”. Я, конечно, такого не ожидал».

Далее автор пишет о том, что дочь показала несколько чужих роликов, и он был в шоке, так как имитация детьми развратных действий, матерщина и прочая деградация – это норма для этих площадок.

«Как я понял, модерацией там никто не занимается, и всё это темное царство для малолетних ни к чему хорошему не приведёт. Конечно же, я объяснил дочери всю ситуацию. И вам посоветую проконтролировать своих детей, обратите внимание, чем они заняты в ваше отсутствие, чтобы не было слишком поздно», призывает осознанный отец.

Но самое интересное можно прочитать в комментариях, оставленных явно активными пользователями Лайка и ТикТока. Озвучим несколько самых популярных:

«Создатель Like сделал так, чтобы у детей был актив, это роботы, которые автоматически пишут позитивные комментарии. Чаще всего их называют “Боты”»;

«Я тоже снимаю уже полтора года и ничего не случилось. Если пишут “Класс”, “Супер”, “Давай ещё” и.т.д. Это Боты, поэтому беспокоиться не надо, Боты – это роботы просто, которые поддерживают детей/девушек, чтобы они не боялись камеры и снимали спокойно видео. Но я натыкалась на видео, что пишут всякие педофилы и маньяки, если они пишут, то удаляйте их комментарии»;

«Как вы сказали “взрослые дяди ” – это боты, которые созданы либо для повышения популярности других детей, либо для автоматических позитивных комментариев, чтобы люди (зачастую, люди младшего поколения, “спиногрызы” ) продолжали снимать, и не унывали, что у них так мало актива».

… ещё множество комментариев о том же самом.

Вывод про ботов – это единогласное мнение опытных пользователей. Учитывая эту информацию можно предположить, что сами площадки Лайк и ТикТок подыгрывают жажде новых авторов быть популярным, рисуя искусственные цифры с лайками, просмотрами и примитивными комментариями ботов. С помощью этого откровенного обмана владельцы соцсетей резко повышают вовлечённость пользователей, особенно детей, которым кажется, что их кривлянья действительно кому-то нравятся. А наличие всех этих факторов в совокупности даёт основание предполагать, что подобные ресурсы становятся привлекательными для реальных педофилов и других людей с психическими отклонениями.

Вывод:

Соцсеть ТикТок. Цель по оглашению: «Вдохновлять пользователей на творчество и приносить радость»

Реальная цель: «Направить творческий и познавательный потенциал детей на деградацию и глупости»

Напоследок хочется сказать, что желание творить и делиться результатами своего творчества с окружающими – вполне естественно для каждого человека. Поэтому миссия взрослых – создавать для детей такую среду, которая будет помогать развивать их таланты и способствовать тому, чтобы творчество ребёнка было осмысленным и созидательным. Рассмотренные в этом видеоролике соцсети – это пример успешного решения противоположной задачи по направлению творческого и познавательного потенциала детей на деградацию и глупости.

Источник: https://whatisgood.ru/raznoe/internet/tiktok-klipovoe-myishlenie/