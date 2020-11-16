С развитием медиапространства, и в особенности с появлением Интернета, общество оказалось в совершенно новой для него информационной среде. Необходимость воспринимать и анализировать большие потоки информации поднимает вопросы о том, как должно работать мышление человека. Активно обсуждаются такие понятия, как «клиповое мышление», «критическое мышление», «системное мышление». Что они обозначают, чем отличаются и что является нормой для психики?

Мы каждую неделю просматриваем столько новостей, видеороликов и статей, сколько наши бабушки и дедушки вряд ли встречали за год. Как следствие – нашему мозгу необходимо фильтровать, анализировать и оценивать более значительные объёмы сведений, чем когда-либо раньше в истории человечества.

Некоторые самоустраняются от этого процесса, предпочитая воспринимать информацию просто как развлечение, – они просматривают бесчисленное количество фильмов, сериалов, постоянно зависают в соцсетях, бездумно кликают по ссылкам в Интернете, воспринимая информацию преимущественно через призму вызываемых ею эмоций – с позиции «нравится/не нравится». Такие люди просто не понимают, что информация – это та же пища, употребление и качество которой обязательно отражается на психике человека. А значит, надо оценивать не только «вкус», но и содержание.

Питание гамбургерами и прочим фастфудом быстро нарушает работу пищеварения и многих других жизненно важных систем человека, делая организм слабым, толстым и больным. Аналогичная ситуация и с деструктивной, хаотичной или отупляющей информацией – её некритичное восприятие наполняет психику человека всевозможными глупостями и в лучшем случае бесполезным, а чаще вредным, инфомусором. Вполне закономерно, что такой человек рано или поздно начинает страдать – проявляется неадекватное поведение, начинаются депрессии, рушатся планы на жизнь. Чего ещё ждать от отравленной психики?

Но что значит воспринимать информацию критически, и как избежать этого самого отравления вредной информацией? Здесь нам на помощь приходит критическое мышление.

Критическое мышление

Критическое мышление, или по-другому «осознанное восприятие информации», – это алгоритм обработки новой информации, который содержит три пункта:

1. Знание, что любая информация влияет на человека.

Этот тезис легко запомнить, если держать в голове аналогию с обычным приёмом пищи. Ведь никакая еда не проходит для тела бесследно – она всегда каким-либо образом перерабатывается и усваивается в организме, делая его сильнее или слабее. Так же происходит и с информацией.

2. Умение выявлять оглашаемые и неоглашаемые цели и смыслы распространяемой информации.

Как мы отличаем вредные продукты от полезных? Прежде всего, мы понимаем, что красивая этикетка или яркая упаковка товара отнюдь не гарантируют того, что он принесёт нам пользу. Поэтому мы изучаем состав продукта – стараемся избегать всевозможной химии, усилителей вкуса, ГМО и так далее. Также мы оцениваем воздействие конкретного питания на свой организм – ведь одному человеку необходимо кушать больше зелени, другому – овощей, третьему надо регулярно пить воду.

Аналогичных принципов следует придерживаться и при оценке медиа-контента. Обилие пошлости, насилия, мата, глупого юмора – явные признаки того, что этот «продукт» отравлен, и его надо убрать из своего рациона, даже если его завернули в привлекательную обёртку и активно рекламируют в прессе.

Также следует обратить внимание на то, кто создал этот контент (фильм, мультфильм, передачу, песню, статью) и с какими целями. Соответствуют ли оглашаемые цели автора реально достигаемому результату? Какие есть побочные эффекты? Не является ли данная новость фейком? Или может быть перед нами «троянский конь», привлекательный снаружи и ядовитый внутри?

То есть, мы должны выявить смыслы, которые до нас доносит автор или творец, а потом оценить их – и это уже третий шаг того алгоритма, который лежит в основе критического мышления.

3. Оценка выявленных целей и смыслов с позиции «хорошо/плохо», «вредно/полезно», «достоверно/ложно» и так далее.

Когда мы проанализировали контент – самое время дать ему свою оценку, образно говоря, поставить на него «штамп» с результатами вашей проверки. Штампы могут быть самые разные: «достоверно», «ложно», «полезно», «вредно», «учит хорошему», «учит плохому», «сомнительно», «требует дополнительного изучения», «опасно», «надо распространять» и так далее. То есть вы должны охарактеризовать поступившие к вам сведения, чтобы они заняли полагающееся им место у вас в голове.

При таком подходе никакая информация не будет попадать к вам в мировоззрение случайно и бесконтрольно – каждый информационный блок будет проанализирован, помечен и отправлен по адресу. Что-то сразу уйдёт в «мусорку», что-то – «на карантин», а что-то займёт достойное место в вашей сокровищнице самых полезных и ценных знаний.

Системное мышление

Однако одного критического мышления для полноценной жизни сегодня недостаточно. Человеку необходимо заниматься формированием системного мышления. И если первое достигается относительно легко – надо лишь научить свой мозг правильному алгоритму обработки поступающей информации, то вот формирование системного мышления чаще всего требует более длительных усилий.

И здесь будет уместно начать с определения.

Системное мышление – это мышление, которое опирается на мозаичное мировоззрение, в котором все факты упорядочены, взаимосвязаны и дополняют друг друга, формируя целостную и непротиворечивую картину мира.

Каждый из нас со дня своего рождения постоянно познаёт мир, накапливая свой личный багаж знаний и представлений обо всём вокруг. Всё, что мы когда-либо увидели, прочитали, посмотрели, узнали, навсегда сохраняется в нашем подсознании. И очень хорошо, если к моменту взросления человек обладает целостной и достаточно подробной мировоззренческой картиной, дающей ему ответы на все базовые вопросы: «как устроен мир», «что такое человек», «как управлять собой», «зачем я живу» и другие.

Но в современных реалиях большинство подростков входят во взрослую жизнь, не обладая необходимым багажом знаний, из-за чего они начинаются сталкиваться с различными проблемами. Причина в том, что их мировоззрение зачастую содержит множество противоречивой или откровенно ложной информации, а по ряду важных областей у них в принципе нет нужных сведений. Эта ситуация является отражением проблем в существующей системе образования и в целом в культуре общества, которая пронизывает все сферы и задаёт свои рамки поведения и мировосприятия, во многом через медиапространство.

В этих условиях именно критическое мышление может позволить человеку начать осознанно формировать целостную картину мира. И по мере того, как калейдоскоп и хаос в голове будет постепенно сменяться мозаикой, у него будет формироваться системное мышление.

Обычно этот процесс занимает достаточно длительное время, потому что необходимо с одной стороны оценить и пересмотреть всё накопленное за годы юности, а с другой – найти ответы на множество волнующих вопросов. И так как речь идёт не о простом заучивании некой готовой и кем-то уже собранной для тебя информации (к чему мы привыкли в школе), а о процессе самостоятельного поиска, анализа, усвоения и проверки на практике всевозможных знаний, то здесь не следует ждать быстрых результатов.

Тем не менее, критическое и системное мышление – являются объективными требованиями современного быстро меняющегося мира. Если вы хотите понимать, что происходит вокруг, и вести себя адекватно новым обстоятельствам, то необходимо уделять внимание этому вопросу.

Клиповое мышление

В этих условиях особую тревогу вызывает активное распространение в обществе клипового мышления, которое характеризуется быстрым и бездумным потреблением информации, представленной преимущественно короткими и несвязанными между собой блоками – то есть «клипами».

«Клиповое мышление» по своей сути является противоположностью системному и критическому мышлению, и оно формирует у человека хаотичную калейдоскопическую картину мира, в которой нет или нарушены причинно-следственные связи. Людям с таким мировоззрением сложно строить долгосрочные планы и работать на их достижение, потому что в голове у них царит бардак. А учитывая их постоянную подключённость к крупным информационным потокам, они становятся легко-манипулируемой массой.

Основная угроза формирования клипового мышления сегодня исходит из медиасреды, которая постоянно атакует сознание человека всевозможным инфомусором. Особенно активны в этом телевидение, рекламная индустрия, многие производители мультфильмов, фильмов, музыкальных клипов, творцы в сфере юмористического контента.

Дошло до того, что уже существуют и активно продвигаются отдельные социальные сети, нацеленные на вовлечение детей и формирование у них с детства клипового мышления – в частности, такие ресурсы как «Тик Ток» и «Лайк». Их отличительная особенность – обязательное сокращение объёма видеоролика до 15 секунд или одной минуты, что приводит к быстрой смене тематики потребляемого контента, его ориентированности на эмоции и, как следствие, поверхностности. Средний пользователь этих соцсетей просматривает 50-100 сюжетов в час, большинство из которых посвящены абсолютно разным темам.

Им подыгрывают и другие крупные площадки, как, например, «ВКонтакте», где недавно появился аналогичный раздел «Клипы». Кроме того, во многих соцсетях вводятся алгоритмы, поощряющие создание краткого текстового контента, который получает явное преимущество при распространении по сравнению с полноценными статьями. В результате интернет-ресурсов (а значит и аудиторий), на которых можно было бы вести осмысленную и серьёзную дискуссию по актуальным темам, сегодня критически не хватает.

Противостоять этим негативным тенденциям на уровне отдельного индивида можно лишь волевым и осознанным формированием своих информационных потоков, что подразумевает, в том числе отказ или целенаправленное противодействие той информации, которая негативно влияет на психику.

На уровне общества необходимо вести разъяснительную работу о разнице клипового, критического и системного мышления; выявлять факторы, способствующие их развитию; участвовать в формировании благоприятной информационной среды для детей. Начинать этот процесс следует с раскрытия сути терминов, что мы и постарались сделать в этой статье. Будем рады дальнейшей дискуссии на эту тему.

Рекомендуем ознакомиться с несколькими видеороликами проекта «Научи хорошему», дающими наглядное представление об угрозе массового распространения клипового мышления у подрастающего поколения.

Также предлагаем нашим читателям обратить внимание на онлайн-марафон проекта Научи Хорошему «Осознанное восприятие информации», который нацелен на формирование навыка критического мышления и развитие системного мышления.

Участники проекта «Научи хорошему»

Источник: https://whatisgood.ru/theory/analytics/sistemnoe-myishlenie/