Президент России Владимир Путин прокомментировал отношение социальных сетей к пользователям. Во время встречи с лауреатами конкурса «Учитель года» он охарактеризовал его фразой «плевать хотели» и обвинил интернет-платформы в том, что они управляют сознанием пользователей.

Отвечая на вопрос учителя математики из Адыгеи Сергея Левченко, говорившего о необходимости оградить детей от материалов соцсетей, в частности TikTok, которые могли бы нанести им вред, Путин подчеркнул, что подобные платформы — это прежде всего бизнес.

«Что такое бизнес? Что стоит во главе бизнеса? Извлечение прибыли. И, к сожалению, очень часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит ущерб категории людей, на которую он направлен», — отметил Президент.

Путин добавил, что современные информационные платформы «все больше и больше начинают управлять сознанием»: изучив интересы пользователя, они показывают ему те материалы, которые «считают нужным». Из-за этого, по мнению лидера государства, человек начинает принимать решения, даже не осознавая, что им руководят.

Президент заключил, что решения, которые будут приняты, чтобы защитить пользователей от вредоносного контента, не должны ограничивать свободу выбора и свободу слова.

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