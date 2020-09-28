Человек-потребитель мыслит дискретными, обрывочными конструкциями, образами, моделями. В этом ему помогают «средства мозгового истощения», продвигающие парадигму «клипового мышления», когда на человека сыплется бесконечный вал маленьких, фрагментарных, удобоваримых информационных пакетов.

У человека нет времени обработать этот информационный пакет, «встроить» его в свою систему мировосприятия. Он просто «проглатывает» его, этот информационный фаст-фуд, не очень понимая, зачем вообще этот пакет ему нужен.

Таким образом, сознание забивается всяким мусором, привлекательно выглядящим, но не имеющим никакой практической ценности.

Между этими фрагментарными информационными пакетами нет никакой взаимосвязи. Они совершенно разобщены и зачастую не представляют никакой самостоятельно ценности. Но человек продолжает накапливать эту информацию, в надежде, что так он станет умнее и будет лучше разбираться в том, что происходит.

Обман заключается в том, что главную ценность представляют не сами информационные пакеты, а связи между ними. А этих связей обывателю как раз никто и не дает, и давать не собирается. Ведь именно связи между информационными пакетами могут дать хоть сколько-нибудь новую и ценную информацию о мироустройстве. Сделать какие-то существенные выводы, принять какие-то самостоятельные решения.

В комплекте с готовыми информационными пакетами в сознание обывателя закладываются и готовые решения, которые он может принять, опираясь на этот информационный пакет. Естественно, обыватель не может принять никаких самостоятельных решений – ведь у него не достаточно для этого информации. Поэтому он с радостью проглатывает готовое решение, к которому его так незаметно и тщательно подталкивают. Таким образом, создается иллюзия «свободы выбора», когда человек делает именно то, что от него хотят, но при этом он думает, что выбрал это сам.

Как выбраться из этого порочного круга потребления информационного фаст-фуда?

Говоря на гастрономическом языке, нужно перестать глотать информацию, не пережевывая. Остановитесь. Успокойтесь. Внимательно и тщательно изучите информацию перед вами. Найдите взаимосвязи этой информации с другой. Разберитесь, почему именно эту информацию вам пытаются «впарить»? Кому это нужно и зачем? Каковы истинные причины размещения этой информации? Что на самом деле говорится «между строк»?

Найдите взаимосвязи между разными фактами. Представьте себе деревянную доску, в которую воткнуты кнопки или булавки, а между булавками натянуты нити. Булавки – это факты, а нити – это связи. Не теряйте эти взаимосвязи из своего поля зрения. Нахождение связей между совершенно посторонними на первый взгляд фактами может дать весьма интересный результат.

Целостная картина, созданная путем нахождения взаимосвязей и объединения обрывочных кусочков информации, какой бы неправдоподобной она не выглядела, зачастую является более истинной, чем картина, видимая с точки зрения потребителя информационного фаст-фуда.

Эта более целостная картина, безусловно, отразится на мировоззрении и на всех решениях, которые человек будет принимать.

Нужно понимать, что фрагментарное, клиповое мышление – это инструмент управления. Инструмент очень действенный.

Ведь человек, не обладающий целостным мышлением, не может принимать самостоятельные решения, выходящие за рамки того стандартного набора готовых решений, вложенных ему в голову хозяевами СМИ. Такой человек всегда будет делать то, что ему говорят, будет благодарным и покорным объектом манипуляции, так как он не представляет себе, как жить вне пределов своей клетки.

Не позволяйте разрывать свой мозг «средствам мозгового истощения». Увеличивайте целостность и связность своего сознания. Ищите взаимосвязи между фактами, процессами и явлениями. Мыслите шире. Не соглашайтесь на готовые решения, ищите свой путь.

Будьте разборчивы. Во всем. В знакомствах, в одежде, в еде и в потреблении информации. И помните: Ничто не случается само по себе. Если что-то происходит – значит это кому-нибудь нужно.

Источник: Группа ВК «Научи хорошему 2.0»

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Источник: https://whatisgood.ru/theory/media/klipovost-myishleniya/