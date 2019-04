О ситуации с правами человека США в 2018 году

Доклад о ситуации с правами человека в США в 2018 году

Китайские товарищи о состоянии американской "демократии".Выдержки из текста Доклада о ситуации с правами человека в США в 2018 году, опубликованного Пресс-канцелярией Госсовета КНР.13 марта по местному времени Государственный департамент США опубликовал доклад о ситуации с правами человека в странах мира в 2018 году, продолжив критиковать ситуацию с правами человека в более чем 190 странах, слепо игнорируя серьезные проблемы с правами человека на территории США. Взглянув на ситуацию с правами человека в США в 2018 году, несложно обнаружить, что правительство страны, называющее себя "защитником прав человека", оказывается несостоятельным в обеспечении прав человека в собственной стране, очевидно применяя двойные стандарты в этом отношении.– Акты насилия с применением огнестрельного оружия представляют серьезную угрозу. В 2018 году в США произошло в общей сложности 57 103 инцидента с применением огнестрельного оружия, в результате которых 14 717 человек погибли, 28 172 получили ранения. Были убиты или ранены 3 502 ребенка и подростка. Насилие с применением огнестрельного оружия привело к сокращению продолжительности жизни американцев почти на два с половиной года.– Увеличилось число случаев проявления религиозной нетерпимости. Во время промежуточных выборов в 2018 году часто звучала антимусульманская риторика. Согласно обследованию, количество теорий заговора в отношении мусульман в политике значительно возросло. "Более трети кандидатов заявляли, что мусульмане от рождения агрессивны и представляют нависшую угрозу", и "около трети кандидатов призывали к лишению мусульман основных прав либо утверждали, что ислам не является религией".– Интернет-слежка стала общераспространенной практикой. Программа правительства США для негласного сбора информации "ПРИЗМА" работает 24 часа в сутки, перехватывая электронную почту, сообщения в Facebook, чатах Google, звонки в Skype и т.п.– Политика денег превалировала в США. Промежуточные выборы 2018 года обошлись в 5,2 млрд долларов США, что на 35 процентов больше по сравнению с предыдущими промежуточными выборами, став самой дорогостоящей предвыборной кампанией в истории страны. Правительство США представляет сверхбогатых.– В США существует наибольший разрыв в доходах населения среди западных стран. Одному проценту населения США принадлежит 38,6 процента совокупных богатств. Уровень благосостояния и доходов простых жителей страны постоянно снижался. Около половины американских семей испытывали финансовые трудности, 18,5 млн американцев жили в условиях крайней нищеты.– Число преступлений на почве ненависти достигло нового максимума. Согласно докладу ФБР, опубликованному в ноябре 2018 года, в 2017 году в США количество преступлений на почве ненависти выросло на 17 процентов до 7175. Доля преступлений на почве расовой дискриминации составила 60 процентов среди всех правонарушений данной категории. При этом, более половины подобных преступлений были совершены в отношении афроамериканцев.– Условия жизни чернокожего населения вызывали обеспокоенность. Среднестатистической белой семье в США принадлежит примерно в десять раз больше благ, чем семье афроамериканцев. Вероятность оказаться в нищете среди чернокожих жителей США в два с половиной раза выше, чем среди белых. Вероятность оказаться безработными среди них выше в два раза, вероятность попасть в тюрьму – в шесть раз выше по сравнению с белыми. Коэффициент младенческой смертности среди афроамериканцев в 2,3 раза выше, чем среди белого населения, а продолжительность жизни чернокожих на 3,5 года короче, чем белых.– Огромное количество стрельб в школах. В прошлом году в США в общей сложности произошло 94 случая стрельбы в школах, в результате которых погибли или были ранены 163 человека. Это был год с наибольшим числом подобных инцидентов и наибольшим числом жертв. Число случаев насилия в американских школах увеличилось на 113 процентов по сравнению с предыдущим учебным годом.– Женщины живут в страхе сексуальных домогательств и насилия. Опрос показал, что 81 процент участвовавших в нем женщин сталкивались с какой-либо формой сексуального домогательства, 27 процентов заявили, что подвергались сексуальному насилию.– Иммиграционная политика разлучила детей с родителями. В результате новой политики "нулевой терпимости", введенной правительством США с апреля 2018 года, по меньшей мере 2000 детей были разлучены с семьями. Также наблюдался значительный рост числа случаев жестокого обращения и сексуального насилия в отношении несовершеннолетних мигрантов со стороны сотрудников Пограничной службы США.– Выход из Совета по правам человека ООН. Согласно онлайн-анализу журнала The Atlantic одним из наиболее вероятных и коварных мотивов, которыми руководствовались США, идя на этот шаг, было стремление избежать обвинений в нарушении прав человека в свой адрес.В США были зафиксированы частые случаи преступлений с применением насилия, огнестрельного оружия, а также случаи злоупотребления служебным положением чиновниками. В то же время велась неконтролируемая и беспринципная слежка, а от свободы прессы осталось только название.<…>Свобода прессы подвергалась беспрецедентному подавлению. Согласно данным доклада международной неправительственной организации Article 19 от 2 мая 2018 года, среда для прессы в США продолжала ухудшаться, журналисты периодически подвергались атакам, обыскам, арестам, задержанию на границе, а также ограничениям на публикацию публичной информации. Правительство США часто публично и категорично обвиняло СМИ и журналистов в распространении "ложных новостей", создавая устрашающую и враждебную обстановку. Исполнительный директор Article 19 Томас Хьюз указал, что угрозы свободе прессы в США в последние годы нарастали с тревожной силой. 16 августа в Newsweek была опубликована статья, в которой говорилось, что противостояние между правительством и СМИ в США в прошлом году разрушило свободу прессы в стране.Нарушение законных прав репортеров на интервью. 7 ноября 2018 года, чтобы не позволить корреспонденту CNN в Белом доме задать дополнительные вопросы, сотрудники Белого дома предприняли попытку забрать у него микрофон и аннулировали его пресс-карту. 19 января прошлого года американский журнал Columbia Journalism Review опубликовал статью, в которой указывалось, что в 2017 году журналисты в США задерживались 34 раза, в девяти случаях они обвинялись в совершении тяжких преступлений. Оборудование 15 журналистов было конфисковано, 44 журналиста подверглись личным атакам.<…>Онлайн-слежка правительства США нарушала неприкосновенность персональной информации. Сбор и изучение АНБ, ФБР и ЦРУ международных электронных писем, онлайн-звонков и чатов американцев без их согласия стали общей практикой в США. Программа ПРИЗМА работает 24 часа в сутки, без разрешения отслеживая электронные письма, сообщения и звонки в соцсетях, включая Facebook, Google и Skype.Большое количество демонстрантов были задержаны. Газета Chicago Tribune 28 июня 2018 года сообщила, что 575 человек были задержаны во время протестного митинга против иммиграционной политики американского правительства в Вашингтоне, большую часть из них составляли женщины. С 4 по 6 сентября Полиция Капитолия США арестовала 212 человек, выступавших против выдвижения Бретта Кавано кандидатом на должность судьи Верховного суда, еще более 300 митингующих были задержаны 4 октября. Агентство "Рейтер" 11 декабря сообщило, что 32 религиозных лидера и общественных деятеля были задержаны на границе в Сан-Диего во время протеста против задержания и депортации мигрантов из Центральной Америки.Судебные ошибки приводили к вынесению неверных приговоров. В мае 2018 года специальный докладчик по экстремальной бедности и правам человека в ООН Филип Альстон опубликовал доклад, в котором говорится, что судебная система США дозволяет богатым ответчикам выкупать свою свободу с помощью залога, в то время как бедные вынуждены оставаться за решеткой. Газета The New Yorker 6 февраля сообщила, что судья в Бронксе оправдал Эдварда Гарри, который провел 23 года в тюрьме по обвинению в убийстве, якобы совершенном им в 1995 году.<…>Промежуточные выборы в Конгресс США в 2018 году стали дорогостоящим мероприятием, превратившимся в игру денег с вовлечением "темных денег" и коррупции. Коррупционные скандалы с участием политических деятелей следовали один за другим. Правительство США стало представителем богатых.<…>Тайные пожертвования и "темные деньги" получили широкое распространение. Как сообщила 21 июля 2018 года американская радиовещательная компания Эн-Би-Си, Министерство финансов США заявило об отмене требования в отношении большинства некоммерческих организаций о разглашении информации об источниках пожертвований, в результате чего выборы стали значительно менее прозрачными. Во время промежуточных выборов в Конгресс США 2018 года сумма "темных денег", потраченных не входящими в состав избирательных комитетов кандидатов внешними группами, достигла рекордной отметки в 98 млн долларов. Более 40 проц. телевизионной рекламы, транслируемой внешними группами для оказания влияния на выборы в Конгресс, финансировались тайными донорами, а более четверти рекламных средств для выборов в Палату представителей и Сенат поступали от групп, которые не раскрывали своих доноров. С момента промежуточных выборов в 2014 году количество рекламных роликов, транслируемых за "темные деньги" таких групп в ходе федеральных выборов, увеличилось на 26 проц. /www.usatoday.com, 12 июля и 16 ноября 2018 года/.Коррупция на выборах усилилась. Сайт британской газеты The Guardian сообщил 7 августа 2018 года, что общественность в целом считает, что выборы в США коррумпированы и что конгрессменами завладели корпорации, богачи и группы с особыми интересами. Средняя себестоимость получения одного места в Сенате составляет 19,4 млн долларов, а в Палате представителей – в среднем не менее 1,5 млн долларов. В ходе выборов было много случаев мошенничества, когда деньги обменивались на голоса. 20 ноября 2018 года на сайте The New York Times появилось сообщение о том, что окружной прокурор Лос-Анджелеса указал, что девять человек были обвинены в том, что они заплатили по 1 доллару США и дали несколько сигарет бездомным в обмен на их подпись в бланке регистрации избирателей.Правительство США стало представителем богатых. Специальный докладчик ООН по вопросам о крайней нищете и правах человека Филип Алстон /Philip Alston/ в мае 2018 года опубликовал доклад, в котором говорится, что общий объем богатства членов кабинета министров США составляет 4,3 млрд долларов, а правительство стало представителем богатых. Согласно информации, опубликованной на веб-сайте Министерства юстиции США 30 апреля 2018 года, бывший сенатор штата Арканзас и член Палаты представителей штата Генри Уилкинс /Henry Wilkins/ принимал взятки в обмен на проведение голосования в пользу намерений политических лоббистов. Газета Miami Herald сообщила 2 августа, что губернатор Флориды Рик Скотт /Ricк Scott/ под влиянием лоббистов сократил расходы на управление водными ресурсами на 700 млн долларов, что привело к крупномасштабному "красному приливу", характеризующемуся распространением токсичных морских водорослей, которые вызвали гибель морской флоры и фауны и представляют серьезную угрозу здоровью жителей прибрежных районов.<…>Общественность пессимистически относится к американской политике. Согласно итогам опроса по вопросам демократии и политической системы в США, опубликованным Исследовательским центром Пью /Pew Research Center/ 26 апреля 2018 года, 53 процента респондентов считают, что Соединенные Штаты не соблюдают принцип уважения прав и свобод всех людей. 26 июня 2018 года веб-сайт газеты The Newsweek сообщил, что опрос показал, что 55 проц. опрошенных считают, что демократия в США в настоящее время "очень слаба", а по мнению 68 проц. участников опроса, демократия в США "становится все слабее и слабее".Уровень бедности в США оставался высоким. Продолжал увеличиваться разрыв в благосостоянии богатых и бедных. Почти половина американских семей испытывали финансовые трудности. Населению с низким доходом медицинское страхование предоставляется в недостаточной степени. Количество бездомных оставалось высоким.В Соединенных Штатах Америки существует наибольший разрыв в доходах населения среди западных стран. По данным переписи населения США, в 2017 году в стране около 42 млн человек жили за чертой бедности, что составляло около 13,4 проц. от общей численности населения. Более 5 млн американцев, которые работают на постоянной основе круглый год, имели годовой доход ниже черты бедности. Согласно отчету Института Брукингса, инвалидам, как правило, было труднее найти постоянную работу и получить заработную плату выше черты бедности. Около 25,7 проц. инвалидов жили в бедности /www.usatoday.com, 10 октября 2018 года и 19 ноября 2018 года/.В мае 2018 года специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросам о крайней нищете и правах человека Филип Алстон опубликовал доклад, в котором говорится, что в США существует наибольший разрыв в доходах населения среди западных стран. Согласно отчету, 18,5 миллиона американцев жили в условиях крайней нищеты. В стране самый высокий уровень бедности среди молодежи в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В 2016 году одному проценту богатейших людей США принадлежало 38,6 проц. всего богатства, в то время как общий уровень благосостояния и доходов простого населения за последние 25 лет в целом снизился. Ф. Алстон также отметил, что ряд мер по стимулированию экономики, предпринятых правительством США в последние годы, приносил пользу только богатым, а не простым людям. "Правительство США предоставило беспрецедентно высокие налоговые льготы очень богатым слоям населения и крупным корпорациям, что стало возможным частично за счет сокращения социальных пособий для бедных. Эта стратегия, похоже, разработана для увеличения неравенства". /www.washingtonpost.com, 25 июня 2018 года/.Почти половина американских семей испытывали финансовые трудности. 17 июля 2018 года сенатор США Берни Сандерс /Bernie Sanders/ написал в авторской статье, опубликованной на веб-сайте The USA Today, что доходов 43 проц. семей в США не хватало, чтобы покрывать расходы. Чтобы оплатить жилье, питание, уход за ребенком, медицинское обслуживание, транспорт и мобильный телефон, им приходилось использовать заемные средства. Опрос Института города /Urban Institute/ показал, что почти 40 проц. молодежи и лиц среднего возраста сообщили, что их доходов было недостаточно для удовлетворения основных потребностей, таких как питание, здравоохранение, жилье и коммунальные услуги /www.usatoday.com, 17 июля 2018 года и 1 октября 2018 года/.<…>В США долгое время существует систематическая расовая дискриминация. Представители этнических меньшинств сталкиваются с ущемлением избирательных прав. Правоохранительные и судебные органы не продвинулись в процессе сокращения масштабов расовой дискриминации. Вместе с тем часто происходят преступления на почве расовой ненависти, а этнические меньшинства остаются в крайне невыгодном положении.Систематическая расовая дискриминация подверглась критике со стороны ООН. Как отмечается в докладе, оглашенном на 93-й сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, а также в докладе, составленном специальным докладчиком ООН по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости и подготовленным в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, в американском обществе долгое время существуют феномен превосходства белой расы и явления провокации расовой дискриминации и ненависти. Правительству Соединенных Штатов не удалось решительно отвергнуть и сдержать случаи насилия и демонстрации, связанные с расизмом. Высокопоставленные политики и государственные должностные лица, включая президента США, распространяли националистические и популистские высказывания, публиковали расисткие и ксенофобские заявления в печатных изданиях и социальных сетях /документы ООН A/73/18, A/73/312, A/73/305/.Представители этнических меньшинств были лишены избирательных прав. По сообщению сайта Американского союза защиты гражданских свобод /American Civil Liberties Union/ от 12 октября 2018 года, в американском штате Северная Дакота был введен закон, требующий от избирателей при голосовании предъявить документ для удостоверения настоящего адреса проживания. Поскольку многие коренные американцы живут в резервациях в сельской местности и не имеют адресов, вышеупомянутый закон лишил избирательного права тысячи местных индейцев. Согласно данным публикации Национального католического репортера /National Catholic Reporter/ от 22 мая, с 2010 года в 23 американских штатах приняты законы о подавлении избирателей, в том числе в 17 штатах подобные законы направлены против индейцев и других коренных американцев. Согласно сообщению на сайте "Рейтера" /The Reuters/ от 28 ноября, во время промежуточных выборов из-за политики "полного совпадения" в штате Джорджия регистрация множества избирателей осталась неподтверженной. 70 проц. из них были афроамериканцами, численность которых составляет одну треть от общей численности населения этого штата. Британский журнал "Экономист" /The Economist/ 11 августа прокомментировал, что в некоторых штатах на юге США приняты законы о введении жестких требований к афроамериканским избирателям. "Кажется, они отталкивают США к началу 20-го века, когда чернокожим не предоставляли избирательные права".<…>Преступность на почве ненависти в связи с расовой дискриминацией побила новый рекорд. По сообщению на сайте газеты "Лос-Анджелес таймс" /Los Angeles Times/ от 13 ноября 2018 года, в 2017 году число зарегистрированных в США преступлений на почве ненависти выросло более чем на 17 проц. – это самый высокий показатель с 2001 года. Среди 7175 подобных преступлений около 60 проц. было связано с расовой дискриминацией, примерно 50 проц. жертв были афроамериканцы.<…>Антисемитизм набирает силу. 27 октября 2018 года 46-летний представитель белой расы Роберт Бауэрс /Robert Bowers/ ворвался в синагогу в городе Питтсбург штата Пенсильвания с винтовкой и пистолетами, выкрикивая антисемитские лозунги. Во время 20-минутного нападения он открыл огонь по верующим, убив 11 и ранив 6 человек. Этот теракт считается самым кровавым в истории США для еврейской общины /edition.cnn.com, 27 ноября 2018 года; www.usatoday.com, 29 октября 2018 года/. По сообщению Си-Эн-Эн /CNN/ от 12 декабря, антисемитские брошюры распространялись по всему городу Питтсбургу. Плакаты нацистской тематики были найдены в разных местах Университета штата Нью-Йорк. 21-летний мужчина был арестован по обвинению в заговоре с целью убийства верующих в еврейской синагоге в городе Толедо. Согласно данным Федерального бюро расследований /ФБР/ США, в 2017 году число антисемитских преступлений в стране достигло 938, увеличившись на 37 проц. /www.latimes.com, 13 ноября 2018 года/.<…>Большое количество случаев стрельбы в школах, широко распространенное насилие и отсутствие эффективного государственного надзора за жестоким обращением с детьми наносит вред физическому и психическому здоровью американских детей и представляет угрозу условиям их жизни.Участились случаи стельбы в школах. Согласно отчету BBC от 12 декабря 2018 года, в 2018 году в США было зарегистрировано самое большое количество случаев стрельбы в школах за период с 1970 года, которые также повлекли за собой самое большое количество пострадавших. Согласно данным Центра национальной обороны и безопасности США и Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, в 2018 году в школах США произошло 94 инцидента с применением огнестрельного оружия, в результате которых 163 человека погибли или получили ранения, что превзошло рекордные 97 человек в 1986 году. 14 февраля 2018 года 19-летний Николас Круз, вооруженный пистолетом и несколькими магазинами боеприпасов, вошел в одну из местных высших средних школ в штате Флорида и включил пожарную сигнализацию. Затем он начал стрелять из полуавтоматического оружия на учеников, которые бежали из классов, в результате чего погибли 17 человек, как минимум 14 получили ранения. /www.usatoday.com, 14 февраля 2018 г./. Согласно сообщению исследовательского центра Пью от 18 апреля 2018 года, 57 проц. опрошенных подростков и 63 проц. родителей выразили обеспокоенность по поводу возможности стрельбы в школах.Остро стоит проблема насилия в школах. За 2017-2018 учебный год количество случаев насилия в американских школах увеличилось на 113 проц. Согласно результатам опроса, основанного на ответах более 160 тыс. учащихся средних школ в 27 штатах, почти 40 проц. опрошенных учащихся средних школ и 27 проц. учащихся высших средних школ заявили, что подвергались издевательствам /www.usatoday.com, 14 августа и 24 сентября 2018 г./. По сообщению сайта журнала "American School & University" от 10 декабря 2018 года, более 600 школ во Флориде не сообщали о правонарушениях и преступлениях, которые каждый год происходили в их кампусах.<…>Дети становятся жертвами сексуального насилия со стороны священников. Согласно сообщению радиотелевизионной компании CBS от 15 августа 2018 года, в течение десятилетий более 300 католических священников в штате Пенсильвания совершали сексуальные надругательства над большим количеством детей, жертвами которых стали более 1000 человек. Соответствующее высшее руководство церкви предпринимало шаги, чтобы скрыть эти преступления. Доклад генерального прокурора штата Иллинойс показал, что 690 католических священников подозреваются в сексуальном насилии над детьми /www.chicagotribune.com, 19 декабря 2018 года/. Согласно сообщению газеты "Star-Telegram" от 9 декабря 2018 года, более ста священнослужителей из основных баптистских церквей в 40 американских штатах были обвинены в совершении сексуальных преступлений против детей.Правительство США пренебрегло защитой прав детей. Согласно сообщению газеты "Chicago Tribune" от 13 июля 2018 года, в некоторых штатах отсутствует прозрачность в системе усыновления, а такие вопросы, как условия жизни приемных детей и сообщения о жестоком обращении с детьми, игнорировались на протяжении многих лет. Отсутствие эффективного надзора со стороны федерального правительства и правительств штатов привело к учащению случаев жестокого обращения или убийства усыновленных детей. 28 ноября 2018 года газета "Miami Herald" на основе обзора судебных исков опубликовала подробный отчёт о результатах расследования секс-торговли несовершеннолетними девушками мультимиллионера Джеффри Эпштейна. В период с 2001 по 2005 года Дж. Эпштейн похищал и продавал несовершеннолетних девочек из других стран, а также заставлял их оказывать сексуальные услуги своим высокопоставленным друзьям, в результате чего жертвами стали более 80 человек. Федеральная прокуратура заключила сделку с Дж. Эпштейном о признании вины и приговорили его к 13 месяцам лишения свободы только по одному пункту преступления, а также прекратили расследование потенциальных соучастников по делу. В отчете говорится, что один высокопоставленный правительственный чиновник посодействовал достижению сделки о легком приговоре.Дети страдают от бедности. По данным Министерства сельского хозяйства США, более 13 миллионов детей – примерно каждый шестой – в Соединенных Штатах живут в семьях с нерегулярным доступом к продовольствию. Эти дети часто страдали от голода. Согласно статистике Бюро переписи США, 20,2 проц. детей в возрасте до 5 лет живут в нищете /www.usatoday.com, 1 и 10 октября 2018 года/.Женщины в США сталкиваются с серьезными угрозами сексуальных домогательств и нападений, отсутствием гарантий личной безопасности и явной дискриминацией при трудоустройстве и на рабочем месте.Высокий уровень случаев сексуальных домогательств и посягательств. Как сообщило Национальное общественное радио США 21 февраля 2018 года, согласно итогам онлайн-опроса, 81 процент опрошенных женщин подвергались в течение жизни сексуальным домогательствам в той или иной форме, 51 процент подверглись телесным контактам сексуального характера без из разрешения, 27 процентов оказались объектами сексуальных посягательств /www.npr.org, 21 февраля 2018 года/. Американская газета "Des Moines Register" 14 октября сообщила, что около двух десятков парламентариев или работников парламента штата Айова были причастны к делу Андерсона, связанному с сексуальными домогательствами. Опасаясь потерять работу или мести, жертвы были вынуждены хранить молчание в течении более чем десяти лет. Правительство штата выплатило из-за данного дела компенсацию в размере 1,75 млн долларов США. Как сообщила американская газета "USA Today" 26 сентября, сексуальные домогательства и сексуальные посягательства уже стали системной проблемой в Голливуде. По данным отраслевого обследования, 94 процента опрошенных женщин сообщили, что они в ходе своей профессиональной карьеры подвергались сексуальным домогательствам или нападениям в какой-либо форме. Согласно информации, размещенной 12 ноября на сайте консалтинговой компании Gallup, в опубликованном американскими Федеральными центрами по контролю и профилактике заболеваний докладе говорится, что 18,3 проц. женщин в США в какой-то момент своей жизни стали жертвами изнасилования. При этом доля женщин, которые беспокоятся о том, что они могут стать жертвами сексуального посягательства, выросла до 36 процентов – максимального уровня с 2011 года /www.gallup.com, 12 ноября 2018 года/.Женщины становятся объектами жестокого обращения. Итоги исследования, проведенного Национальным институтом юстиции США, показали, что 4 из 5 женщин из числа американских индейцев и коренных жителей Аляски сталкивались с жестоким обращением в течение жизни, в частности, свыше половины из них подвергались сексуальному насилию. Как сообщил сайт американского интернет-издания "Huffington Post" 14 ноября 2018 года, лишь только в 2016 году Национальный центр информации о преступлениях США получил сообщения о 5712 случаях, связанных с пропавшими без вести женщинами коренных народов в США. 8 октября 2018 года на сайте американской газеты "Los Angeles Times" сообщалось, что с 2006 по 2014 гг. более 5 тыс. женщин в США были застрелены нынешними или бывшими интимными партнерами.<…>Недовольство женщин своим социальным положением резко возросло. Как сообщалось на сайте консалтинговой компании Gallup 10 января 2018 года, 46 процентов опрошенных женщин были недовольны или очень недовольны своим социальным положением, эта доля составляла 30 процентов по итогам обследования, проведенного в 2008 году. Сайт американской газеты "The New York Times" 20 января 2018 года сообщил, что несколько миллионов человек приняли участие в "Марше женщин 2018", чтобы выразить решительный протест против политики нынешнего правительства.Правительство США использовало клевету и насилие в отношении иммигрантов. Негуманная миграционная политика принудительно разлучает детей-мигрантов с их родителями. Женщины и дети, ищущие убежище, подвергались оскорблениям и сексуальному насилию. Случаи детской смерти были ужасающими. Все эти действия США были подвергнуты осуждению со стороны ООН и международного сообщества.Клевета и насилие в отношении иммигрантов. 12 декабря 2018 года на сайте "Атлантик" /Atlantic/ сообщалось, что правительство США в 2017 году начало депортировать многих длительное время проживающих в стране иммигрантов из Вьетнама, Камбоджи и других стран мира, называя их "насильственными преступниками". 26 ноября 2018 года газета "Вашингтон пост" /The Washington Post/ сообщила, что власти США неоднократно применяли слезоточивый газ на границе США с Мексикой, чтобы остановить иммигрантов из Центральной Америки. От этого пострадали многие люди.<…>Иммиграционная политика разлучает детей с родителями. На сайте "Нью-Йорк Таймс" /New York Times/ 12 мая 2018 года сообщалось, что правительство США в апреле 2018 года ввело новую политику "нулевой терпимости", призывающую к уголовному преследованию всех, кто незаконно въежает в США. Несовершеннолетние дети должны быть отняты от родителей, находящихся под стражей. В результате более 2000 детей-мигрантов были разлучены со своими родителями. На сайте "Гардиан" /The Guardian/ 16 июня сообщалось, что, согласно данным Министерства национальной безопасности США, 1995 несовершеннолетних было принудительно разлучено со своими семьями в период с 19 апреля по 31 мая 2018 года на южной границе США. Эта политика вызвала волну резкой критики и протестов со стороны американского и международного сообществ. Статья на сайте "Гардиан" /The Guardian/ от 23 июня со ссылкой на слова Анны Лонгфилд /Anne Longfield/, комиссара по делам детей в Великобритании, заявила, что разлучение детей с их родителями является для них жестоким и глубоко удручающим событием, что также может нанести им продолжительный эмоциональный ущерб. Ведущий британский раввин Лаура Яннер-Клауснер /Laura Janner-Klausner/ провела параллель между американской политикой и историческими тенденциями, которые приводили к геноциду.<…>22 июня 2018 года группа экспертов ООН, в том числе специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов, специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов, специальный докладчик по вопросу о правах инвалидов, Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми и их сексуальной эксплуатации, специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, негуманных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, специальный докладчик по вопросу о правах на здоровье, специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, в особенности, женщинами и детьми, председатель-докладчик рабочей группы по произвольным задержаниям, председатель-докладчик рабочей группы по вопросу о дискриминации в отношении женщин в законодательстве и на практике, специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин и специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что насильное разлучение тысяч детей-мигрантов от их родителей и удержание их под стражей нарушило международные нормы в области прав человека. В заявлении говорится, что задержание детей является карательной мерой и серьезно препятствует их развитию, а в некоторых случаях может быть равносильным пыткам. "Недопустимо, чтобы дети использовались в качестве сдерживающего фактороа нелегальной миграции", – говорится в заявлении.США уклоняются от международных обязательств, беззастенчиво проводят одностороннюю политику "Америка прежде всего", выходят из международных организаций, обижают слабых с использованием своей силы, создают катастрофы в области прав человека в ходе своих зарубежных военных операций. США стали "источником проблем", вызывающим широкое осуждение в международном сообществе.Выход из Совета по правам человека ООН. После выхода США из международных договоров, таких как Парижское соглашение по климату, и международных организаций, включая ЮНЕСКО, 19 июня 2018 года США дерзко объявили о своем выходе из Совета ООН по правам человека. За один день до этого Управление верховного комиссара ООН по правам человека раскритиковало США за практику принудительного разлучения детей-иммигрантов с их родителями после того, как они пересекли границу США. По сообщению сайта The Atlantic от 20 июня 2018 года, эксперты по правам человека сказали, что наиболее зловещим намерением Соединенных Штатов Америки является предотвращение обвинений в нарушении прав человека.<…>Отказ от закрытия военной тюрьмы Гуантанамо. Несмотря на резкие осуждения и призывы со стороны международного сообщества в течение многих лет, США в нарушение своего обещания решили, что печально известная военная тюрьма Гуантанамо на Кубе продолжит функционировать. Большинство содержащихся в этой тюрьме людей не предстали перед судом /www.aljazeera.com, февраля 2018 года/. Газета Los Angeles Times 26 июля 2018 года на своем сайте сообщила, что пакистанец, который ошибочно считался экстремистом, без суда содержался в Гуантанамо 14 лет и подвергался пыткам и жестокому обращению, что причинило серьезный ущерб его физическому и психическому здоровью.Военные операции за рубежом привели к жертвам среди гражданского населения. По сообщению CNN от 14 апреля 2018 года, США и его союзники, не имея неопровержимых доказательств и разрешения СБ ООН, нанесли авиаудар по Сирии под предлогом нанесения удара по объектам сирийского правительства с химическим оружием. Газета The Guardian 28 ноября на своем сайте сообщила, что как минимум 30 жителей, включая женщин и 16 детей, погибли в результате авиаудара США в провинции Афганистана Гильменд. По статистике ООН, количество жертв и пострадавших среди гражданского населения в результате авиаударов, нанесенных США в Афганистане за первые 9 месяцев 2018 года стало уже выше, чем за весь каждый год с 2009 года /www.theguardian.com, 28 ноября 2018 года; www.latimes.com, 30 ноября 2018 года/.По сообщению агентства Associated Press от 14 ноября 2018 года, война с применением беспилотников, начатая США в Йемене, продолжалась 16 лет и привела к большому количеству убитых и раненых среди гражданского населения. По меньшей мере 30 мирных жителей были убиты в результате авиаудара беспилотника в 2018 году. Статистические данные показывают, что в 2017 и 2018 годах США нанесли 176 авиаударов беспилотниками, которые унесли жизни 205 человек. CNN 16 декабря 2018 года сообщила, что в охваченном войной Йемене разразился массовый голод и вспышки холеры, при этом свыше 22 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, и примерно 85 тыс. детей в возрасте до 5 лет умерли от голода и болезней. Сенатор США Крис Мерфи сказал: "Начатая при поддержке США война превратила Йемен в кромешный ад на земле", "На каждой из смертей мирных жителей есть отпечаток США". http://russian.news.cn/2019-04/04/c_137950241.htm – цинк (полностью доклад по ссылке)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4896269.html