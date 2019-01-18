«Права человека» — есть ширма прикрытия бесчеловечности капитализма

Возникновение понятия «права человека» связывают с появлением, развитием и распространением идей естественного права. Древнегреческие мыслители V–VI в. в. до н. э. Ликофрон, Антифон и другие утверждали, что все люди равны от рождения и имеют одинаковые права, данные им природой. Аристотель также писал о правах человека и относил к ним частную собственность, отражающую якобы саму природу человека и основанную на его любви к самому себе, на себялюбии.В период феодализма идеи естественного права получили религиозную трактовку, но так и не приобрели государственно-правовую форму.И в рабовладельческом, и в феодальном обществах вопрос о правах человека рассматривался только применительно к свободным гражданам, которые составляли малую часть населения. Основная же масса населения (рабы, крепостные) в те времена оставалась бесправной.В XVII–XVIII в. в. идеи естественного права были развиты такими ранне буржуазными мыслителями, как Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж. Ж. Руссо, И. Кант, И. Бентам и др., и были использованы в качестве основного идеологического орудия борьбы прогрессивных сил общества с феодальным строем.В период буржуазных революций естественно-правовая концепция и её лозунги нашли своё отражение в «Билле о правах», принятом 12 июня 1776 г. и являвшимся введением к Конституции американской колонии Вирджиния, в «Билле о правах» 1791 г., который представлял собой 10 поправок к Конституции США 1787 г., а также во французской Декларации прав человека и гражданина (1789) и других правовых актах.В этот период права человека из идеальной, умозрительной категории стали постепенно превращаться в правовую действительность посредством их закрепления в государственных и международных правовых актах. В силу этого права человека стали выступать в качестве критерия демократичности той или иной государственной системы.Однако с упрочением капиталистического строя буржуазные идеологи XVIII–XIX в. в. отказались от идей естественного права, объявив их «великим заблуждением умов». Политические лозунги времён буржуазных революций («свобода, равенство и братство») выдвигались буржуазией с целью агитации и организации широких народных масс для борьбы с абсолютизмом. Как только буржуазия добивалась победы и закреплялась у власти, демократические лозунги становились более не нужными, равно как и восставшие массы трудящегося и эксплуатируемого народа.В результате буржуазных революций принимались «демократические» правые акты, которые de jure и de facto закрепляли и обеспечивали права буржуазии. Права же простых трудящихся людей, декларированные в некоторых правовых актах, оставались по большей части фикцией.Так, например, после победы американского народа в войне за независимость и прихода к власти в американских штатах местной буржуазии и рабовладельцев, американская армия, сражавшаяся за независимость, была направлена на подавление восставшего народа – фермеров, наёмных рабочих, ремесленников, рабов, – положение которых в 80-е годы XVIII в. после войны крайне ухудшилось. Выработанная американская конституция, существующая в США и поныне, по своему существу была и остаётся консервативной и реакционной по отношению к простым людям и не воплотила демократических тенденций американской революции.Французская «Декларация прав человека и гражданина», несмотря на то, что она явилась документом большого революционного значения, тем не менее имела целью провозглашение основных принципов нового, буржуазного строя и в то же время успокоение революционного подъёма народных масс.На смену естественно-правовой концепции XVIII–XIX в. в. пришёл позитивизм и его модифицированная форма – нормативизм, объявившие, что только государство может законодательно устанавливать те или иные права своих граждан. Право – это только то, что исходит от государства, только то, что прописано в государственных нормативно-правовых актах.В XX в. произошёл процесс т. н. возрождения естественного права, связанный с переходом капитализма в монополистическую, а затем и в государственно-монополистическую стадию, – с необходимостью переоценки ряда правовых институтов, в том числе и при помощи идей естественного права. Кроме того, произошёл рост сознательности трудящихся, и буржуазным идеологам пришлось искать популярные лозунги, которые можно было бы направить против всё более быстро и широко распространяющихся социалистических идей. Теория естественного права оказалась подходящей для этой цели: она, например, не позволяла отрицать частную собственность, как одно из основных «естественных» прав человека. Поэтому теория естественного права снова была взята на вооружение государственным монополизмом для защиты монополистической частной собственности.Современное понимание понятия «права человека» также основывается на естественно-правовой теории, что отражается в статьях «Всеобщей декларации прав человека», принятой в 1948 году. Это был первый в истории международный документ, провозгласивший основные права и свободы человека в межгосударственных отношениях.Во время и после Второй мировой войны в мире началось широкое распространение антифашистских настроений, и произошёл рост притягательной силы социализма. В таких условиях западным капиталистическим странам для сохранения существующего буржуазного строя необходимо было отмежеваться как от фашистской, так и от социалистической и коммунистической идеологий.Видимо, именно в связи с этим США выступили с инициативой включения в задачи только что созданной ООН поощрения и развития уважения к правам человека и разработки международного документа, провозглашавшего основные права и свободы человека. Ведущим капиталистическим державам необходимы были новые «демократические» лозунги, а также новые, но безопасные для капитализма направления общественной и политической деятельности, способствовавшие отвлечению трудящегося народа от передовых социалистических идей на рассуждения о правах человека вообще.Декларация прав человека нужна была капиталистическим странам, главным образом, англо-американскому блоку, – в качестве ширмы «для прикрытия картины бесправия и нечеловеческих условий жизни миллионов простых людей в капиталистических странах».«Всеобщая декларация прав человека» имела юридически-формальный характер, который проявлялся в отсутствии в тексте Декларации каких бы то ни было конкретных мероприятий, способных гарантировать осуществление провозглашённых прав и свобод человека или, по крайней мере, содействовать их осуществлению. Делегация СССР указывала на этот существенный недостаток во время обсуждения текста Декларации и предлагала внести поправки в ряд её статей, но практически все советские предложения были отклонены англо-американским большинством. Поэтому Декларация была принята и провозглашена – со всеми её изъянами – резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. и осталась, как сказал А. Я. Вышинский, «тенденцией, пожеланием, возгласом, лозунгом», но не документом, способным действительно обеспечить соблюдения прав и свобод «всех членов человеческой семьи» .Спустя 18 лет Генеральная Ассамблея ООН одобрила два пакта, расширяющие и дополняющие положения «Всеобщей декларации прав человека» и налагающие некоторые обязательства на подписавшие их государства. Это – «Международный пакт о гражданских и политических правах» и «Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах». Однако и эти два документа сохранили в себе главный недостаток «Всеобщей декларации»: многие статьи пактов, касающиеся важнейших прав человека, имели абстрактный характер.Например, статья, провозгласившая право каждого человека на жизнь, в «Международном пакте о гражданских и политических правах» была дополнена только пунктами об условиях применения смертной казни, но не пунктами о том, как именно государству обеспечить каждому человеку защиту от преступных посягательств на его жизнь, как именно ему обеспечить условия, предотвращающие угрозу смерти от голода и от истощения, т. е. сохранение жизни.Статья о социальном обеспечении была дополнена в «Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах» словами о праве каждого человека на социальное страхование, но в ней не было указано, за чей счёт страхование должно осуществляться. Капиталистические страны перекладывают эту обязанность с себя и с предпринимателей на рабочих и служащих, чтобы они сами обеспечивали своё социальное страхование за счёт своей же заработной платы.Кроме этого, в Пактах используются такие абстрактные понятия, как «разумное ограничение рабочего времени», «достаточное питание» и пр. Возникает вопрос: «Кто конкретно будет решать, что разумно и достаточно, а что – нет?». Конкретного ответа Пакты не дают.Конечно, в Пактах, точнее в одном из них – «об экономических, социальных и культурных правах», – есть и прогрессивные по своему содержанию статьи, например, статьи о праве каждого человека на образование и на труд, на свободу от голода. Эти статьи содержат не только провозглашение прав, но и обязательства к принятию государствами конкретных мер по их обеспечению.Но, что интересно, именно этот пакт не ратифицировал один из самых ярых поборников прав человека – США, от которых находятся в зависимости не только многие страны мира, но и сама ООН. Закономерно возникает вопрос: «Почему Пакт, содержащий в себе прогрессивные для всего человечества положения, не был поддержан одной из ведущих мировых держав, – «вдохновительницей» Всеобщей декларации прав человека?».В настоящее время в мире существует множество организаций, объявляющих своей целью защиту прав человека. На международном уровне кроме самой ООН проблемой защиты прав человека занимается Совет по правам человека ООН, а также Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. В США действует Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента, который ежегодно подготавливает и направляет в Конгресс США 5000-страничный доклад о ситуации с правами человека в более чем 190 странах, к которому, якобы, во всём мире относятся с уважением за его объективность и точность. Кроме этого, в отдельных странах действуют различные правозащитные организации, центры, институты и пр. (например, правозащитный центр «Весна» и частное культурно-просветительское учреждение «Нью платформ инновейшн» в Беларуси, Институт прав человека в России).Всё изложенное выше даёт нам основание утверждать, что «права человека» не даны людям ни Богом, ни природой, ни государством, что они постепенно формируются и предстают в виде государственных или международных нормативно-правовых актов по мере развития общества в процессе перехода от одной общественно-экономической формации к другой, более прогрессивной.Приведённый краткий исторический анализ развития понятия «права человека» показывает, что права человека, как и любое другое право, является возведённой в закон волей господствующего класса. Поэтому и содержание прав человека и методы их обеспечения полностью зависят от того, какой класс в данном государстве в данную историческую эпоху стоит у власти. В рабовладельческом обществе государство защищало только права свободных граждан, в феодальном обществе – права помещиков, аристократии, в буржуазном обществе – права капиталистов, в социалистическом обществе – права трудящихся.В настоящее время практически все страны мира являются буржуазными странами, равно как и их союзы и объединения (в том числе и ООН). Следовательно, слово «человек» в понятии «права человека» следует понимать как «буржуа», «капиталист», а не человек вообще. При этом не следует впадать в иллюзию о том, что если международные и национальные правозащитные организации провозглашают защиту прав человека, то они на самом деле защищают права всех людей. Следует ясно отличать слова от реальной деятельности таких организаций. Они защищают права буржуазии, что бы они при этом не утверждали на словах.ООН, «центральной ценностью» которой практически с самого начала была защита прав человека, – существует уже 76 лет; Совет по правам человека совместно с его предшественником – Комиссией по правам человека, – 72 года. На деятельность и этих и других правозащитных организаций всё время их существования тратились огромные деньги. Но в результате население Земли лучше жить не стало (за исключением, конечно, господствующего класса – буржуазии), количество войн и других народных бедствий не уменьшилось, а значительно возросло, права простого человека как не обеспечивались, так и не обеспечиваются. Об этом говорила Верховный Комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон в 1997 году, но её слова справедливы и сейчас, 21 год спустя. Приведём здесь выдержку из её речи:«По-прежнему широко распространена дискриминация по признаку пола, национальности, религиозных верований <…> только за последнее десятилетие нам дважды пришлось сталкиваться со случаями геноцида; в 48 странах свыше одной пятой населения живут в условиях, которые мы уже привыкли называть абсолютной бедностью. Столь масштабная неудача в реализации прав человека способна вызвать у всех нас лишь чувство стыда. Столько усилий, денег, надежд — и такие скромные результаты. И ведь сегодня уже нельзя прятаться за трудности, порождавшиеся холодной войной, и за другие факторы, сдерживавшие международные усилия».Эти правильные слова были сказаны 21 год назад, но ситуация с обеспечением прав простых людей осталась прежней.Слишком много фактов постоянных, вопиющих нарушений т. н. прав человека имели место после Второй Мировой войны, чтобы мы могли поверить в «случайность» этих фактов и в столь поразительную неспособность правозащитных организаций, в т. ч. числе на самом высоком – мировом – уровне, пресечь эти нарушения и обеспечить права людей. Правозащитные организации имеют мощную финансовую, политическую и организационную поддержку мировых империй, и они были бы способны защитить права и свободы сотен миллионов эксплуатируемых трудящихся на всей Земле и существенно улучшить их положение. Но они занимаются тем, для чего были созданы, – защищают права правящего класса буржуазии.«Права человека» сейчас, так же как и 70 лет назад, являются «ширмой» для прикрытия бесчеловечной сущности буржуазного строя, для отвлечения трудового народа и подавления его воли к борьбе за свои действительные права – на свободный от эксплуатации труд, на бесплатную квалифицированную медицинскую помощь, на бесплатное научное образование и многое другое, чего нет в капиталистических странах.Если простой трудовой народ в капиталистических странах и обеспечивается какими-либо правами (например, в некоторых странах – правом на бесплатное среднее и высшее образование), то лишь постольку, поскольку это нужно правящему классу (в примере с образованием это – потребность капиталистов в рабочих с определённым минимальным уровнем знаний), и лишь в той мере, в какой это нужно правящему классу.Таким образом, в настоящее время сутью понятия «права человека», т. е. самым главным и существенным в этом понятии, – является обеспечение и защита прав буржуазии и главным образом её верхушки – финансовой олигархии при постоянных нарушениях прав трудящихся и прикрытии этих нарушений абстрактным фразёрством на тему о правах человека.материал подготовил: Сталинский Алексей

Источник: nashaplaneta.su