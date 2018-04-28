Доклад о ситуации с правами человека в США в 2017 году

Источник: russian.news.cn

Пекин, 24 апреля /Синьхуа/ — Ниже следует полный текст Доклада о ситуации с правами человека в США в 2017 году, опубликованного Пресс-канцелярией Госсовета КНР.



Вступительное слово

20 апреля по местному времени Государственный департамент США опубликовал доклад о ситуации с правами человека в мире за 2017 год. США в очередной раз позиционируют себя как «защитника прав человека» и берут на себя роль «судьи в вопросе прав человека». Они продолжают показывать на других пальцем и бросаться необоснованными обвинениями, вмешиваясь во внутренние дела и ситуацию с правами человека в других странах, будто в самих США ситуация с соблюдением прав человека является идеальной. Однако, оглядываясь на прошедший 2017 год, даже те, кто имеет лишь малейшее чувство справедливости, увидят, что ситуация с правами человека в США отнюдь не блестящая и продолжает ухудшаться.

— 1 октября 2017 года около 60 человек были убиты и свыше 800 ранены во время стрельбы в Лас-Вегасе, ставшей самым массовым убийством в новейшей истории США.

— В августе 2017 года сторонники превосходства белой расы собрались в Шарлотсвилле, выкрикивая нацистские лозунги. Это стало «крупнейшей демонстрацией ненависти за последние десятилетия».

— На сайте журнала «Атлантик» /”The Atlantic”/ и сайте газеты «New York Times» были приведены результаты опроса американских ученых, большинство из которых считает, что ситуация с демократией в США ухудшилась за последние десятилетия. Американскую демократию уничтожают деньги.

— Исследование, проведенное профессором политологии Принстонского университета Мартином Гиленсом, показало, что американская экономическая политика за последние 40 лет «в значительной степени отражает предпочтения самых состоятельных американцев, но практически не имеет никакого отношения к предпочтениям бедных граждан или людей со средним доходом».

— 7 марта 2017 года американская организация «Национальный реестр освобождения ошибочно осужденных» /National Registry of Exonerations/ опубликовала данные, согласно которым у афроамериканца в 8 раз больше шансов, чем у белого, быть осужденным за убийство, которое он не совершал, и в 12 раз больше шансов быть ошибочно осужденным за преступления, связанные с наркотиками. Чернокожие мужчины приговариваются к тюремному заключению, срок которого в среднем на 19,1 процента дольше того срока, к которому приговариваются белые мужчины, находящиеся в «аналогичном положении».

— 13 февраля 2017 года Институт экономической политики /Economic Policy Institute/ опубликовал доклад, в котором говорится, что среднее благосостояние белых семей в 8 раз превышает среднее благосостояние афроамериканских семей, а медианное богатство белых превышает медианное богатство афроамериканцев в 13 раз. Более одного из каждых четырех афроамериканских домохозяйств имеет нулевые или отрицательные чистые активы.

— Согласно информации, размещенной в декабре 2017 года на сайтах газеты «Гардиан» /”The Guardian”/ и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, 52,3 млн американцев проживают в «экономически неблагополучных районах», а 18,5 млн живут в глубокой нищете.

— В репортаже «Би-Би-Си» /BBC/ от 11 декабря 2017 года было сказано, что среди живущих в бедности американцев насчитывается около 13,3 млн детей — это 18 процентов всех американцев в возрасте до 18 лет. Статистические данные Института проблем города /Urban Institute/ показывают, что около 9 млн детей в США /11,8 процента от общего числа американских детей/ суждено вырасти в устойчиво бедных семьях.

1. Серьезные нарушения гражданских прав

В США растет число насильственных преступлений, правительство не осуществляет эффективного контроля над огнестрельным оружием, следствием чего является постоянный рост инцидентов со стрельбой, превышение полномочий полицейскими приводит к массовым протестам, ведущаяся властями слежка нарушает право на неприкосновенность частной жизни. В результате этого гражданские права американцев, особенно права на жизнь и свободу, оказались под серьезной угрозой.

В США растет число насильственных преступлений. В сентябре 2017 года ФБР опубликовало ежегодный статистический отчет о преступности, согласно которому в 2016 году в стране было совершено 1,2 млн насильственных преступлений, на 4,1 процента больше, чем в 2015 году. По оценкам, на каждые 100 тыс. американцев приходится 386,3 правонарушения, этот показатель вырос за год на 3,4 процента. Число нападений при отягчающих обстоятельствах, убийств и изнасилований в США выросло в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 5,1, 8,6 и 4,9 процента соответственно /www.fbi.gov, ucr.fbi.gov, сентябрь 2017 года/.

Неэффективный контроль над огнестрельным оружием стал причиной постоянного роста насилия с применением такого оружия в США. Проведенный Исследовательским центром Пью /Pew Research Center/ опрос показал, что как минимум две трети опрошенных американцев жили в семьях, в которых на тот или иной момент их жизни имелось оружие /www.pewsocialtrends.org, 22 июня 2017 года/. Согласно ежегодному отчету ФБР о преступности, 73 процента убийств в США в 2016 году были совершены с применением огнестрельного оружия /www.ucr.fbi.gov, сентябрь 2017 года/. Согласно данным организации «Архив вооруженного насилия» /Gun Violence Archive/ за 2017 год, по состоянию на 25 декабря в США произошел 60 091 инцидент с применением огнестрельного оружия, в которых были убиты 15 182 человека и ранены 30 619 человек. Среди этих инцидентов было 338 случаев массовой стрельбы /www.gunviolencearchive.org, 25 декабря 2017 года/. 1 октября 2017 года 64-летний житель Невады Стивен Пэддок открыл огонь с 32-го этажа отеля «Мандалай Бэй» /Mandalay Bay Hotel/ в Лас-Вегасе по 22-тысячной толпе посетителей музыкального фестиваля. В результате стрельбы, ставшей самой смертоносной в современной истории США, погибли около 60 человек, свыше 500 были ранены /www.bbc.com, 2 октября 2017 года/. В номере отеля, из которого стрелял Пэддок, и у него дома полицейские нашли 42 единицы огнестрельного оружия, тысячи патронов и взрывчатку. 5 ноября 2017 года одетый в черное мужчина открыл стрельбу в баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс, Техас. В результате инцидента погибли по меньшей мере 26 человек, 20 человек получили ранения. Возраст жертв составил от 5 до 72 лет.

Американские полицейские превышают свои служебные полномочия. Согласно статистике ФБР, в 2016 году правоохранительные органы страны произвели 10 662 252 ареста. /Примечание: в этой статистике не учитываются данные по привлечению к ответственности за нарушение ПДД./ В 2016 году в США на каждые 100 000 человек приходилось 3298,5 ареста /ucr.fbi.gov, сентябрь 2017 года/. По сообщению сайта «Вашингтон пост», в 2017 году полицейские застрелили 987 человек /www.washingtonpost.com/. 26 июля 2017 года в газете «Вашингтон пост» сообщалось, что американские полицейские ошиблись домом и застрелили человека, пытаясь вручить ему ордер на арест. За убитым не числилось никаких преступлений, и ордера на его арест не выдавалось. По данным Исследовательского центра Пью, опубликованным 11 января 2017 года, с 2015 года полицейские застрелили около 500 афроамериканцев /www.pewsocialtrandes.org, 11 января 2017 года/. Интернет-издание «Хаффингтон пост» /”The Huffington post”/ 7 ноября 2017 года сообщило, что два американских детектива, 37-летний Эдди Мартинс и 33-летний Ричард Холл, были арестованы по обвинению, в том числе, в изнасиловании женщины в полицейском фургоне после того, как они обнаружили у нее марихуану и успокоительные таблетки.

Применение насилия американскими полицейскими спровоцировало массовые протесты в США. 22 февраля 2017 года сотни протестующих вышли на улицы Анахайма, Калифорния. Причиной их недовольства стала видеозапись, на которой запечатлено, как днем ранее находящийся не при исполнении служебных обязанностей полицейский в Лос-Анджелесе открыл стрельбу во время конфликта с подростками. Полиция сообщила, что в ходе последовавших протестов ею были арестованы 23 человека /www.washingtonpost.com, 23 февраля 2017 года/. Ночью 15 сентября 2017 года в Сент-Луисе произошли массовые беспорядки: протестующие блокировали дороги, наносили ущерб общественной и частной собственности, били окна, бросали камни в дом мэра и кирпичи в полицейских. Причиной протестов стал оправдательный приговор, вынесенный ранее тем же днем бывшему белому полицейскому, который в 2011 году застрелил темнокожего мужчину. Были арестованы 32 протестующих. «Вновь и вновь полиция убивает афроамериканцев, и никто не привлекается к ответственности», — заявил один из протестующих /abcnews.go.com, 16 сентября 2017 года/.

Ведущаяся американским правительством слежка в интернете нарушает право на неприкосновенность частной жизни. По сообщению «Дейли Мейл» /”Daily Mail”/, опубликованному 6 апреля 2017 года, социальная сеть Twitter отказалась выполнить требование правительства раскрыть личность владельца аккаунта, критикующего президента США Дональда Трампа за его жесткую иммиграционную политику. Руководство социальной сети обратилось в федеральный суд, посчитав требование властей неправомерным и ссылаясь на свободу слова в качестве аргумента для отказа предоставить сведения об аккаунте. По сообщению «Нью-Йорк Таймс» /”The New York Times”/ от 13 сентября 2017 года, в период с октября 2016 года по март 2017 года в США было проведено порядка 15 000 принудительных проверок телефонов и ноутбуков против 8383 проверок, проведенных в тот же период годом ранее. По сообщению газеты «Индепендент» /”The Independent”/ от 27 сентября 2017 года, американское правительство объявило о своих планах продолжить собирать информацию об иммигрантах в социальных медиа, эта политика вызвала беспокойство у экспертов относительно нарушений конфиденциальности персональных данных. Сесар Куаутемок Гарсия Эрнандес /Cesar Cuauhtemoc Garcia Hernandez/, адъюнкт-профессор права Колледжа права Стурма Денверского университета, считает, что мониторинг аккаунтов в социальных сетях может оказать негативное воздействие на свободу слова. Министерство юстиции США инициировало проверку в отношении протестующих во время инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года, которые реализовывали свое право на свободу собраний, гарантированное Первой поправкой к Конституции США. Минюст потребовал от компании «Дримхост» /DreamHost/ передать ему около 1,3 млн IP-адресов пользователей, которые посещали сайт для согласования протестных акций в день инаугурации президента /edition.cnn.com, 17 августа 2017 года/.

II. Систематическая расовая дискриминация усугубляет социальный раскол

Острота существующей проблемы расовой дискриминации в США до сих пор не снижена, в то время как расовые отношения продолжают ухудшаться. Кроме того, отмечается усиление социального антагонизма, и часто вспыхивают конфликты на почве расовых противоречий.

Систематическая расовая дискриминация присутствует в сфере правоприменения и в судебных органах. Согласно информации от 18 ноября 2017 г., опубликованной на официальном сайте Huffington Post, в докладе, обнародованном Комиссией по назначению наказаний США, сказано, что срок заключения чернокожих мужчин-преступников был в среднем на 19,1 процента более длительным, чем у белых мужчин-преступников за совершение одних и тех же преступлений. Согласно результатам исследования Национального реестра освобождения ошибочно осужденных, опубликованным 7 марта 2017 г., на основе изучения дел с 1989 г. по октябрь 2016 г., афроамериканцы чаще несправедливо осуждались за такие виды преступлений как убийство, изнасилование и незаконный оборот наркотиков, чем белые граждане. Из 1900 обвиняемых, осужденных за преступления и позже освобожденных от уголовной ответственности, 47 процентов являлись афроамериканцами, что в три раза превышает их долю в общей численности населения страны /www.aljazeera.com 8 марта 2017/. Данные доклада Stanford Open Policing Project, составленного на основе анализа более чем 60 млн случаев произошедших в 20 штатах, когда сотрудники полиции останавливали людей для осуществления проверки, свидетельствуют, что водители афроамериканцы и латиноамериканцы сталкиваются с двойными стандартами, и полиции требуется гораздо меньше подозрений по сравнению с белыми водителями, для того, чтобы провести обыск.

Водители латиноамериканского происхождения в два раза чаще подвергаются обыскам, чем белые граждане. После того как полицейские останавливают темнокожих или латиноамериканских водителей их штрафуют, обыскивают и арестовывают намного чаще, чем белых водителей. Например, за превышение скорости темнокожих и латиноамериканских водителей штрафуют чаще на 20 и 30 процентов соответственно, чем белых /www.latimes.com, 19 июня 2017 г./. Согласно статистическим данным Mapping Police Violence от 1 января 2018 г., в 2017 г. сотрудники полиции США убили 1,129 человек, 25 процентов из которых были темнокожими. Это значительно больше, чем доля афроамериканцев в общей численности населения страны, которая составляет 13 процентов.

Согласно информации CNN от 1 сентября 2017 г., в штате Джорджия белый лейтенант полиции Грег Эббот, проработавший в полиции более 20 лет, остановил автомобиль белой женщины. Она сообщила, что боялась даже пошевелить руками, когда полицейский перебив, сказал ей: «Ты не черная. Запомни, мы убиваем лишь черных людей». 8 сентября 2017 г. агентство Ассошиэйтед Пресс передало информацию, что 6 темнокожих офицеров полиции Филадельфии выступили с жалобами против двоих белых руководителей, которые относили чернокожих граждан к категории «мразей» и называли убийства граждан афроамериканского происхождения «сокращением численности стада».

Число преступлений на почве расовой ненависти побило рекорд в последние годы. Согласно статистическому докладу, обнародованному ФБР 13 ноября 2017 г., в 2016 г. произошло 6,121 преступление на почве расовой ненависти — невиданное для новейшей истории США число. После президентских выборов 2016 г. отмечалось увеличение числа расистских лозунгов и сообщений, преисполненных ненависти, особенно в школах. Southern Poverty Law Сеnter сообщил о 867 делах о травле на почве ненависти или запугивании спустя 10 дней после выборов /edition.cnn.com 13 ноябрь 2017/. Согласно информации с сайта телеканала «Аль-Джазира» /”Al Jazeera”/ от 10 июня 2017 г., 52-летний белый мужчина по имени Адам Пуринтон был обвинен в том, что, выкрикивая фразу: «Убирайтесь из моей страны», застрелил одного индийца и ранил другого в баре Канзаса. По информации сайта New York Post от 31 октября 2017 г., летом 2016 г. полицией были арестованы трое мужчин, разбивших более 40 надгробий и написавших баллончиками с краской расистские оскорбления и обидные высказывания на большом числе надгробий усопших азиатского происхождения на кладбище Queens.

Белые протестующие националисты разожгли ожесточенные столкновения. В августе 2017 г. белые националисты и протестующие из правого крыла съехались в город Шарлотсвилл, штат Виргиния, и вышли на улицы, выкрикивая «Кровь и почва» , — фразу, отсылающую к нацистской философии /edition.cnn.com,12 августа 2017 г./. Двадцатилетний белый националист Джеймс Алекс Филдс протаранил на автомобиле толпу протестующих против расизма, в результате чего, один человек погиб, 19 получили ранения /www.cbsnews.com, 12 августа 2017 г./. В сообщении газеты «Дейли телеграф» /”The Telegraph”/ от 13 августа 2017 г., группы, защищающие гражданские права, описали бунт как «самое крупномасштабное собрание ненавистников» в Америке за прошедшие десятилетия. Председатель Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации Анастасия Крикли 23 августа заявила: «Мы обеспокоены расистскими демонстрациями с явно расистскими лозунгами белых националистов, неонацистов и Кук-клукс-клана, которые продвигают идею превосходства белых и занимаются подстрекательством к расовой дискриминации и ненависти» . Анастасия Крикли раскритиковала неспособность правительства США безоговорочно отказывать в проведении жестоких расистских мероприятий и призвала высокопоставленных политиков и государственных должностных лиц США безоговорочно и безусловно отвергать и осуждать преисполненные ненависти расистские речи и преступления в Шарлотсвилле и по всей стране /www.un.org, 23 августа 2017 г./.

Межрасовые отношения ухудшились. Согласно результатам опроса американского института общественного мнения Gallop, обнародованным 15 марта 2017 года, 42 процента граждан США сказали, что лично «особо обеспокоены» межрасовыми отношениями в США, что на 7 процентных пункта больше, чем в 2016 г. Данный показатель оказался самым высоким за 17 лет проведения данного опроса. Вот уже третий год подряд подобные беспокойства значительно увеличиваются. Согласно результатам исследования, проведенного Pew Research Center в августе 2017 г., 58 процентов американцев называют расизм «большой проблемой общества» /рост на 8 процентных пунктов за последние два года и увеличение примерно в два раза с 2011 г. /www.pewresearch.org, 29 августа 2017 г./. Согласно данным сайта BBC от 26 сентября 2017 г., в 2016 г., игрок Национальной футбольной лиги /NFL/ Колин Каперник отказался встать во время исполнения национального гимна и приклонил колено. «Я не встану, чтобы продемонстрировать гордость за флаг страны, угнетающей чернокожих и цветных людей» , — сказал он. В последствие ряд игроков присоединились к его акции.

Расовая дискриминация происходит довольно часто. Согласно сообщению сайта BBC от 31 мая 2017 г., супер-звезда Национальной баскетбольной ассоциации /NBA/ Джеймс Леброн заявил, что на его доме в Лос-Анджелесе краской из баллончика было написано слово, начинающееся на букву «Н» . Он сказал, что расизм всегда будет частью Америки, и ненависть в Америке, особенно к афроамериканцам, имеет место каждый день. Американская газета «Нью-Йорк пост» /”The New York Post”/ сообщила 15 сентября 2017 г., что пожарный-волонтер в штате Огайо опубликовал расистские заявления у себя на Facebook, в которых говорилось, что он бы спас собаку из горящего дома, прежде чем спасать темнокожего человека. «Это потому что одна собака — намного важнее, чем миллионы „н…“ , отметил он. Согласно данным, опубликованным на сайте газеты „Нью-Йорк дейли ньюс“ /»New York Daily News”/ 3 ноября 2017 г., на двух кандидатов в школьный совет азиатского происхождения было совершено расистское нападение в центральной части штата Нью-Джерси. В открытке, отправленной жителям города Эдиссон, находилась фотография, где на лицах двоих стоял штамп «депортированы» . Результаты исследования Pew Research Center свидетельствуют о том, что некоторые группы меньшинств чаще сталкиваются с угнетениями на расовой почве. Четверть темнокожих американцев и 10 процентов латиноамериканцев сказали, что становились объектами дискриминации в интернете из-за их расовой и национальной принадлежности /www.pewresearch.org, 25 июля 2017 г./.

Среди представителей меньшинств отмечается более низкие уровень занятости и уровень заработных плат. Согласно информации с сайта газеты «Лос-Анджелес таймс» /”Los Angeles Times”/ от 15 сентября 2017 г., с тех пор как Министерство труда США начало отслеживать безработицу среди представителей разной расовой принадлежности в начале 1970-х гг., уровень безработицы среди темнокожего населения почти вдвое превысил уровень безработицы среди белых граждан. В 1979 г. среднестатистический афроамериканец зарабатывал 80 процентов от суммы, зарабатываемой белым гражданином в час. К 2016 г. данный показатель составлял уже 70 процентов /www.washingtonpost.com, 5 сентября 2017 г./. Согласно информации на сайте газеты «Ю-Эс-Эй тудей» /”USA Today”/ от 16 декабря 2017 г., по всей стране доход среднестатистической темнокожей семьи составлял лишь 61 процент от дохода среднестатистической белой семьи. В городе Эри, штат Пенсильвания, уровень безработицы среди белого населения составляет 4 процента, в то время как среди темнокожего — 24,6 процента. Медианный доход афроамериканцев составляет лишь 43,2 процента от медианного дохода белых граждан. Согласно сообщению с сайта газеты «Ю-Эс-Эй тудей» от 3 октября 2017 г., число представителей групп меньшинств в высокотехнологичных компаниях сокращается. По информации одной из технологических компаний в Сан-Франциско, занимающейся подбором персонала, чернокожие составляют лишь 2-3 процента от общего числа так называемых «белых воротничков» , что намного меньше, чем их совокупная доля участия в трудовой деятельности, которая составляет 12 процентов. Кроме того, только около 5 процентов латиноамериканцев заняты офисной работой /www.ibtimes.com, 31 марта 2017 г./.

Разрыв в уровне благосостояния между представителями различных рас растет. Согласно данным, обнародованным Федеральной резервной системой США в сентябре прошлого года, в период с 2013 по 2016 гг. разрыв в уровне благосостояния между темнокожими и белыми семьями вырос на 16 процентов, а между белыми и латиноамериканцами — на 14 процентов. В 2016 г. медианные чистые активы белых семей составили 171 тыс. долларов США, в то время как у темнокожих они равнялись 17 тыс. 600 долларов США, а у латиноамериканцев — 20 тыс. 700 долларов, что составляет 10,29 процента и 12,11 процента соответственно от средних чистых активов белых семей /www.washingtonpost, 28 сентября 2017 г./. Согласно докладу, обнародованному Economic Policy Institute 13 февраля 2017 г., чистые активы более чем у одной из четырех афроамериканских семей равняются нулю или отрицательные /www.epi.org, 13 февраля 2017 г./. Как стало известно из данных Бюро переписи населения США /U.S. Census Bureau/, опубликованных в сентябре 2017 г., в 2016 году медианный доход афроамериканских семей составлял 39 490 долларов США, что на 1873 доллара меньше, чем в 2000 г. Афроамериканцы являются единственной расовой группой, которая, по данным вышеупомянутого бюро, оказалась позади по сравнению с 2000 г. /www.latimes.com, 15 сентября 2017 года/.

Мусульмане пострадали от дискриминации и нападений. 27 января 2017 г. правительство США ввело запрет на въезд в страну для граждан семи стран, большая часть населения которых исповедует ислам, а именно из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Приказ правительства получил название «Мусульманского запрета» , поскольку касался только тех стран, в которых преобладало мусульманское население, что повлекло за собой протесты в США и в мире. Согласно результатам опроса, проведенного Pew Research Center, 75 процентов совершеннолетних американцев, исповедующих ислам, отметили большую дискриминацию мусульман в США. Подобное мнение разделяют 69 процентов представителей общественности в целом. Кроме того, половина американских мусульман отметили, что в последние годы становилось все сложнее быть мусульманином, проживая в США. Согласно анализу Pew Reasearch Center статистики ФБР преступлений, совершенных на почве ненависти, число нападений на мусульман в США значительно выросло в период с 2015 г. по 2016 г., что превзошло максимальное число нападений, отмеченное в 2001 г., когда 11 сентября были совершены террористические акты /www.pewresearch.org, 5 ноября 2017 г./.

3. Серьезные недостатки демократии по-американски

В 2017 году денежная политика США пошла дальше, поскольку группы состоятельных людей контролировали политическое развитие, уязвимые группы населения столкнулись с новыми препятствиями при голосовании, возникали непрерывные скандалы, связанные с политическими деятелями.

Денежная политика усугубила неравенство ещё больше. Сайт газеты «Файнэншл таймс» /”Financial Times”/ заявил 15 июля 2017 года, что американская политическая система деформирована большими деньгами. По данным Федеральной избирательной комиссии, десятки комитетов политических действий собрали десятки миллионов долларов в первом квартале 2017 года. Частные спонсоры пожертвовали этим комитетам и имеющим к ним отношение политическим учреждениям 236,4 млн долл. США, что примерно на 30 проц. больше взносов, зарегистрированных за тот же промежуток времени 2013 года /www.bizjournals.com, 8 мая 2017 года/.

Американский Центр реагирующей политики /Center for Responsive Politics/ опубликовал 27 декабря 2017 года на своем сайте данные, показывающие, что расходы на лоббирование в 2017 году были самыми высокими за последние 5 лет /www.opensecrets.org, 27 декабря 2017 года/. В своем комментарии от 20 сентября 2017 года сайт газеты «Нью-Йорк таймс» /”New York Times”/ заявил, что «американская демократия тонет в деньгах». Денежная политика сделала так, чтобы экономическая политика страны за последние 40 лет в большей степени отражала предпочтения наиболее богатых, но практически не была связана с предпочтениями бедных американцев или людей со средним уровнем доходов.

Демократическая политика ослабла. Один экспертный опрос по американской демократии показал, что 89 проц. опрошенных считают, что качество демократии в США снизилось за последние 10 лет /www.authwarningsurvey.com, 28 июня 2017 года/. Сайт журнала «Атлантик» сообщил 21 июня 2017 года, что большинство участников опроса не согласились с утверждением, что США соблюдает стандарты по предоставлению гражданам равных возможностей для голосования, по препятствованию чиновникам использовать свое служебное положение в личных целях, а также по принятию демократических решений.

Избиратели с низкими доходами столкнулись в более серьезными препятствиями. В сообщении сайта журнала «Ньюсуик» /”Newsweek magazine”/ от 21 ноября 2017 года говорится, что сотни тысяч американцев были лишены права голоса по причине своей бедности. В 9 штатах законодатели приняли законы, лишающие избирательных прав любого представителя общества с неоплаченными юридическими услугами или судебными штрафами. В Алабаме более 100 тыс. должников — примерно 3 проц. населения штата, достигшие избирательного возраста — были вычеркнуты из списков избирателей. В сообщении отмечается, что недопущение людей к голосованию по причине задолженности в виде судебных издержек и штрафов затыкает рот малообеспеченным американцам в то время в истории нашей страны, когда богатые имеют больше политической власти, чем когда-либо.

Пожилые избиратели и избиратели с физическими ограничениями сталкиваются с новыми препятствиями. Сайт газеты «Нью-Йорк таймс» сообщил 24 ноября 2017 года, что у избирателей из числа пожилых и инвалидов всех возрастов возникали проблемы с машинами для голосования на избирательных участках, что затрудняло процесс голосования. Осмотр 178 избирательных участков показал, что подавляющее большинство этой категории избирателей столкнулась с препятствиями снаружи участков в виде крутого въезда или не отвечающей требованиям парковки, а также внутри помещений, которые могли препятствовать или не допустить инвалидов к процессу голосования.

СМИ подавлялись. В 2017 году ряду новостных организаций американским правительством было отказано в освещении пресс-конференций и других официальных мероприятий, в частности CNN, «Нью-Йорк таймс» и другим медийным организациям было запрещено освещать брифинги Белого Дома. Согласно прошлогоднему докладу, свобода прессы в Соединенных Штатах находится на самом низком уровне за 13 лет /www.cnn.com, 28 апреля 2017 года/. Другой опрос аналитического центра Pew Research Center от 4 апреля 2017 года показал, что 73 проц. взрослых респондентов уверены, что обострение напряженности между правительством и СМИ мешало доступу к важным национальным политическим новостям и информации /www.journalism.org, 4 апреля 2017 года/.

Возникали коррупционные скандалы. Прошлогодний опрос показал, что около 60 процентов американцев уверены, что уровень коррупции в правительстве вырос в 2017 году, и почти 70 процентов опрошенных сказали, что правительство плохо справляется с работой по борьбе с коррупцией. 14 марта 2017 года сайт CBS News опубликовал сообщение о 9 военных офицерах, включая вышедшего в отставку адмирала Брюса Лавлесса, вовлеченых в скандал, связанный с получением взяток в виде услуг проституток, щедрых угощений и шикарных поездок. По данному делу обвинение было предъявлено более чем 20 бывшим и действующим должностным лицам ВМС.

Продолжают происходить сексуальные скандалы с участием конгрессменов и правительственных чиновников. С 2016 года, по крайней мере, 40 парламентариев в 20 штатах страны были публично обвинены более чем 100 людьми в непристойном поведении и сексуальных домогательствах в какой-либо форме, сообщил сайт газеты «Ю-Эс-Эй тудей» 20 ноября 2017 года. Как сообщил сайт телеканала «Аль-Джазира» 12 декабря 2017 года, сенатор от демократической партии Эл Франкен и другие стали объектами обвинений в сексуальных домогательствах. По сообщению сайта газеты «Вашингтон пост» от 21 декабря 2017 года, кабинет сенатора использовал фонд казначейства для урегулирования иска по сексуальным домогательствам или дискриминации по половому принципу, и Палата представителей была вовлечена с 2008 года в урегулирование по крайней мере 10 обвинений в сексуальном домогательстве или дискриминации по половому принципу. Позже, 1 декабря 2017 года этот же сайт сообщил, что политические партии защитили нескольких политиков от обвинений, что демонстрирует уродливый портрет американской политики.

4. Разрыв между бедными и богатыми увеличивается

В США увеличивается разрыв между бедными и богатыми. Сообщается об увеличении числа бездомных, злоупотреблении наркотиками и запрещенными веществами, а также ужасных условиях нищеты, в которых проживают бедные. «Американская мечта стремительно превращается в Американскую иллюзию», заявил независимый эксперт по правам человека, назначенный Советом ООН по правам человека для изучения проблем нищеты и прав человека в странах мира /www.theguardian.com, 15 декабря 2017 года/.

Для населения, проживающего в нищете, условия остаются тревожными. По сообщению сайта газеты «Гардиан» /”The Guardian news”/ от 8 декабря 2017 года, 52,3 млн американцев /17 проц. населения США/ проживают в «экономически неблагополучных поселениях». Официальные статистические данные Бюро переписи населения США показывают, что в США более чем 40 млн человек живут в условиях нищеты. Почти половина из них, а именно 18,5 млн человек живут в глубокой бедности с заявленным доходом семьи ниже половины уровня порога бедности /www.ohchr.org, 15 декабря 2017 года/. По данным Центра по проблемам бедности и неравенства при Станфордском университете, общий уровень бедности в сельской местности на юге США составил 20 проц., а показатель уровня бедности темнокожего населения и афроамериканок в этом регионе страны составил 33 проц. и 37 проц. соответственно. Уровень бедности коренных американцев, проживающих в сельской местности на западе США, составил 32 проц. /inequality.stanford.edu/. После двухнедельного визита в США специальный докладчик ООН по вопросам крайней бедности и прав человека Филип Элстон /Philip Alston/ заявил, что Соединенные Штаты Америки, являясь одним из богатейших и самым мощным и технологически инновационным государством, но ни его богатство, ни его мощь или технологии не используются для урегулирования ситуации, в которой 40 млн человек продолжают жить в бедности. В заключении он отметил, что «сохранение крайней бедности является политическим выбором, сделанным теми, кто находится у власти» /www.theguardian.com, 15 декабря 2017 года/.

Неравенство усугубляется. В США разрыв в доходах граждан становится шире. Согласно базе данных о неравенстве доходов, в США самый высокий среди всех стран Запада коэффициент Джини — показатель степени расслоения общества. По данным организации экономического сотрудничества и развития, США занимают 35-е место из 37 по уровню бедности и неравенства /www.theguardian.com, 15 декабря 2017 года/. Главный международный экономист Deutsche Bank Торстен Слок /Torsten Slok/ заявил в отчете о доле благосостояния американских домохозяйств по уровню доходов, что в верхней строчке рейтинга 0,1 проц. домохозяйств США обладают примерно тем же объемом богатства, что и 90 проц. домохозяйств внизу списка /www/businessinsider.com, 25 января 2017 года/. Сайт журнала Boston review опубликовал 1 сентября 2017 года сообщение, что за последние четыре десятилетия доходы 80 проц. домохозяйств, находящихся внизу списка, выросли лишь на 25 проц., когда доходы 20 проц. домохозяйств верхних позиций рейтинга почти удвоилась. Наблюдатели ООН по вопросам бедности и правам человека обвинили руководство США в попытке сделать из страны «чемпиона мира по крайнему неравенству» /www.theguardian.com, 15 декабря 2017 года/.

Плачевное положение бездомных. Сайт газеты «Гардиан» 6 декабря 2017 года сообщил, что 553742 человека в США оказались бездомными как минимум на одну ночь. В Нью-Йорке этот показатель увеличился на 4,1 проц. В поселении для бездомных в Лос-Анджелесе на 1800 бездомных людей приходилось лишь девять туалетов без дверей /www.theguardian.com, June 30, 2017/. В своей книге под названием «Выселенные: бедность и богатство американского города» /Evicted/ социолог Мэтью Десмонд /Matthew Desmond/ пишет, что миллионы американцев выселяются каждый год, эти люди по-настоящему забытые бедняки /www/theguardian.com, 24 февраля 2017 года/.

Американское правительство потерпело неудачу в сфере по контролю над наркотиками и вызывающими привыкание веществами. По информации сайта Medical Press, опубликованной 13 июня 2017 года, 7,7 млн американцев злоупотребляют запрещенными препаратами. 14 декабря 2017 года CNN сообщил, что около 40 проц. 12-классников, 28 проц. 10-классников и 12,9 проц. 8-классников употребляли некоторые виды запрещенных препаратов в прошлом году. CBS News разместил 6 июня 2017 года на своем сайте информацию, согласно которой за период 2011—2015 гг. только в одном штате Огайо было выписано рецептов почти на 4 млрд опиоидных таблеток. Передозировка стала сегодня основной причиной смерти среди американцев моложе 50 лет. Согласно отчету, опубликованному в декабре 2017 года, в 2016 году в США число зарегистрированных смертей от передозировки наркотиками составило более чем 63 тыс. случаев. 12 декабря 2017 года ABC News сообщил, что резкий скачок в употреблении опиатов заставил десятки тысяч детей покинуть свои дома по всей стране, упоминая 32-процентный рост числа случаев, связанных с наркотиками, в приемных семьях с 2012 по 2016 гг.

Система здравоохранения оказалась крайне несовершенной. Специальный докладчик ООН по вопросам крайней бедности и прав человека Филип Элстон /Philip Alston/ отметил в докладе, что разрыв в области здравоохранения между США и странами, находящимися с ними на одном уровне развития, продолжает расти, и можно предположить, что продолжительность жизни американцев станет короче, и они чаще будут болеть. Расходы на медицину и стоимость медстраховки продолжают расти, а цены на хронические заболевания от астмы до рака бьют рекордно высокие показатели в США, сообщила газета «Гардиан» на своем сайте /www.theguardian.com, 15 декабря 2017 года/. Результаты исследования, опубликованные аналитическим центром Pew Research Center 14 декабря 2017 года, показали, что с 2015 года позитивные показатели рейтинга по работе правительства, направленной на обеспечение доступа к здравоохранению, снизились на 20 проц. /www.people-press.org, 14 декабря 2017 года/.

5. Особые группы населения подвергались дискриминации и физическому нападению

Американские женщины столкнулись с очевидной дискриминацией при трудоустройстве и в карьерном росте. Беспокойство вызывали бедность, вопросы здоровья и безопасности детей. Люди с ограниченными возможностями страдали от насилия. Частые случаи сексуального насилия и домогательств стали одной из причин массовых протестов.

Женщины сталкивались с серьезными угрозами сексуального насилия и домогательств. В октябре 2017 года раскрылся скандал с участием американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, который домогался многих актрис. Американцы из всех слоев общества запустили кампанию «MeToo /Victim/» /”Я тоже /Жерва/”/ в социальных сетях, призывающую жертв сексуального насилия выступить против сексуального насилия и домогательств, на которую откликнулось около миллиона человек. Согласно докладу Американской комиссии по соблюдению равноправия при трудоустройстве, 60 процентов женщин сталкивались с домогательствами на рабочем месте /www.usatoday.com, 8 декабря 2017 года/. Ларри Нассар был обвинен в сексуальных домогательствах в отношении 130 женщин, включая олимпийских чемпионок. Согласно статье, опубликованной 18 декабря на сайте газеты «Хаффингтон пост» , Алекс Козински, судья федерального апелляционного суда, был обвинен несколькими бывшими коллегами-женщинами в неподобающем сексуальном поведении. По данным ежегодного доклада о сексуальном насилии, опубликованного в мае 2017 года Министерством обороны США, в 2016 году было зафиксировано 14900 случаев сексуальных домогательств в армии /http://abc7ny.com, 13 декабря 2017 года/. Согласно статье, опубликованной 15 декабря на сайте газеты «Хаффингтон пост», жертвы часто не заявляют о сексуальном домогательстве по причине отсутствия гарантии конфиденциальности информации и вынуждены жить в страхе, что кто-то выяснит, кто они и где находятся.

Серьезная дискриминация по половому признаку при трудоустройстве и карьерном росте. Согласно докладу о занятости Бюро трудовой статистики США, в период с октября 2016 по октябрь 2017 года в секторе розничной торговли было сокращено 54300 рабочих мест, однако показатели среди мужчин и женщин разительно отличались: 160300 женщин потеряли работу, в то время как 106 тыс. мужчин её получили /http://iwpr.org/. По данным опроса исследовательского центра Пью, 57 процентов женщин считают, что в стране недостаточно сделано для предоставления женщинам равных прав с мужчинами, 38 процентов женщин заявили, что сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве, а также в области оплаты труда и продвижения по службе /http://www.pewsocialtrends.org/.

Выявлены серьезные угрозы правам личности детей. По данным статистики ФБР, в 2016 году в США было зафиксировано 68068 случаев физического насилия над детьми младше 10 лет, а также 97588 случаев насилия над детьми в возрасте 11-15 лет и 159963 случая — над подростками в возрасте 16-20 лет. Среди них было зарегистрировано 83611 случаев сексуального насилия /http://ucr.fbi.gov/. Согласно докладу Американского института политики в отношении женщин, опубликованному 28 ноября 2017 года, на Гавайях практически каждая пятая ученица старшей школы сталкивалась с издевательствами, в то время как более четверти школьниц заявили о случаях нежеланного сексуального контакта.

Беспокойство вызвало состояние здоровья детей из бедных семей. По данным доклада BBC от 11 декабря 2017 года, в США насчитывалось 13,3 млн детей, или 18 процентов от бедных детей страны. Почти 9 млн детей в США /11,8 процента/ выросли в бедных семьях /http://www.mobilitypartnership.org, 18 мая 2017 года/. Согласно обследованию ситуации со здоровьем людей, проживающих в социальном жилье в округе Колумбия, 33 процента взрослых респондентов заявили, что имеют ребенка-астматика, 21 процент сказали, что их ребенок страдает от лишнего веса, 14 процентов сообщили, что их ребенок имеет хроническое заболевание /http://www.mobilitypartnership.org, 6 марта 2017 года/.

Жестокое отношение к людям с ограниченными возможностями. По статистике Бюро статистики в области правосудия США, опубликованной в июле 2017 года, в период с 2009 по 2015 год случаи издевательств в отношении людей с ограниченными возможностями фиксировались в 2 раза чаще, чем в отношении здоровых людей в старше 12 лет. Помимо этого, люди с ограниченными возможности в три раза чаще становились жествами насильственных преступлений /http://www.bjs.gov/. По статистике преступлений на почве ненависти ФБР за 2017 год, среди 6063 инцидентов, в которых преступники руководствовались единичным мотивом, 1,2 процента были связаны с дискриминацией инвалидов /http://ucr.fbi.gov/.

6. Продолжившееся нарушение прав человека в других странах

Военные операции, проводимые США в других странах, повлекли многочисленные человеческие жертвы среди мирного населения. В тюрьме в заливе Гуантанамо по-прежнему держали в заключении и пытали иностранцев. США также создавали инструменты для ведения кибервойны, взламывания и слежки в иностранных сетевых системах.

Война в Сирии привела к многочисленным жертвам среди гражданского населения. 19 июня 2017 года на сайте газеты «Нью-Йорк таймс» сообщалось, что администрация США предоставила армии «полное право» решать, как и сколько силы будет применено, при этом, американские военные смягчили контроль, расследование и учет погибших мирных жителей, в результате чего их жертв стремительно возросло. Возглавляемая США коалиция и морская пехота подорвали либо обстреляли по меньшей мере 12 школ, 15 мечетей, 15 мостов, а также жилые районы, больницы, культурные реликвии и лагеря беженцев. Самолеты коалиции нанесли удары по лодкам, на которых многие семьи ожидали своей очереди, чтобы переправиться через реку и спастись, в результате которых, по сообщениям, погиб 21 мирный житель /www.motherjones.com, 6 августа 2017 года/. За последние месяцы американские военные нанесли как минимум четыре удара по правительственным силам Сирии, включая ракетный обстрел аэродрома в апреле. Американский политический аналитик Майлз Хоэниг считает, что США нарушают Устав ООН, ведя войну агрессии против Сирии /muslimtimes.co, 24 июня 2017 года/.

Иностранцы на протяжении долгого времени удерживаются и пытаются в тюрьме Гуантанамо. Как сообщалось на сайте радиотелевизионная компания Эй-Би-Си 13 декабря 2017 года, администрация Дональда Трампа не выпустила ни одного заключенного из тюрьмы Гуантанамо и не внесла ни одного имени в список лиц, которые могут вернуться домой либо уехать для проживания в третью страну. Как сообщалось на сайте телекомпании «Аль-Джазира» 22 сентября 2017 года, согласно письменному заявлению, подготовленному бывшим заключенным Гуантанамо Джамилем Амезиане, представленном на слушании в Межамериканской комиссии по правам человека, мужчина провел в тюрьме 11 лет, в течение которых был лишен права общения и переписки и подвергался различным пыткам. При этом он никогда не получал юридического обоснования законности своего удержания. По данным доклада, опубликованного на сайте USA Today 13 декабря 2017 года, организации ООН по правам человека раскритиковали власти США за создание «законной черной дыры», позволяющей задерживать подозреваемых без предъявления обвинения на неопределенный срок и удерживать многих заключенных в течение более десяти лет. Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Нильс Мельцер 13 декабря 2017 года призвал США прекратить пытки заключенных в тюрьме Гуантанамо /www.usatoday.com, 14 декабря 2017 года/.

Создание инструментов для ведения кибервойны. По данным WikiLeaks, сотрудники Агентства национальной безопасности /АНБ/ США взломали сети мобильной связи Пакистана и шпионили за сотнями IP-адресов в стране. 14 мая 2017 года на сайте Zero Hedge была опубликована информация о разработанном АНБ «секретном арсенале» инструментов, предоставляющий любому человеку «черный вход» для входа в любые виртуальные компьютерные системы. Группа неизвестных хакеров использовала тот же набор инструментов АНБ для запуска глобальной вирусной кибератаки с использованием вируса ransomeware, поразившего как минимум 200 тыс. компьютерных систем по всему миру.

Источник: nstarikov.ru