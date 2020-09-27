В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, было много интересных вопросов от подписчиков, среди прочих: чем поджог Рейхстага похож на провокацию с Навальным, почему Навальный 9 лет скрывал роль британской гражданки Певчих, может ли быть «Прекрасная Россия Будушего» без ЛГБТ, ребрендинг Сбербанка, дела Платошкина, устоял ли Лукашенко, что будет с рублём – и многое-многое другое.

Хронометраж:

00:00 — Об исторических уроках и деле Навального

09:24 — Кто такая Мария Певчих

16:29 — О поддержке белорусских военнослужащих

18:21 — Есть ли надежда на «Россию будущего» без ЛГБТ

21:52 — Зачем Сбербанк провёл ребрендинг

23:47 — Мнение об Александре Невзорове

25:11 — О военных учениях «Кавказ-2020»

25:37 — Почему Путин не осудил Горбачева

28:33 — Нужно ли получать высшее образование

29:50 — Зачем Россия продаёт природные ресурсы за рубеж

33:09 — О программе партии «За Правду»

33:55 — В какой мере возобновится авиасообщение после пандемии

35:21 — Как проходила избирательная кампания 2020 года

41:21 — Что сейчас происходит с Платошкиным

43:12 — Как ЕР будет добиваться своей победы на выборах

44:29 — Как телевидение влияет на общество

45:06 — Устоял ли Лукашенко

47:13 — Зачем Путин отдал Навального Германии

49:18 — Зачем Путина выдвинули на Нобелевскую премию

51:17 — Чего ждать от рубля

52:53 — О напряженности на Закавказье

54:10 — Отвернулась ли Сербия от России

58:18 — О создании единого эмиссионного центра России и Белоруссии

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Источник: https://nstarikov.ru/delo-navalnogo-kak-podzhog-rejhstaga-119738