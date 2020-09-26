...Народной милиции полковник Олег Анащенко. Он ..., описал сою роль при осуществлении государственного...Полковник народной милиции Киселев.«Также в ...Ниссан (командир поредевшей 2 саб), подошёл командир орудия,...попутчиком оказался Валерий, горный инженер из Макеевки...
... «Вести недели» Дмитрий Киселев. Он призвал прислушаться к... оперативников, задержанный выполнял роль казначея в махачкалинской ячейке...преодолеть помехи, создаваемые горной цепью к востоку от...Российской Федерации, командира экипажа Су-24 Олега Пешкова, сбитого...
...примеру Анатолия Капицкого. Командир соединения Мишанчук сейчас ...потери зафиксированы в 10 горно-штурмовой бригаде. Напомним...о его ключевой роли в освобождении мира... 06.04.2020 – Киселев Евгений Валентинович, 1970 г....04.2020 – Волошко Олег Николаевич, 1976 г. ...
...«Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти..., а также в горных и степных районах....его подошёл к нашему командиру и говорит: „Давай...для нас очень большую роль. Это — самая ...ожесточённые бои», — вспоминает Олег Мамиев. Глава Союза Добровольцев...
Человека не побуждают влечения, а притягивают ценности. Лишь насилие над языком допускает применительно к ценностям такие выражения, как «влекомый» или «движимый» ими. Ценности не толкают меня, а притягивают. Я выбираю свободу и ответственность ради осуществления ценностей, я решаюсь на осуществление ценностей, я открываю себя миру ценностей, но влечение, внутренняя побудительная сила здесь ни при чём.