Главная » Мировоззрение, Политика

Путин и ветераны политической сцены: функционеров Матвиенко в СФ меняют на людей Путина

09:51. 24 сентября 2020 122 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Отказавшийся от общения с народом в формате «горячей линии» и не сказавший ничего нового даже для ООН Владимир Путин , похоже, всерьез озабочен «трансфером власти».

Сегодня гарант Конституции сходил в Совет Федерации, чем изрядно поднял статус этого заведения, и поговорил о национализации элиты. Тем временем в СФ начались кадровые подвижки, которые аналитики различных ТГ каналов трактуют как постепенное замену людей Матвиенко и насыщение СФ людьми Путина.
Путин +Матвиенко в СФ меняют на людей Путина
Печально, если среди последних окажется одиозный сенатор-миллиардер и лоббист антисемейных ювенальных законов Андрей Клишас, о чьей политической и не только ориентации вполне можно судить по его фотографии с президентского сайта. Пока, правда, Клишас повышений не получил – и вице-спикером СФ назначили бывшего губернатора Псковской области, сына личного друга Владимира Владимировича Андрея Турчака.

Вообще, народ имел право ждать от нынешнего появления Путина в Совете Федерации чего-то большего: в 2018 году именно тут, на Большой Дмитровке, 26, Путин пережил один из своих звездных часов с мультиками про супероружие и фразой «мы умрем как мученики а они просто сдохнут».

На этот раз самым важным моментом выступления президента стала следующая фраза:

«Особо отмечу, что наше общество убедительно поддержало курс на укрепление суверенитета России.

А это предполагает и приоритет нашего законодательства, и полный запрет на занятие государственных должностей лицам с иностранным гражданством, подданством или видом на жительство в иностранном государстве, а также лицам, имеющим счета или вклады в иностранных финансовых учреждениях, банках.

Человек, который выбирает путь государственного служения, должен быть независим от любого внешнего влияния, от того, чтобы его кто-то когда-то смог бы посадить, как у нас говорят, на крючок, поставить в зависимость.

Не согласиться с этим утверждением сложно (тем более что в этой цитате впервые прозвучал такой признак иностранного агента как наличие счетов за границей- в Конституции речь идет только о гражданстве).

Сложно понять, как такая правильная позиция главы государства сочетается с наличием в высших органах власти страны лиц с миллиардными счетами и виллами в странах Запада, не говоря уж о ВНЖ и гражданстве иностранных государств, в т.ч. потенциальных противников.

Конституцию приняли 1 июля—а ни один из таких деятелей официально не уволен по крайней мере по озвученным Путиным основаниям. По данным РИА Катюша, ФСБ и некоторые другие структуры и пытаются навести справки в отношении ограниченного круга властных лиц, но дело это идет не шатко не валко, списки на проверку нужно согласовывать в администрации Президента –и вопрос о тотальной зачистке органов власти от инагентов в реальности не стоит.

Может быть, поэтому некоторые граждане, вроде постоянного героя публикаций «Катюши» ювенальщика и миллиардера Андрея Клишаса, про чьи швейцарские поместья и нестандартную ориентацию не писал только ленивый, чувствуют себя излишне самоуверенными, не стесняясь подчеркивать свой особый статус обладателя часов астрономической стоимостью даже на встрече с президентом

клишас часы

Это не удивительно: как ранее сообщала «Катюша», Андрей Александрович, поднаторевший в работе над поправками Конституции и законом о запрете критики власти, рассчитывает подсидеть спикера СФ Валентину Матвиенко, достигшую в прошлом году пенсионного возраста, и занять ее место .

В качестве промежуточного этапа г-н Клишас вроде как претендовал на место вице-спикера (правда, наши источники в администрации президента называли и другую позицию, на которую, якобы, нацелился неугомонный сенатор от Красноярского края—председателя Конституционного суда).

После вчерашней встречи Владимира Путина с сенаторами можно вздохнуть спокойней: пока мечты Клишаса остаются нереализованными. На место вице-спикера СФ назначили сына близкого друга Владимира Владимировича дзюдоиста Андрея Турчака, который ранее работал губернатором Псковской области.

У Турчака, к счастью, нет такого бэкграунда как у Клишаса — он считается вполне себе консервативным политиком и семьянином. Также в СФ появился еще один относительно молодой зампред, бывший сенатор от Ростовской области Яцкин.

По мнению ТГ канала «Мастер пера», эти назначения демонстрируют курс на омоложение СФ и «могут спровоцировать начало борьбы за руководство "Единой Россией". Лихорадочные рокировки в Верхней палате продолжаются и носят "театральный" характер, целью которого является легитимация нового состава "политбюро".

Которое, добавим, может стать своего рода «скамейкой запасных» для других органов вроде Госсовета.

Между тем, отсутствие новостей об отставках явных иностранных агентов и одиозных деятелей вроде Грефа с Кудриным и Чубайсом может оказаться временным. Сегодня те же ТГ каналы сообщили что власть наконец-то решила отлучить от тридцатилетней бюджетной кормушки Институт экономической политики (ИЭП) имени Гайдара.

Эта контора с 1991 года выполняющая заказы госведомств и Агентства международного развития США (АМР) (неофициальное подразделение ЦРУ) освоил госзаказов на сумму около 65 миллиардов рублей в ценах 2019 года. Правда, в последние пару лет, после посадки Абызова и отставки Шувалова с Улюкаевым, бюджетный ручеек в ИЭП стал сокращаться, но не иссяк.

Если нынешнему правительству удастся полностью перекрыть краник для ИЭП, может и до ВШЭ со Сколково и прочими Сбербанками руки дойдут, а там, глядишь, и чиновники посыплются.


РИА Катюша


***


Источник.
.

Метки: власть, закон, Запад, катюша, народ, политика, правительство, президент, Путин, Россия, управление

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-239 за 17 декабря 2011
... принятие государственных решений. Владимир путин, который неотвратимо идет к...остросюжетный триллер под названием «Ветераны Афганистана и Чернобыля против социальной...Профессиональные патриоты спрятались за кулисами политической сцены, они не готовы лично ...
Выборы — 2016: Итоги — монополия на власть и на госсодержание. Как распорядятся?
...кампанию, сказал президент России Владимир Путин в интервью международному информационному холдингу... похоже на лебединую песню ветерана российской партийной сцены — в 2021 году ...вторых, к тому времени на политической сцене вполне могут появиться новые звёзды...
Сирия, последние новости 19 сентября 2015
...неготовностью США эффективно противостоять России (ветер тут конечно дует со стороны... в необходимости убрать его с политической сцены, пишет он. После подписания ...запланированного выступления президента РФ Владимира Путина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН...
Красота, разрушающая мир до основания-2
...октябре 1993 года. На политическую сцену России вышли такие силы ... Опираясь на уголовный мир ветераны 90-х распространили свое ... несколько лидеров основных политических партий и политических движений: от левых...Союза. И хотя В. Путин показал в 2018 году, ...
Зять Трампа: еврейский мальчик с мозгами и опытом старца
...его лице на американской политической сцене появился новый Бернард Барух,...оказался большим плюсом в политической конкуренции прошлого с настоящим...бы выбрасывать деньги на ветер не стал. Однако они...нормальных взаимоотношений Трампа с Путиным. Надо исходить из ...
Новости Украины и Новороссии 15 мая 2017
...и случайно оказался возле сцены. Вспомнив, что Евровидение...подобного рода», — сказал Путин. К оглавлению | Источник:... (кредитами, инвестициями, политической, экономической и военной поддержкой... украинские политики сеяли ветер. Запад только «агрономические...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)