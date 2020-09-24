Вообще, народ имел право ждать от нынешнего появления Путина в Совете Федерации чего-то большего: в 2018 году именно тут, на Большой Дмитровке, 26, Путин пережил один из своих звездных часов с мультиками про супероружие и фразой «мы умрем как мученики а они просто сдохнут».

Печально, если среди последних окажется одиозный сенатор-миллиардер и лоббист антисемейных ювенальных законов Андрей Клишас, о чьей политической и не только ориентации вполне можно судить по его фотографии с президентского сайта. Пока, правда, Клишас повышений не получил – и вице-спикером СФ назначили бывшего губернатора Псковской области, сына личного друга Владимира Владимировича Андрея Турчака.

Отказавшийся от общения с народом в формате «горячей линии» и не сказавший ничего нового даже для

На этот раз самым важным моментом выступления президента стала следующая фраза:

Не согласиться с этим утверждением сложно (тем более что в этой цитате впервые прозвучал такой признак иностранного агента как наличие счетов за границей- в Конституции речь идет только о гражданстве).



Сложно понять, как такая правильная позиция главы государства сочетается с наличием в высших органах власти страны лиц с миллиардными счетами и виллами в странах Запада, не говоря уж о ВНЖ и гражданстве иностранных государств, в т.ч. потенциальных противников.



Конституцию приняли 1 июля—а ни один из таких деятелей официально не уволен по крайней мере по озвученным Путиным основаниям. По данным РИА Катюша, ФСБ и некоторые другие структуры и пытаются навести справки в отношении ограниченного круга властных лиц, но дело это идет не шатко не валко, списки на проверку нужно согласовывать в администрации Президента –и вопрос о тотальной зачистке органов власти от инагентов в реальности не стоит.

Может быть, поэтому некоторые граждане, вроде постоянного героя публикаций «Катюши» ювенальщика и миллиардера Андрея Клишаса, про чьи швейцарские поместья и нестандартную ориентацию не писал только ленивый, чувствуют себя излишне самоуверенными, не стесняясь подчеркивать свой особый статус обладателя часов астрономической стоимостью даже на встрече с президентом

Это не удивительно: как ранее сообщала «Катюша», Андрей Александрович, поднаторевший в работе над поправками Конституции и законом о запрете критики власти, рассчитывает подсидеть спикера СФ Валентину Матвиенко, достигшую в прошлом году пенсионного возраста,

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В качестве промежуточного этапа г-н Клишас вроде как претендовал на место вице-спикера (правда, наши источники в администрации президента называли и другую позицию, на которую, якобы, нацелился неугомонный сенатор от Красноярского края—председателя Конституционного суда).

После вчерашней встречи Владимира Путина с сенаторами можно вздохнуть спокойней: пока мечты Клишаса остаются нереализованными. На место вице-спикера СФ назначили сына близкого друга Владимира Владимировича дзюдоиста Андрея Турчака, который ранее работал губернатором Псковской области.



У Турчака, к счастью, нет такого бэкграунда как у Клишаса — он считается вполне себе консервативным политиком и семьянином. Также в СФ появился еще один относительно молодой зампред, бывший сенатор от Ростовской области Яцкин.



По мнению ТГ канала «Мастер пера», эти назначения демонстрируют курс на омоложение СФ и

Которое, добавим, может стать своего рода «скамейкой запасных» для других органов вроде Госсовета.

Между тем, отсутствие новостей об отставках явных иностранных агентов и одиозных деятелей вроде Грефа с Кудриным и Чубайсом может оказаться временным. Сегодня те же ТГ каналы сообщили что власть наконец-то решила отлучить от тридцатилетней бюджетной кормушки Институт экономической политики (ИЭП) имени Гайдара.



Эта контора с 1991 года выполняющая заказы госведомств и Агентства международного развития США (АМР) (неофициальное подразделение ЦРУ) освоил госзаказов на сумму около 65 миллиардов рублей в ценах 2019 года. Правда, в последние пару лет, после посадки Абызова и отставки Шувалова с Улюкаевым, бюджетный ручеек в ИЭП стал сокращаться, но не иссяк.

Если нынешнему правительству удастся полностью перекрыть краник для ИЭП, может и до ВШЭ со Сколково и прочими Сбербанками руки дойдут, а там, глядишь, и чиновники посыплются.

РИА Катюша



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