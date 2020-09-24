Путин и ветераны политической сцены: функционеров Матвиенко в СФ меняют на людей Путина
09:51. 24 сентября 2020 122 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Отказавшийся от общения с народом в формате «горячей линии» и не сказавший ничего нового даже для ООН Владимир Путин , похоже, всерьез озабочен «трансфером власти».
Сегодня гарант Конституции сходил в Совет Федерации, чем изрядно поднял статус этого заведения, и поговорил о национализации элиты. Тем временем в СФ начались кадровые подвижки, которые аналитики различных ТГ каналов трактуют как постепенное замену людей Матвиенко и насыщение СФ людьми Путина.
Печально, если среди последних окажется одиозный сенатор-миллиардер и лоббист антисемейных ювенальных законов Андрей Клишас, о чьей политической и не только ориентации вполне можно судить по его фотографии с президентского сайта. Пока, правда, Клишас повышений не получил – и вице-спикером СФ назначили бывшего губернатора Псковской области, сына личного друга Владимира Владимировича Андрея Турчака.
Вообще, народ имел право ждать от нынешнего появления Путина в Совете Федерации чего-то большего: в 2018 году именно тут, на Большой Дмитровке, 26, Путин пережил один из своих звездных часов с мультиками про супероружие и фразой «мы умрем как мученики а они просто сдохнут».
Сегодня гарант Конституции сходил в Совет Федерации, чем изрядно поднял статус этого заведения, и поговорил о национализации элиты. Тем временем в СФ начались кадровые подвижки, которые аналитики различных ТГ каналов трактуют как постепенное замену людей Матвиенко и насыщение СФ людьми Путина.
Печально, если среди последних окажется одиозный сенатор-миллиардер и лоббист антисемейных ювенальных законов Андрей Клишас, о чьей политической и не только ориентации вполне можно судить по его фотографии с президентского сайта. Пока, правда, Клишас повышений не получил – и вице-спикером СФ назначили бывшего губернатора Псковской области, сына личного друга Владимира Владимировича Андрея Турчака.
Вообще, народ имел право ждать от нынешнего появления Путина в Совете Федерации чего-то большего: в 2018 году именно тут, на Большой Дмитровке, 26, Путин пережил один из своих звездных часов с мультиками про супероружие и фразой «мы умрем как мученики а они просто сдохнут».
На этот раз самым важным моментом выступления президента стала следующая фраза:
«Особо отмечу, что наше общество убедительно поддержало курс на укрепление суверенитета России.
А это предполагает и приоритет нашего законодательства, и полный запрет на занятие государственных должностей лицам с иностранным гражданством, подданством или видом на жительство в иностранном государстве, а также лицам, имеющим счета или вклады в иностранных финансовых учреждениях, банках.
Человек, который выбирает путь государственного служения, должен быть независим от любого внешнего влияния, от того, чтобы его кто-то когда-то смог бы посадить, как у нас говорят, на крючок, поставить в зависимость.
Не согласиться с этим утверждением сложно (тем более что в этой цитате впервые прозвучал такой признак иностранного агента как наличие счетов за границей- в Конституции речь идет только о гражданстве).
Сложно понять, как такая правильная позиция главы государства сочетается с наличием в высших органах власти страны лиц с миллиардными счетами и виллами в странах Запада, не говоря уж о ВНЖ и гражданстве иностранных государств, в т.ч. потенциальных противников.
Конституцию приняли 1 июля—а ни один из таких деятелей официально не уволен по крайней мере по озвученным Путиным основаниям. По данным РИА Катюша, ФСБ и некоторые другие структуры и пытаются навести справки в отношении ограниченного круга властных лиц, но дело это идет не шатко не валко, списки на проверку нужно согласовывать в администрации Президента –и вопрос о тотальной зачистке органов власти от инагентов в реальности не стоит.
Может быть, поэтому некоторые граждане, вроде постоянного героя публикаций «Катюши» ювенальщика и миллиардера Андрея Клишаса, про чьи швейцарские поместья и нестандартную ориентацию не писал только ленивый, чувствуют себя излишне самоуверенными, не стесняясь подчеркивать свой особый статус обладателя часов астрономической стоимостью даже на встрече с президентом
Это не удивительно: как ранее сообщала «Катюша», Андрей Александрович, поднаторевший в работе над поправками Конституции и законом о запрете критики власти, рассчитывает подсидеть спикера СФ Валентину Матвиенко, достигшую в прошлом году пенсионного возраста, и занять ее место .
В качестве промежуточного этапа г-н Клишас вроде как претендовал на место вице-спикера (правда, наши источники в администрации президента называли и другую позицию, на которую, якобы, нацелился неугомонный сенатор от Красноярского края—председателя Конституционного суда).
После вчерашней встречи Владимира Путина с сенаторами можно вздохнуть спокойней: пока мечты Клишаса остаются нереализованными. На место вице-спикера СФ назначили сына близкого друга Владимира Владимировича дзюдоиста Андрея Турчака, который ранее работал губернатором Псковской области.
У Турчака, к счастью, нет такого бэкграунда как у Клишаса — он считается вполне себе консервативным политиком и семьянином. Также в СФ появился еще один относительно молодой зампред, бывший сенатор от Ростовской области Яцкин.
По мнению ТГ канала «Мастер пера», эти назначения демонстрируют курс на омоложение СФ и «могут спровоцировать начало борьбы за руководство "Единой Россией". Лихорадочные рокировки в Верхней палате продолжаются и носят "театральный" характер, целью которого является легитимация нового состава "политбюро".
Которое, добавим, может стать своего рода «скамейкой запасных» для других органов вроде Госсовета.
Между тем, отсутствие новостей об отставках явных иностранных агентов и одиозных деятелей вроде Грефа с Кудриным и Чубайсом может оказаться временным. Сегодня те же ТГ каналы сообщили что власть наконец-то решила отлучить от тридцатилетней бюджетной кормушки Институт экономической политики (ИЭП) имени Гайдара.
Эта контора с 1991 года выполняющая заказы госведомств и Агентства международного развития США (АМР) (неофициальное подразделение ЦРУ) освоил госзаказов на сумму около 65 миллиардов рублей в ценах 2019 года. Правда, в последние пару лет, после посадки Абызова и отставки Шувалова с Улюкаевым, бюджетный ручеек в ИЭП стал сокращаться, но не иссяк.
Если нынешнему правительству удастся полностью перекрыть краник для ИЭП, может и до ВШЭ со Сколково и прочими Сбербанками руки дойдут, а там, глядишь, и чиновники посыплются.
РИА Катюша
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