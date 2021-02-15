Левые и митинги. Часть №1.
О позиции левых и митингах за Навального, протестах и т.п. Можете сами оценить палитру взглядов, позиций и оценок. Брались только отечественные левые и их прямая речь. (если кто-то считает, что есть более заслуживающие внимание оценки и цитаты, лучше приведенных, кидайте в комментарии). Поехали. Левые и митинги. Часть №1. Генадий Зюганов, лидер КПРФ "Я когда смотрю на призывы тех, кто пытается втащить юнцов для того, чтобы поджечь нашу страну, вспоминаю такую сцену: Гитлер обходит юнцов, хлопает поощрительно по щечкам и раздает фаустпатроны. Вот сейчас такие ходят, в том числе под флагом патриотизма, похлопывают по щечкам детей, чтобы тащить на престол еще одного нам Гапона" https://www.vesti.ru/article/2514264 * * * Валерий Рашкин, глава московского горкома КПРФ Власти очень нужна была мясорубка. И ее даже пытались спровоцировать. В интернете сохранилось достаточно срежиссированных и постановочных кадров, на которых «боевики» вступают в жесткую схватку с омоновцами и полицейскими, бьют им в головы ногами, играют в футбол защитным полицейским шлемом, имеющим весьма щекочущее нервы ассоциации...
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