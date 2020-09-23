“Рыночек порешал”
18:48. 23 сентября 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О сколько нам открытий чудных…
«Вот вы занимаетесь работой в сфере оборонного комплекса. Но ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолёт МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции партнёры наши прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла. Ну что это такое. Это просто хамство. На мировом рынке. С нарушением всех общепризнанных принципов и правил» (с) Путин, 23.09.2020
Когда вера в свободной рынок и добросовестную конкуренцию сталкивается с реальной политикой наши уважаемых партнеров.
А "рынок" он для своих, и то не для всех. А некоторые даже в 2020-м году не могут понять, зачем в СССР делали замкнутый цикл производства гражданской авиации, "ведь можно было все купить на рынке, зачем же корячится и стараться все делать самим". А тут такая вот яркая иллюстрация с вздохами "Ну как же так, мы же с лучшими чувствами, а вы…"
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6191096.html