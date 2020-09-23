О сколько нам открытий чудных…Когда вера в свободной рынок и добросовестную конкуренцию сталкивается с реальной политикой наши уважаемых партнеров.А "рынок" он для своих, и то не для всех. А некоторые даже в 2020-м году не могут понять, зачем в СССР делали замкнутый цикл производства гражданской авиации, "ведь можно было все купить на рынке, зачем же корячится и стараться все делать самим". А тут такая вот яркая иллюстрация с вздохами "Ну как же так, мы же с лучшими чувствами, а вы…"

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6191096.html