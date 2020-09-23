Анатолий Александрович, первый вопрос, который хотел бы задать, связан с высказыванием Алексея Кудрина о том, что необходимо провести новую приватизацию в нашем государстве. Якобы эта мера может позволит избежать повышения некоторых налогов. Как вы считаете, будет ли эта мера действенной? И будет ли она воплощена в жизнь?

Очень надеюсь, что не будет воплощена ни в каком виде. Более того, полагаю, что налоги безопасней приватизации. Действительно бывают случаи, когда налоги сдерживают развитие чего-нибудь. Но я что-то не замечал особой скорости развития от приватизации. Более того, некоторые приватизированные отрасли прекратили не только развитие, но и существование вообще. Соответственно я полагаю, что приватизировать стоило бы разве что рабочее место Кудрина, путём перевода его из государственной организации возглавляемой им сейчас в какую-нибудь частную. Ну например, в такие очень популярные в любимых им Соединённых Государствах Америки учреждениях, как частная тюрьма.

Благодарю вас за ваше мнение. И у нас есть первый вопрос от слушателей. Анатолий Александрович, что вы думаете о гиперзвуковом оружии, которое есть на вооружении у Российской Федерации? А так же в целом о положении дел в части новых разработок в оборонно-промышленноом комплексе?

О новых разработках в оборонно-промышленном комплексе, по понятным причинам, можно только сказать, что они есть. Что эти разработки ведутся. Большая их часть остаётся засекреченной. По крайней мере до момента выпуска на государственные испытания. А многое связанное с ними остаётся секретным чуть ли не до первого боевого применения. Чего мне естественно не очень хочется. Но судя по тому, как часто мы удивляем наших стратегических конкурентов нашими новыми разработками, судя по тому, что наши стратегические конкуренты пишут о них не только в те моменты, когда пытаются выбить из Конгресса очередное повышение финансирования собственных разработок. Судя и по другим подобным признакам, можно считать, что разработки у нас идут довольно успешно. И кстати, что важно, они идут не только на заделе советских времён. Есть и вещи несомненно создаваемые, не то чтобы совсем с нуля, понятно, что вся наша военно-инженерная школа в целом сложилась ещё в советские времена. Но по крайней мере видно, что и тогдашние идеи есть кому подхватывать и то и дело рождаются новые…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-avrora-22-09-2020/