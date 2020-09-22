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«Мир устал», — Лавров выступил на Генассамблее ООН (ВИДЕО)

10:11. 22 сентября 2020 168 просмотров 8 коммент. Опубликовал:
«Мир устал», — Лавров выступил на Генассамблее ООН (ВИДЕО) | Русская весна

Мир устал от разъединительных линий, вооруженные конфликты, международная преступность и новые вызовы, включая пандемию коронавируса, требуют наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества, заявил глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении от лица стран ОДКБ на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

«Сегодня, к сожалению, в различных регионах мира продолжают бушевать вооруженные конфликты. К ним добавляются острые угрозы современности: международный терроризм, нарко- и киберпреступность, изменение климата. В нынешнем году этот перечень пополнился еще одним грозным вызовом — пандемией коронавируса, которая спровоцировала серьезные кризисные явления в социально-экономической и иных сферах», — сказал Лавров.

По его словам, реагировать на глобальные проблемы из года в год становится все сложнее, особенно в условиях нарастающей разобщенности мирового сообщества. Такая ситуация во многом связана с нежеланием некоторых стран считаться с законными интересами других государств, подчеркнул Лавров.

Как указал глава МИД, в ход идет насаждение концепций и стандартов наподобие «миропорядка, основанного на правилах» параллельно с попытками вмешательства во внутренние дела государств, применением односторонних санкций в нарушение прерогатив Совета безопасности ООН, проявлениями нетерпимости и ненависти.

«Но естественный ход истории не переломить. Сегодня на международной арене укрепляются новые центры экономического роста, усиливается необходимость в урегулировании вооруженных конфликтов исключительно мирными средствами, возрастает взаимозависимость.

Мир устал от разъединительных линий, деления государств на „своих“ и „чужих“, мир требует наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества. Иными словами, цели, сформулированные 75 лет назад при создании ООН, становятся все более актуальными», — подчеркнул министр.

Лавров также назвал абсурдными попытки пересмотреть историю, принизить роль народов, внесших определяющий вклад в победу над фашизмом. Он призвал помнить уроки истории, чтить подвиг воинов-освободителей, обеспечить сохранность воздвигнутых во их славу памятников.

По словам главы российского МИД, в современных условиях ООН должна оставаться эффективной структурой, ведущей слаженную работу в строгом соответствии со своим уставом, нельзя допустить размывания мандатов основных органов ооновской системы и дублирования их полномочий, что лишь отдалит достижение искомых целей.

Одной из главных задач мирового сообщества, как отметил Лавров должно оставаться урегулирование конфликтов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, в рамках международно-признанных переговорных форматов, на основе норм международного права, а безусловным приоритетом должно оставаться расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом и его смычкой с оргпреступностью. Также следует поставить заслон попыткам ослабить систему контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения для поддержания глобальной стабильности, заключил министр.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1600748673

Метки: Новости

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