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Новости Украины и Новороссии 22 сентября 2020

10:19. 22 сентября 2020 196 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Поклонская ответила на вопрос, хочет ли она казнить Турчинова (ВИДЕО)

Поклонская ответила на вопрос, хочет ли она казнить Турчинова (ВИДЕО) | Русская весна

Депутат Госдумы России и экс-прокурор Наталья Поклонская заявила, что казнила бы бывшего секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова. Экс-президента Украины Петра Порошенко она бы отправила копать Северо-Крымский канал.

Такое заявление Поклонская сделала во время интервью с Ксенией Собчак.

«Представьте военный трибунал, одного из этих людей надо казнить, по Вашему решению, а другого миловать. То есть одного под расстрел, а другого милуем. Очень сложный выбор», — сказала Собчак, показав фото Турчинова и Порошенко.

Как призналась Поклонская, выбор оказался для нее сложным и милости никто не заслуживает. Однако именно потому, что Турчинов лично приезжал в прокуратуру в 2014 году, она испытывает к нему особую неприязнь.

Что касается Порошенко, то его бы Поклонская помиловала, отправив отбывать наказание на Колыму и копать Северо-Крымский канал.

На провокационный вопрос Собчак «Кого вы все-таки любите больше — Путина или Николая II?» Поклонская ответила однозначно — государя Николая II. 

«Владимира Владимировича я тоже люблю, но государь — он наш», — улыбнулась Наталья.

Об «обнулении» депутат высказалась так: «Я согласна с этими поправками. Что, я не хочу, чтобы Владимир Владимирович был президентом? Да я такого в жизни не скажу, потому что я ему обязана тем, что мы в 2014 году ждали от него этого решения. Чтобы он от нас не отказался. И я ему за это буду благодарна всегда! 

Я не знаю, как на материковой части России. Вы, может быть, имеете право по-другому говорить, я — нет!»

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На видео с 1:41:00

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Война на Донбассе — это война в Европе: Зеленский «отряхнул от нафталина речь Порошенко» и зачитал в ООН (ВИДЕО)

Война на Донбассе — это война в Европе: Зеленский «отряхнул от нафталина речь Порошенко» и зачитал в ООН (ВИДЕО) | Русская весна

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что военная российская агрессия на Донбассе — это также война в Европе. Об этом говорится в видеообращении президента по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи ООН, опубликованном на его официальном сайте.

«Основание ООН стало символом того, что человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этого урока не усвоили. Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире», — отметил Зеленский.

Кроме того, он подчеркнул, что «мир в XXI веке полон конфликтов, агрессии, диктатуры и нарушений прав человека», и назвал события текущего года «мощным краш-тестом для нашего мира».

Также глава украинского государства призвал использовать пандемию коронавируса как предупредительный знак, чтобы остановить споры и объединить усилия для достижения реальных прорывных результатов.

«Начнем сейчас. Планеты „Б“ нет, мы живем здесь и только один раз», — резюмировал президент.

Военный корреспондент Александр Коц, комментируя обращение Зеленского, отметил, что оно похоже на спичи Порошенко.

«Такое ощущение, что Зеленский вытащил из стола речь Порошенко, отряхнул ее от нафталина и зачитал — к 75-летию основания ООН», — написал Коц в своем Telegram-канале.

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Раздача земли иностранцам по праву суперфиция: На Украине раскрыли идею «свободной зоны» для Донбасса

Раздача земли иностранцам по праву суперфиция: На Украине раскрыли идею «свободной зоны» для Донбасса | Русская весна

Украина в рамках создания свободной экономической зоны для Донбасса могла бы предоставлять инвесторам землю в пользование по праву суперфиция. Это одно из ограниченных прав пользования землей на определенный или неопределенный срок, и такая земля может передаваться по наследству.

Об этом рассказал первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин.

По его словам, он работает над идеей свободной экономической зоны для Донбасса, которая «заключается в том, чтобы, пользуясь еще предусмотренным римским правом способом так называемого суперфиция, предоставлять юридическое право под юрисдикцию ведущих стран мира отдавать землю, предварительно ознакомившись с программой».

«То есть, правительство не теряет контроль за использованием земли. Оно рассматривает предложения», — отметил Фокин.

По его словам, правительство сможет передавать землю тому инвестору, который, например, построит завод и создаст рабочие места.

«Это не аренда, это земля, которая не теряет своей государственности, но отдается в руки человеку, который будет иметь даже право передавать землю в наследство. Это гарантирует безопасность инвестициям, это дает возможность любому дельцу или работодателю не беспокоиться о своих деньгах», — добавил Фокин.

Суперфиций представляет собой ограниченное право пользования чужой недвижимостью, в частности земельным участком. Суперфиций можно передавать по наследству, обременять залогом и отчуждать в пользу третьих лиц. Впервые понятие было сформировано в римском праве. От обычного договора аренды отличается тем, что имеет наследственный характер, а также может отчуждаться без согласия владельца.

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Коронавирус захлёстывает Украину: из больниц начинают массово увольняться медики

Коронавирус захлёстывает Украину: из больниц начинают массово увольняться медики | Русская весна

Коронавирусная инфекция быстро распространяется по Украине: из больниц начинают массово увольняться медики. Так, в Харькове уволилось 25 работников городской больницы № 25, когда медучреждение начало принимать пациентов с коронавирусом. Только за три дня туда доставили около сотни заболевших Covid-19.

Об этом заявила заммэра по вопросам здравоохранения и соцзащиты Светлана Горбунова-Рубан.

Так, с 16 по 18 сентября в медучреждение доставили почти сотню пациентов с коронавирусом.

«В больнице столкнулись с огромной нагрузкой. За три дня туда доставили 96 пациентов с коронавирусом. Многие медработники опасаются за свое здоровье. И вы представьте, какая нагрузка легла на них. Это тяжело.

Сейчас мы работаем с людьми. Стараемся уговорить их остаться. Ищем пути разрешения сложившейся ситуации. Она непростая, но уверена, что мы справимся», — сказала Горбунова-Рубан.

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Во время военных учений под Херсоном загорелся полигон (+ВИДЕО, ФОТО)

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Во время военных учений под Херсоном загорелся полигон (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

Во время проведения штатных стрельб на полигоне оперативного командования «Юг» произошло возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе. Об этом 21 сентября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Для тушения полигона была задействована дежурная пожарная техника, в том числе авиационная.

«Благодаря совместным оперативным и слаженным действиям личного состава, привлеченного для проведения учений, и представителей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям распространение огня было прекращено, и сейчас продолжается ликвидация последствий пожара», — говорится в сообщении Генштаба.

Личный состав и техника при тушении возгорания не пострадали.

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Во время военных учений под Херсоном загорелся полигон (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Во время военных учений под Херсоном загорелся полигон (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

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«Никто и рот не откроет» — на Украине хотят создать международное временное правительство на Донбассе

«Никто и рот не откроет» — на Украине хотят создать международное временное правительство на Донбассе | Русская весна

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин считает, что можно использовать мандат Совета безопасности ООН и сформировать «международное временное правительство» на территориях ДНР и ЛНР для проведения там местных выборов. 

По его словам, как правило, результаты подобных выборов одной из сторон признаются сфальсифицированными, однако в случае их проведения под эгидой ООН выборы будут признаны состоявшимися.

«Никто даже и рот не откроет», — заявил Фокин.

Экс-премьер-министр напомнил, что в мандате СБ ООН записано право создавать международное временное правительство.

«А безопасность обеспечить могут международные миротворцы, то есть военный контингент ООН. Это предложение, по существу, не новое, о нем уже говорили», — сказал он.

Фокин напомнил, что Россия ранее одобрила такой способ движения к миру, но потребовала, чтобы «голубые каски» размещались только на нынешней линии разграничения.

Замглавы украинской делегации в ТКГ отметил, что такой вариант неприемлем.

«Конечно, с этим согласиться нельзя. Нужно или такой же контингент расположить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, или по всей территории», — подчеркнул Фокин.

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Метки: важное, компиляция

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