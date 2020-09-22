Депутат Госдумы России и экс-прокурор Наталья Поклонская заявила, что казнила бы бывшего секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова. Экс-президента Украины Петра Порошенко она бы отправила копать Северо-Крымский канал.

Такое заявление Поклонская сделала во время интервью с Ксенией Собчак.

«Представьте военный трибунал, одного из этих людей надо казнить, по Вашему решению, а другого миловать. То есть одного под расстрел, а другого милуем. Очень сложный выбор», — сказала Собчак, показав фото Турчинова и Порошенко.

Как призналась Поклонская, выбор оказался для нее сложным и милости никто не заслуживает. Однако именно потому, что Турчинов лично приезжал в прокуратуру в 2014 году, она испытывает к нему особую неприязнь.

Что касается Порошенко, то его бы Поклонская помиловала, отправив отбывать наказание на Колыму и копать Северо-Крымский канал.

На провокационный вопрос Собчак «Кого вы все-таки любите больше — Путина или Николая II?» Поклонская ответила однозначно — государя Николая II.

«Владимира Владимировича я тоже люблю, но государь — он наш», — улыбнулась Наталья.

Об «обнулении» депутат высказалась так: «Я согласна с этими поправками. Что, я не хочу, чтобы Владимир Владимирович был президентом? Да я такого в жизни не скажу, потому что я ему обязана тем, что мы в 2014 году ждали от него этого решения. Чтобы он от нас не отказался. И я ему за это буду благодарна всегда!

Я не знаю, как на материковой части России. Вы, может быть, имеете право по-другому говорить, я — нет!»

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