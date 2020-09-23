Протесты в Белоруссии продолжаются, но уже не с такой силой, как в первые дни после оглашения итогов президентских выборов. Сравнивать с событиями на Украине 2014 немного некорректно, но стоит отметить, что западные страны не теряют надежды устроить из Минска Киев образца шестилетней давности.

Например, Литва и Польша (кстати, известно, что именно польские спецслужбы курируют белорусскую оппозицию) предложили Белоруссии безвизовый режим. Лишь бы они перешли на загнивающую демократическую сторону зла. Но перспектива стать очередными славянскими заробитчанами белорусов совсем не прельщает.

Украинское правительство, конечно, поддерживает белорусскую оппозицию. И это неудивительно. Нынешняя власть занимает свои кресла исключительно благодаря свержению Януковича. Но вот простые украинцы белорусов отговаривают от попыток свергнуть президента и рассказывают, что будет с их страной, если они совершат роковую ошибку.

Придет время, и они будут с тоской вспоминать жизнь при Лукашенко, пишут украинские пользователи в Сети.

Они предрекают им заработки в Польше, снижение уровня жизни и отсутствие возможности поехать в Россию.

«Мы вот допротестовались. Нас и в Европу забрали, и в НАТО», — горестно иронизируют люди, намекая на то, что ни одно из обещаний западных кураторов, данных Украине, так и не исполнилось.

«Спихнёте Лукашенко, и всё — вы нищие», — вот что говорят украинцы процветающей пока что IT-Белоруссии.

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Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»