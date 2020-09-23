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Новости Украины и Новороссии 23 сентября 2020

10:36. 23 сентября 2020 134 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Украине предрекли коллапс из-за коронавируса

Фото: © REUTERS / Gleb Garanich
Если украинские власти не решат вопрос с нехваткой мест в медучреждениях для больных коронавирусом, то страну ждет коллапс, заявил порталу “Обозреватель” врач-эпидемиолог Андрей Александрин, передает РИА Новости.
По его словам, в худшем случае Украина может столкнуться с проблемами, которые испытывала Италия в самые страшные моменты эпидемии.
Как считает Александрин, важно “переходить от количественных показателей к качественным”. Так, необходимо не только создать коечный фонд, но и приспособить больницы для работы с тяжелыми пациентами: обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, провести в палаты кислород, подключить аппараты ИВЛ и оксигинаторы и так далее.
Эпидемиолог отметил, что украинские врачи не справляются с возросшей нагрузкой и увольняются, так как не могут работать “за нищенские зарплаты”.
“Врачи не железные, это люди. У них тоже есть свои физические возможности. И из-за того темпа, в котором они работают, на сегодняшний день мы видим огромный отток”, — сказал он.
Александрин указал, что эпидемия COVID-19 вскрыла не только проблемы в украинской системе здравоохранения, но и “в жизнедеятельности государства”.

“Если лечебные учреждения в населенных пунктах не готовы, значит, не голосуйте за всех тех товарищей, потому что как обманывали, так обманывать и будут”, — высказался врач.

Собеседник портала подчеркнул, что социально значимые объекты — детские сады, школы, лечебные учреждения — так и не обеспечены эффективной вентиляцией. Это значит, что они уязвимы перед коронавирусной инфекцией, которая передается в том числе воздушно-капельным путем, напомнил он.
“Пока мы не научимся следить за кратностью воздухообмена, за температурным режимом, за влажностью воздуха в закрытых помещениях, все эти выделения миллиардов гривен, непонятные закупки средств индивидуальной защиты будут просто уходить в никуда”, — цитирует его “Обозреватель”.
Эпидемиолог констатировал, что в таких условиях страна не готова к новому учебному году.
Врач подчеркнул, что государству важно донести до населения всю важность мер по борьбе с коронавирусом, а также создать условия для их выполнения.
“Как мы видим даже на примере Киева, <…> в любой час пик, каждое утро и вечер переполненные маршрутки с закрытыми окнами. Мы видим, что люди, к сожалению, вынуждены пользоваться общественным транспортом, который является местом огромного риска инфицирования и распространения вируса”, — заявил Александрин.
Медик назвал эпидемию коронавируса социальной проблемой, ответственность за решение которой должен нести не только украинский министр здравоохранения, но и офис президента, премьер-министр страны и другие представители власти.
За прошедшие сутки число случаев COVID-19 на Украине возросло на 2884, скончались еще 59 человек. С начала пандемии в стране зарегистрировали 181 237 заболевших, умерли 3642 пациента, 79 901 выздоровел.

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Украинцы рассказали, что ждёт белорусов, если они сбросят Лукашенко

Украинцы рассказали, что ждёт белорусов, если они сбросят Лукашенко | Русская весна

Протесты в Белоруссии продолжаются, но уже не с такой силой, как в первые дни после оглашения итогов президентских выборов. Сравнивать с событиями на Украине 2014 немного некорректно, но стоит отметить, что западные страны не теряют надежды устроить из Минска Киев образца шестилетней давности.

Например, Литва и Польша (кстати, известно, что именно польские спецслужбы курируют белорусскую оппозицию) предложили Белоруссии безвизовый режим. Лишь бы они перешли на загнивающую демократическую сторону зла. Но перспектива стать очередными славянскими заробитчанами белорусов совсем не прельщает.

Украинское правительство, конечно, поддерживает белорусскую оппозицию. И это неудивительно. Нынешняя власть занимает свои кресла исключительно благодаря свержению Януковича. Но вот простые украинцы белорусов отговаривают от попыток свергнуть президента и рассказывают, что будет с их страной, если они совершат роковую ошибку.

Придет время, и они будут с тоской вспоминать жизнь при Лукашенко, пишут украинские пользователи в Сети.

Они предрекают им заработки в Польше, снижение уровня жизни и отсутствие возможности поехать в Россию.

«Мы вот допротестовались. Нас и в Европу забрали, и в НАТО», — горестно иронизируют люди, намекая на то, что ни одно из обещаний западных кураторов, данных Украине, так и не исполнилось.

«Спихнёте Лукашенко, и всё — вы нищие», — вот что говорят украинцы процветающей пока что IT-Белоруссии.

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Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»

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Метки: важное, компиляция

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