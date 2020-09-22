«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

За прошедшие сутки украинские боевики четыре раза нарушили условия дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.

Боевики ВСУ совершили две огневые провокации на мариупольском направлении, нарушив второй пункт дополнительных мер, а именно — запрет на открытие огня, в том числе снайперского.

Так, с позиций батальона морской пехоты 36 обрмп ВСУ, расположенных в районе н. п. Водяное, был открыт неприцельный огонь из подствольного гранатомета и АГС-17 в направлении н. п. Заиченко и Ленинское.

Всего, по данным наблюдателей ДНР в СЦКК, по территории Республики было выпущено четыре гранаты.

Также была зафиксирована провокация с применением БПЛА с позиций 1-го батальона 53-й бригады в районе н. п. Григоровка, что является нарушением третьего пункта дополнительных мер о запрете на использование любых видов летательных аппаратов.

БПЛА был начинён самодельным зажигательным боеприпасом, который был сброшен не долетев до наших позиций.

Основной целью провокации являлся поджог сухой травы для нанесения максимального ущерба сельскохозяйственным угодьям.

Благодаря нашим оперативным действиям пожар был локализован и ликвидирован.

Кроме того, зафиксировано одно нарушение первого пункта дополнительных мер по усилению и контролю действующего перемирия, предусматривающего запрет на изменение исходного позиционного размещения войск и дополнительное инженерное оборудование позиций.

В районе н. п. Водяное два боевика батальона морской пехоты 36 обрмп проводили инженерные работы по дооборудованию занимаемых позиций, которые зафиксированы нашей системой видеонаблюдения.

Подразделения Народной милиции строго придерживались условий действующего перемирия, огонь не открывали.

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Наблюдателями Миссии ОБСЕ выявлены факты размещения подразделениями ВСУ вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории, что является нарушением третьего пункта дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, а именно — запрета размещения техники в населенных пунктах и на объектах гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки отмечено размещение 14 единиц вооружения и военной техники:

Из состава 35 обрмп:

► вблизи жилого района н. п. Дружба — три бронетранспортера;

► в н. п. Новоселовка — три боевые бронированные машины на приусадебном участке;

Из состава 56 омпбр:

► в н. п. Пески — одна боевая машина пехоты на территории жилого дома;

Из состава 53 омбр:

► на окраине н. п. Трудовское — семь боевых бронированных машин.

Кроме того, боевики 53 омбр препятствуют мониторингу СММ ОБСЕ и не допустили патруль миссии на сельскохозяйственный объект в н. п. Трудовское.

Отмечено нахождение одного военнослужащего 53 омбр в пределах участка разведения в районе н. п. Петровское на бывших позициях ВСУ.

Прикрываясь перемирием, противник продолжает минирование территории. Выявлено 22 противотанковые мины, установленные поперек дороги местного значения вблизи коттеджного городка «Золотые пески», в зоне ответственности 56 омпбр.

Данные факты подтверждаются официальным отчетом СММ ОБСЕ от 21.09.2020 года.

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Представительство ДНР в СЦКК при содействии Миссии ОБСЕ продолжает мониторинг ситуации с безопасностью, обеспечивая непрерывное функционирование Донецкой фильтровальной станции и насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водовода в районе н. п. Васильевка.

За прошедшую неделю отряд пиротехнических работ МЧС 71 раз привлекался для выполнения заявок по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Сапёрами МЧС обследовано более 63 гектаров открытых территорий и более 20 км дорог различного назначения.

В результате проведенных работ было выявлено и обезврежено 299 единиц взрывоопасных предметов.

Благодаря слаженной работе Межведомственного оперативного штаба ДНР по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, осуществляющего контроль и организацию пропуска граждан через КПВВ «Еленовка» на линии соприкосновения между Донецкой Народной Республикой и подконтрольной Киеву территорией, за 21 сентября на территорию ДНР запущено 30 транспортных средств, 238 человек. На территорию Украины выпущено 13 транспортных средств, 84 человека.

При содействии заместителя председателя Общественной палаты ДНР Екатерины Мартьяновой, военнослужащие НМ приняли участие в обустройстве детской площадки в дошкольном образовательном учреждении ясли-сад № 10 г. Докучаевска.

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