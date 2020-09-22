Сводки от ополчения Новороссии 22 сентября 2020
- 12:50 ВСУ отправили бойцам Армии ДНР огненный «подарок» (ФОТО, ВИДЕО).
- 03:00 Потерь нет: покалеченных «ВСУшников» списывают как расходный материал.
- Вчера 18:59 В ЛНР задержали украинских диверсантов, планировавших похищение итальянца (ВИДЕО).
ВСУ отправили бойцам Армии ДНР огненный «подарок» (ФОТО, ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
За прошедшие сутки украинские боевики четыре раза нарушили условия дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.
Боевики ВСУ совершили две огневые провокации на мариупольском направлении, нарушив второй пункт дополнительных мер, а именно — запрет на открытие огня, в том числе снайперского.
Так, с позиций батальона морской пехоты 36 обрмп ВСУ, расположенных в районе н. п. Водяное, был открыт неприцельный огонь из подствольного гранатомета и АГС-17 в направлении н. п. Заиченко и Ленинское.
Всего, по данным наблюдателей ДНР в СЦКК, по территории Республики было выпущено четыре гранаты.
Также была зафиксирована провокация с применением БПЛА с позиций 1-го батальона 53-й бригады в районе н. п. Григоровка, что является нарушением третьего пункта дополнительных мер о запрете на использование любых видов летательных аппаратов.
БПЛА был начинён самодельным зажигательным боеприпасом, который был сброшен не долетев до наших позиций.
Основной целью провокации являлся поджог сухой травы для нанесения максимального ущерба сельскохозяйственным угодьям.
Благодаря нашим оперативным действиям пожар был локализован и ликвидирован.
Кроме того, зафиксировано одно нарушение первого пункта дополнительных мер по усилению и контролю действующего перемирия, предусматривающего запрет на изменение исходного позиционного размещения войск и дополнительное инженерное оборудование позиций.
В районе н. п. Водяное два боевика батальона морской пехоты 36 обрмп проводили инженерные работы по дооборудованию занимаемых позиций, которые зафиксированы нашей системой видеонаблюдения.
Подразделения Народной милиции строго придерживались условий действующего перемирия, огонь не открывали.
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Наблюдателями Миссии ОБСЕ выявлены факты размещения подразделениями ВСУ вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории, что является нарушением третьего пункта дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, а именно — запрета размещения техники в населенных пунктах и на объектах гражданской инфраструктуры.
За прошедшие сутки отмечено размещение 14 единиц вооружения и военной техники:
Из состава 35 обрмп:
- ► вблизи жилого района н. п. Дружба — три бронетранспортера;
- ► в н. п. Новоселовка — три боевые бронированные машины на приусадебном участке;
Из состава 56 омпбр:
- ► в н. п. Пески — одна боевая машина пехоты на территории жилого дома;
Из состава 53 омбр:
- ► на окраине н. п. Трудовское — семь боевых бронированных машин.
Кроме того, боевики 53 омбр препятствуют мониторингу СММ ОБСЕ и не допустили патруль миссии на сельскохозяйственный объект в н. п. Трудовское.
Отмечено нахождение одного военнослужащего 53 омбр в пределах участка разведения в районе н. п. Петровское на бывших позициях ВСУ.
Прикрываясь перемирием, противник продолжает минирование территории. Выявлено 22 противотанковые мины, установленные поперек дороги местного значения вблизи коттеджного городка «Золотые пески», в зоне ответственности 56 омпбр.
Данные факты подтверждаются официальным отчетом СММ ОБСЕ от 21.09.2020 года.
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Представительство ДНР в СЦКК при содействии Миссии ОБСЕ продолжает мониторинг ситуации с безопасностью, обеспечивая непрерывное функционирование Донецкой фильтровальной станции и насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водовода в районе н. п. Васильевка.
За прошедшую неделю отряд пиротехнических работ МЧС 71 раз привлекался для выполнения заявок по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Сапёрами МЧС обследовано более 63 гектаров открытых территорий и более 20 км дорог различного назначения.
В результате проведенных работ было выявлено и обезврежено 299 единиц взрывоопасных предметов.
Благодаря слаженной работе Межведомственного оперативного штаба ДНР по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, осуществляющего контроль и организацию пропуска граждан через КПВВ «Еленовка» на линии соприкосновения между Донецкой Народной Республикой и подконтрольной Киеву территорией, за 21 сентября на территорию ДНР запущено 30 транспортных средств, 238 человек. На территорию Украины выпущено 13 транспортных средств, 84 человека.
При содействии заместителя председателя Общественной палаты ДНР Екатерины Мартьяновой, военнослужащие НМ приняли участие в обустройстве детской площадки в дошкольном образовательном учреждении ясли-сад № 10 г. Докучаевска.
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Потерь нет: покалеченных «ВСУшников» списывают как расходный материал
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Украины не отмечено, при этом зафиксировано одно нарушение дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, а именно — проведение инженерных работ.
В нарушение первого пункта дополнительных мер боевики 1 батальона 30 бригады проводили инженерные работы по дооборудованию своих позиций в районе н.п. Золотое-4, в результате которых произошел взрыв — сдетонировала противопехотная мина ПМН-2, установленная ранее украинскими боевиками.
По имеющейся информации, в результате подрыва получил минно-взрывную травму старший солдат Глушко.
По словам очевидцев, в ходе осмотра военнослужащего и оказания ему первой помощи было установлено, что военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения.
С целью избежания уменьшения материального стимулирования, определенного приказом № 330, за допущенное правонарушение, командир батальона Петренко В.В. скрыл факт происшествия от вышестоящего командования, представив раненого военнослужащего как дезертира.
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С начала текущих суток боевики ВСУ в очередной раз нарушили второй пункт дополнительных мер, совершив огневую провокацию.
С позиций 1 батальона 24 бригады был произведен один выстрел из РПГ-7 в направлении наших позиций в районе н.п. Калиново.
По поступившей информации, штабом ОТГ «Север» в зоне ответственности 24 бригады ранее была спланирована работа телеканалов «1+1» и «ICTV» для подготовки дискредитирующих Республику видеосюжетов.
В свою очередь подразделения Народной милиции огонь не открывали, вели наблюдение за противником, строго придерживаясь условий перемирия.
В целях исключения обвинений НМ ЛНР, данные о совершении огневой провокации со стороны ВСУ в рамках координационного механизма переданы украинской стороне через представительство в СЦКК.
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Командование ВСУ цинично скрывает небоевые потери личного состава от общественности и родственников военнослужащих.
Как мы сообщали ранее, в результате возникшего между местными жителями н.п. Золотое и военнослужащим 30 бригады сержантом Кирияном конфликта, военнослужащий получил множественные гематомы, повреждения глаза и черепно-мозговую травму.
С целью избежать наказания командование бригады скрыло информацию о травмировании подчиненного от вышестоящего штаба и родственников потерпевшего, а сержанта поместили в медроту соединения.
Только благодаря советнику главы Днепропетровской администрации стало известно, что данного военнослужащего срочно эвакуировали в госпиталь г. Днепропетровск. По-видимому, ухудшение состояния здоровья сержанта Кирияна вынудило командование бригады госпитализировать военнослужащего.
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Нам продолжает поступать информация о низком уровне обеспечения военнослужащих подразделений ВСУ в зоне карательной операции, а также о многочисленных фактах правонарушений со стороны командования.
По данным наших источников, в ходе работы комиссии тыла в подразделениях 24 бригады было установлено, что в 1 батальоне должностными лицами организована и отлаженно действовала коррупционная схема по незаконному списанию продовольствия, предназначенного для питания личного состава подразделения. Списанные продукты и консервы злоумышленники поставляли для реализации в магазин «Шанс» в н.п. Светлодарск.
Возмущенные действиями своего командования военнослужащие планировали обратиться с жалобой на горячую линию Министерства обороны Украины.
На данный момент в 1 батальоне 24 бригады проводится разбирательство по факту хищения и незаконного списания продовольствия должностными лицами подразделения.
В отношении командира 1 батальона подполковника Коренюка военной прокуратурой ведутся следственные мероприятия.
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В ЛНР задержали украинских диверсантов, планировавших похищение итальянца (ВИДЕО)
Сотрудники МВД ЛНР задержали в Луганске бывшего военнослужащего ДНР с подельником, которые по заданию СБУ готовили похищение жителя Республики, гражданина Италии, предпринимателя и общественного деятеля Андреа Пальмери. Об этом сообщили в МВД ЛНР.
«У меня был куратор Тарас. Он предложил похитить человека на территории ЛНР, и мы начали готовиться. Я начал подбирать людей для выезда. Нас отправили на полигон. На полигоне мы проходили, получается, минно-саперное дело, огнестрельное, физподготовку», — рассказал задержанный Сергей Лукьяненко, уточнив, что за выполнение задания должен был получить 10 тыс. долларов США.
В ведомстве рассказали, что задержанного Лукьяненко спецслужбы Украины завербовали еще в 2016 году, когда он служил в Народной милиции ДНР.
По заданию СБУ он за деньги собирал и передавал данные о военнослужащих. Потом, испугавшись, что будет разоблачен, ушел со службы и поступил в институт, после — устроился в военную прокуратуру ДНР, где до 2018 года продолжил шпионскую деятельность.
Затем агент СБУ выехал на Украину, где в СМИ рассказал о своих «подвигах». В интервью телеканалу ICTV он провел агитацию среди военнослужащих Республик Донбасса, чтобы они «возвращались в Украину», за что получил, по его признанию, 1000 долларов США.
Однако кураторы СБУ вновь направили Лукьяненко в ДНР. Теперь его задачей стало установить прослушивающее устройство в Генпрокуратуре.
Последним заданием кураторов было похищение жителя ЛНР Андреа Пальмери.
Несколько дней Лукьяненко со своим земляком и одноклассником Ярославом Калистратовым вели наблюдение за потенциальной жертвой. Выбрав момент, они должны были вколоть Пальмери сильнодействующий анальгетик и в бессознательном состоянии доставить к Северскому Донцу для переправки на украинскую территорию.
«Они (сотрудники СБУ — примечание ЛИЦ) сказали, если у нас как-то не получится его забрать, нужно было его ликвидировать», — рассказал Лукьяненко на допросе.
Он сообщил, что куратор им предоставил адрес места проживания Пальмери.
«Мы приехали на адрес, его на адресе не было. Связались с куратором, нам была команда — место дислокации сменить. Почему — не знаю. Куратор сказал так: “Чтобы вы запаленные не были”», — продолжил Лукьяненко.
В соответствии с инструкцией, в случае попытки задержания на блокпосту похитители должны были забросать правоохранителей гранатами «и двигаться в сторону водной переправы».
«На этапе подготовки данного вида преступления данная диверсионная группа была задержана. У них были обнаружены оружие, боеприпасы, а также ампулы и шприцы с транквилизаторами», — сообщили в МВД.
Министр внутренних дел Игорь Корнет отметил, что данные действия являются очередным нарушением Киевом Минских соглашений.
«Пункт „а” данного документа четко запрещает любые наступательные и разведывательно-диверсионные действия всех сторон, — напомнил министр. — Благодаря действиям сотрудников МВД у приспешников СБУ не получилось довести до логического конца свои цели».
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