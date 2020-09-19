“Блестящий марш” в Минске
16:30. 19 сентября 2020 27 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В Минске сегодня проходит митинг и шествие оппозиции под названием "Блестящий женский марш". На каждую неделю стараются придумывать новое название, чтобы прикрыть очевидную рутинизацию протеста.
Акции по субботам играют вспомогательную и мобилизующую роль перед воскресными протестами, где организаторы стремятся удержать численность на приемлемом уровне, хотя тенденция к сокращению численности уже налицо.
Тем не менее, картина по выходным создается и обеспечение поводов для международного давления на Лукашенко сохраняется.
Завтра посмотрим на минские шествия и сравним с тем, что было на прошлой и позапрошлой неделе.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6181220.html
Вопрос: ПОЧЕМУ никто не вспоминает первый марш этих самых в Минске пару лет назад, где вся эта шпана ыйскакала и кричала: “Кто не скачет – тый мос каль” Забыли, .. что ли? Вот они подросли, …. друзей набрали и втыкнули Батьке, …. который тогда разрешил им подобное….