Главная » Невероятное в мире, Политика

“Блестящий марш” в Минске

16:30. 19 сентября 2020 27 просмотров Один комментарий Опубликовал:


В Минске сегодня проходит митинг и шествие оппозиции под названием "Блестящий женский марш". На каждую неделю стараются придумывать новое название, чтобы прикрыть очевидную рутинизацию протеста.
Акции по субботам играют вспомогательную и мобилизующую роль перед воскресными протестами, где организаторы стремятся удержать численность на приемлемом уровне, хотя тенденция к сокращению численности уже налицо.
Тем не менее, картина по выходным создается и обеспечение поводов для международного давления на Лукашенко сохраняется.







Завтра посмотрим на минские шествия и сравним с тем, что было на прошлой и позапрошлой неделе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6181220.html

Метки: белоруссия, Видео, лукашенко, Минск, протесты

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 07 декабря 2017
...нанесен "смертельный урон"."Готовим масштабнейший марш, как минимум, как в декабре... советские времена мы все смотрели блестящую экранизацию «Собачьего сердца», а ...подписан Комплекс мер по выполнению Минских договоренностей. Он предполагает незамедлительное и...
Новости Украины и Новороссии 17 сентября 2020
...Героев небесной сотни имени советского маршала Георгия Жукова. Сам проспект был... гостям, среди которых были и блестящий Равиль Замдыханов — журналист, телеведущий, ...грунта обнаруженных трубопроводов. Читайте также: Минск резко ответил на заявление Евросоюза...
Новости Украины и Новороссии 25 октября 2015
...info Денис Пушилин. Амнистия, Минск, олигархи, "Врачи без ... на Украину. Очередной блестящий пример борьбы украинских начальников...Колонна старых борцов, шагом марш!» Гитлер становился в первую... перекличка». Флаги поднимались, марши смолкали. В полной тишине...
Бэкграунд, выпуск-237 за 3 декабря 2011
...мятежа на главной площади Минска закончились молниеносно быстро. Причем...Экономического Сообщества, к которому Минск обратился за помощью, решил... советские войска по приказу маршала И. Конева начали штурм... на самом деле – блестящая военная победа или нечто ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 2 марта 2015
... процесс отвода тяжёлых вооружений, предусмотренный Минскими соглашениями, в Луганской народной республике... 2014 года был задержан на марше в память о Борисе Немцове... неровностях, как гумно в унитазе. Блестящее решение, бггггг. Отражает уровень мышления...
Измена 1941 года (2)
... когда отступать уже поздно. Западнее Минска эти армии, большинство войск которых...моторесурса танков в бессмысленных многосоткилометровых маршах.Маленькая ремарка.Моторесурс танка «тигр...…Ну а когда «гремящих броней, блестящих блеском стали» корпусов не стало...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 142 97
    Cтарообрядец 19 сентября 2020 в 19:33

    Вопрос: ПОЧЕМУ никто не вспоминает первый марш этих самых в Минске пару лет назад, где вся эта шпана ыйскакала и кричала: “Кто не скачет – тый мос каль” Забыли, .. что ли? Вот они подросли, …. друзей набрали и втыкнули Батьке, …. который тогда разрешил им подобное….

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)