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Задержания на “Блестящем марше”

19:26. 19 сентября 2020 56 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Уже традиционно на змагарских мероприятиях ОМОН проводил задержания. "Блестящий марш" https://colonelcassad.livejournal.com/6181220.html не стал исключением.
Крики "Света – наш президент", "Лукашенко в автозак" и тому подобное, нисколько ОМОН не впечатлили, как и привычные для цветных сценариев цветочки.  Винтили как обычно. Истерик в отличие от прошлой субботы было куда меньше.
По сообщениям, за сегодня в Минске задержали до 100-150 человек и одного журналиста. В общем, и марш и задержания прошли в облегченном режиме. Задержанным по итогам таких мероприятий обычно выписывают крупные штрафы.


























При задержании кто-то упал в обморок. ОМОН на месте откачивал нашатырем.











Завтра продолжение.

PS. В Москве на "акции солидарности с Хабаровском и Белоруссией" уже российская полиция повязала Валерия Соловья, известного прогнозами, которые как правило не сбываются.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6181655.html

Метки: белоруссия, Минск, омон, протесты, тихановская, фотографии

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