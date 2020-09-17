ОБСЕ подтвердила блокирование Украиной решений Контактной группы по Донбассу

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе не может приступить к принятию решений из-за постановления Верховной рады о местных выборах в 2020 году, заявил спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине в Контактной группе Хайди Грау.

«Продолжающаяся дискуссия относительно постановления Верховной рады Украины № 795-IX «О назначении очередных местных выборов в 2020 году» не позволила прийти к принятию решений ТКГ (Контактной группы) по другим вопросам», – приводит ТАСС заявление Грау.

Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина фактически дезавуировала соглашение о дополнительных мерах по контролю за перемирием в Донбассе от 22 июля 2020 года, теперь весь комплекс допмер придется обсуждать заново.

Напомним, встреча политсоветников лидеров «нормандской четверки» состоялась 11 сентября в Берлине. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что в ходе встречи не было достигнуто никакого прорыва.

При этом «камнем преткновения» остается позиция большинства в Верховной раде, которая заключается в стремлении Киева «отойти от Минских соглашений».

Также украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что все лидеры стран «нормандского формата» согласились провести встречу на высшем уровне, однако позже Москва опровергла эту информацию.

Евгения Шестак

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Донбасс: «Чёрное солнце Украины» (ВИДЕО)

Светлана Пикта, корреспондент News Front, посетила ДНР по приглашению Общественной палаты республики и представляет читателям «Русской Весны» серию репортажей культурной жизни города-героя Донецка. Первый из них — небольшой фильм по следам презентации книги Алексея Кочеткова «Чёрное солнце Украины» об «Азове». Событие происходило в молодёжном центре народной дипломатии Legatus, посетители — молодые блестяще образованные люди, задали высокую планку мероприятия, дискуссия получилась живой, продуктивной и насыщенной: молодёжь Донбасса ставила острые вопросы, Алексей Кочетков ответил на каждый поставленный вопрос. Автор предоставил возможность высказаться присутствующим гостям, среди которых были и блестящий Равиль Замдыханов — журналист, телеведущий, председатель Общественной палаты Александр Кофман, художник Равиль Акмаев, писатели-фантасты, представители национальных этнических групп Донбасса и другие. Читайте также: Украина официально признала потерю новых территорий на Донбассе

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МГБ ЛНР обнаружило интересную находку на границе с Россией (ВИДЕО)

При проведении ремонтных работ по модернизации МАП «Изварино» Службой пограничной охраны Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики обнаружено три канала для нелегального перемещения горюче-смазочных материалов, общей протяженностью более 2,5 километра каждый. Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе МГБ ЛНР. Установлено, что данные коммуникации до 2014 года использовались для контрабанды горючего из России на территорию Украины. Проводятся работы по выемке из грунта обнаруженных трубопроводов. Читайте также: Минск резко ответил на заявление Евросоюза о нелегитимности Лукашенко (ВИДЕО)

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