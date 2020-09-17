Новости Украины и Новороссии 17 сентября 2020
- 09:31 ОБСЕ подтвердила блокирование Украиной решений Контактной группы по Донбассу.
- 03:30 Донбасс: «Чёрное солнце Украины» (ВИДЕО).
- 02:30 МГБ ЛНР обнаружило интересную находку на границе с Россией (ВИДЕО).
ОБСЕ подтвердила блокирование Украиной решений Контактной группы по Донбассу
Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе не может приступить к принятию решений из-за постановления Верховной рады о местных выборах в 2020 году, заявил спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине в Контактной группе Хайди Грау.
«Продолжающаяся дискуссия относительно постановления Верховной рады Украины № 795-IX «О назначении очередных местных выборов в 2020 году» не позволила прийти к принятию решений ТКГ (Контактной группы) по другим вопросам», – приводит ТАСС заявление Грау.
Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина фактически дезавуировала соглашение о дополнительных мерах по контролю за перемирием в Донбассе от 22 июля 2020 года, теперь весь комплекс допмер придется обсуждать заново.
Напомним, встреча политсоветников лидеров «нормандской четверки» состоялась 11 сентября в Берлине. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что в ходе встречи не было достигнуто никакого прорыва.
При этом «камнем преткновения» остается позиция большинства в Верховной раде, которая заключается в стремлении Киева «отойти от Минских соглашений».
Также украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что все лидеры стран «нормандского формата» согласились провести встречу на высшем уровне, однако позже Москва опровергла эту информацию.
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Донбасс: «Чёрное солнце Украины» (ВИДЕО)
Светлана Пикта, корреспондент News Front, посетила ДНР по приглашению Общественной палаты республики и представляет читателям «Русской Весны» серию репортажей культурной жизни города-героя Донецка.
Первый из них — небольшой фильм по следам презентации книги Алексея Кочеткова «Чёрное солнце Украины» об «Азове». Событие происходило в молодёжном центре народной дипломатии Legatus, посетители — молодые блестяще образованные люди, задали высокую планку мероприятия, дискуссия получилась живой, продуктивной и насыщенной: молодёжь Донбасса ставила острые вопросы, Алексей Кочетков ответил на каждый поставленный вопрос.
Автор предоставил возможность высказаться присутствующим гостям, среди которых были и блестящий Равиль Замдыханов — журналист, телеведущий, председатель Общественной палаты Александр Кофман, художник Равиль Акмаев, писатели-фантасты, представители национальных этнических групп Донбасса и другие.
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МГБ ЛНР обнаружило интересную находку на границе с Россией (ВИДЕО)
При проведении ремонтных работ по модернизации МАП «Изварино» Службой пограничной охраны Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики обнаружено три канала для нелегального перемещения горюче-смазочных материалов, общей протяженностью более 2,5 километра каждый.
Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе МГБ ЛНР.
Установлено, что данные коммуникации до 2014 года использовались для контрабанды горючего из России на территорию Украины.
Проводятся работы по выемке из грунта обнаруженных трубопроводов.
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