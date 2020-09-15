Агенство Аврора, в студии Михаил Кокарев и со мной на связи, как всегда отвечает на ваши вопросы политический консультант Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, первый вопрос – Вы согласны с тем, что Гитлер это целенаправленный проект выращенный капитализмом для борьбы с СССР, а все его законы, европейские страны, это снабжение и укрепление его армии для этой войны?

Нет, не согласен. На сайте Однако.org опубликована, в своё время, моя статья. Точно не помню какой заголовок составила редакция, но в этот заголовок входит и тот заголовок, что дал статье я: “Войну готовили заблаговременно”. Так вот, там показано, что Советский Союз был по американскому выражению “сопутствующими потерями”. Изначально британцы поднимали Германию в качестве противовеса своему союзнику Франции. Чтобы Франция не могла проводить самостоятельную политику и не могла оторваться от Британии. А Соединённые Государства Америки раскручивали одновременно и Советский Союз и Германию в качестве противовесов Британии. Чтобы в конечном счёте вынудить Британию отказаться от так называемых имперских преференций. То есть от изоляции рынка своих колоний от других стран и раскрыть рынок колоний для Соединённых Государств Америки. То что Германия нападёт на Советский Союз, это предвидели. Причём предвидели все включая сам Советский Союз. Но это ни в коей мере не было целью усиления Германии. Германию англосаксы использовали, как инструмент на других направлениях в первую очередь. А Советский Союз честно говоря в 20-30-ые годы не воспринимался всерьёз, как военная опасность. Ну какую опасность может представлять страна считающая опасным для себя один из собственных осколков. А ведь действительно до конца тридцатых годов Советский Союз рассматривал, как самый вероятный сценарий войны – нападение Польши и Румынии на нашу страну. То есть понятно, что за спиной Польши и Румынии стояли те же Англия с Францией, но они бы скорее всего при таком раскладе напрямую не вмешались, а только поддерживали поляков и румын. Вот это для нас считалось серьёзной опасностью. Поэтому никто не видел надобности в Германии, как противовесе Советскому Союзу…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-avrora-15-09-2020/