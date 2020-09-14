Лукашенко – легитимный президент Белоруссии
22:01. 14 сентября 2020 76 просмотров 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
Вдогонку https://colonelcassad.livejournal.com/6168833.html про визит Лукашенко в Сочи.
1. В Кремле заявили, что считают Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.
2. В ответ на заявления Хуаниты Тихановской о том, что кредит будет возвращать Лукашенко, а не Белоруссия, в Кремле заявляют, что кредит выдан Белоруссии, а не Лукашенко. Кроме того, часть кредита, пойдет на рефинансирование старых кредитов.
3. Резерв силовиков, который был создан в августе для "страховки" белорусских силовиков, с границы Белоруссии и России снимается и отбывает в места постоянной дислокации. Белорусские силовики на текущем этапе и так вполне успешно справляются.
4. Также анонсировано скорое восстановление транспортного сообщения между Россией и Белоруссией.
5. В Сочи Лукашенко демонстративно летел в обход Украины. Прошла любовь, завяли кавуны…
Мотивационный ролик от МВД Белоруссии.
Под Могилевым повязали "партизан", Ролик от МВД Белоруссии.
Один из задержанных был с украинским шевроном.
А вот как подают воскресный марш оппозиции на Белорусском ТВ.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6169918.html
Почему пани Тихановска в своих заявлениях всё больше наглеет?
Потому что те, кто за ней стоят в США, Польше и Литве не собираются отступать. Более того, они будут наступать.
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Оппозиции в Белоруссии, а тем более тем на Западе, в Польше и Литве, кто ею открыто управляет, не нужна никакая конституционная реформа по Лукашенко. И они не дадут её провести.
Ей нужна ВЛАСТЬ. А если они её получат, к чему успешно пока идут, то сочинят свою конституцию.
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Переговоры Путина и Лукашенко
Я понял, что сделает Россия.
Я совершенно не понял, а что сделает Белоруссия под руководством Лукашенко.”В.Третьяков
С чего вдруг В.Третьяков подписался под успех Запада в РБ ? Ничего не закончено. Хотя АГЛ застолбил Ростов.
Бежавший в Литву пресс-секретарь стачкома «Беларуськалия» рассказал, почему в Белоруссии заводчане массово не поддержали забастовку. Интервью гражданин дает телеканалу “Настоящее время”, который в РФ внесен в реестр “иностранных агентов”, поскольку является проектом американской компании RFE/RL, Inc. (“Радио Свобода”) и “Голоса Америки”, финансируется Госдепом США. Размещен ролик в телеграм-канале Некста, который курируют спецслужбы Польши.
Но самое фееричное – это цитата. Рабочие Белоруссии не выходят на майдан, потому что “связаны по рукам и ногам высокими зарплатами, хорошим соцпакетом, машинами, квартирами и домами”.видео..https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=v0qPDNLgQeM&feature=emb_title
Какое счастье что в Беларуси такие ОПАзиционеры))
Его маму зовут Елена Щукина или просто-Эллочка людоедка)))))
“Я не хочу возвращаться туда,зарабатывать деньги и платить налоги”. Карасавчик!)))