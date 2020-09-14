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Лукашенко – легитимный президент Белоруссии

22:01. 14 сентября 2020 76 просмотров 5 коммент. Опубликовал:


Вдогонку https://colonelcassad.livejournal.com/6168833.html про визит Лукашенко в Сочи.

1. В Кремле заявили, что считают Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.
2. В ответ на заявления Хуаниты Тихановской о том, что кредит будет возвращать Лукашенко, а не Белоруссия, в Кремле заявляют, что кредит выдан Белоруссии, а не Лукашенко. Кроме того, часть кредита, пойдет на рефинансирование старых кредитов.
3. Резерв силовиков, который был создан в августе для "страховки" белорусских силовиков, с границы Белоруссии и России снимается и отбывает в места постоянной дислокации. Белорусские силовики на текущем этапе и так вполне успешно справляются.
4. Также анонсировано скорое восстановление транспортного сообщения между Россией и Белоруссией.
5. В Сочи Лукашенко демонстративно летел в обход Украины. Прошла любовь, завяли кавуны…


Мотивационный ролик от МВД Белоруссии.


Под Могилевым повязали "партизан", Ролик от МВД Белоруссии.
Один из задержанных был с украинским шевроном.




А вот как подают воскресный марш оппозиции на Белорусском ТВ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6169918.html

Метки: белоруссия, лукашенко, Путин, Россия, Сочи, тихановская, юмор

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 12466 10212
    марина 14 сентября 2020 в 22:46

    Почему пани Тихановска в своих заявлениях всё больше наглеет?
    Потому что те, кто за ней стоят в США, Польше и Литве не собираются отступать. Более того, они будут наступать.
    ***

    Оппозиции в Белоруссии, а тем более тем на Западе, в Польше и Литве, кто ею открыто управляет, не нужна никакая конституционная реформа по Лукашенко. И они не дадут её провести.
    Ей нужна ВЛАСТЬ. А если они её получат, к чему успешно пока идут, то сочинят свою конституцию.

    ***
    Переговоры Путина и Лукашенко
    Я понял, что сделает Россия.
    Я совершенно не понял, а что сделает Белоруссия под руководством Лукашенко.”В.Третьяков

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  • 12466 10212
    марина 14 сентября 2020 в 22:51

    Бежавший в Литву пресс-секретарь стачкома «Беларуськалия» рассказал, почему в Белоруссии заводчане массово не поддержали забастовку. Интервью гражданин дает телеканалу “Настоящее время”, который в РФ внесен в реестр “иностранных агентов”, поскольку является проектом американской компании RFE/RL, Inc. (“Радио Свобода”) и “Голоса Америки”, финансируется Госдепом США. Размещен ролик в телеграм-канале Некста, который курируют спецслужбы Польши.

    Но самое фееричное – это цитата. Рабочие Белоруссии не выходят на майдан, потому что “связаны по рукам и ногам высокими зарплатами, хорошим соцпакетом, машинами, квартирами и домами”.видео..https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=v0qPDNLgQeM&feature=emb_title

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