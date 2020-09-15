Визит Александра Лукашенко в Россию, на встречу с Владимиром Путиным, не просто ждали. Про него заранее спорили. Надеялись на одно из двух: или что в ходе визита будет объявлено об «углублении интеграции» вплоть до полного слияния двух государств. Или что будет сказано: ничего не изменилось. Президенты сказали вроде бы второе. Но как-то так получается, что приблизились к первому, пишет “Царьград”.

Визит Александра Лукашенко в Сочи даёт повод для всякого рода околополитической конспирологии как никакой другой визит. Столько «вкусных» подробностей! И тот факт, что президентский борт сопровождали истребители ВВС двух стран. Безопасность обеспечивалась как никогда. И маршрут, которым следовал этот самый борт: многие коллеги в первую очередь обратили внимание на то, что Лукашенко по дороге на юг ни в коем случае не должен был пролететь над территорией Украины. Руина же, мало ли что. И церемония встречи прилетевшего президента Белоруссии в аэропорту Адлера – встречал его губернатор Краснодарского края. Ну, этот отдельно взятый факт «пикейные жилеты» будут пережёвывать ещё долго, тем более что и шутка сразу родилась: президент России в Сочи принял своего полномочного представителя по Белорусскому федеральному округу.

Но, конечно, это не более чем шутка. А вот если кроме шуток, то нынешний приезд Лукашенко к Путину – это не просто государственный визит. Это такая политическая точка над «i», абсолютно твёрдое высказывание: Россия видит президентом Белоруссии именно и только Александра Лукашенко, не сомневается ни в его легитимности, ни в победе на выборах. Собирается иметь дело в Белоруссии только с ним и с его правительством. Прислушиваться к «западным партнёрам», которые пытаются как-то это понимание размыть, Россия не намерена. Вспоминать о существовании госпожи Тихановской на государственном уровне не считает нужным. А к протестующим в Минске относится… Ну, скажем, со сдержанным неодобрением.

Вопросы экономики

И на этом достаточно о протестах. Александр Лукашенко в первой части разговора несколько раз поблагодарил Владимира Путина за его позицию в трудное время, и поблагодарил с искренним волнением. Но оба президента сегодня в Сочи продемонстрировали, что собрались отнюдь не для того, чтобы обсуждать «события, которые произошли после выборов», а серьёзные вопросы сотрудничества.

То есть вопросы экономики.

Важнейшая новость в этом направлении – выделение Россией Белоруссии кредита в 1,5 миллиарда долларов. Кредита, который необходим в условиях всеобщего экономического спада, возникшего из-за коронавирусной истерии. Кредита, который, помимо прочего, показывает всем, для кого это важно, что позиция России по отношению к Белоруссии не изменилась.

И не могла измениться. Президенты специально для наблюдателей подробно объяснили, почему: во-первых, подчеркнул Владимир Путин, Россия остаётся самым крупным инвестором в белорусскую экономику. Больше 50 процентов торгового оборота Белоруссии приходится на Россию. У нас глубокая кооперация. Во-вторых, дополнил Александр Лукашенко, 10 миллионов человек в России трудится на кооперационных предприятиях. С членами семей выходит, что совместно с Белоруссией работает примерно 40 миллионов русских. «А у нас вся страна «завязана» на Россию», – закончил он эту мысль.

Вопросы обороны

Может быть, самое главное, что было сказано в Сочи, сказал именно Лукашенко, когда речь зашла о начинающихся сегодня совместных учениях армий двух стран. «Мы продемонстрировали свою решимость, – сказал белорусский президент, вспомнив о натовских учениях в непосредственной близости от границ. – Если там кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент». «А вы, – сказал он Путину, – дали понять: границы Белоруссии – это границы Союзного государства».

Тут не только выражение благодарности союзнику. Тут понимание: если бы не Россия, Белоруссии не выстоять. А вместе с Россией шансов у противника не остаётся.

Владимир Путин старательно снижал драматическую напряжённость этой части беседы. Подчёркивал: учения были запланированы давно и идут по плану, который ни от кого не был тайной и год назад.

Однако слушателю в этот момент было понятно:

Планы потому и планы, что могли быть отменены. То, что отмены учений не произошло, – важнейший политический символ. Союзное государство России и Белоруссии – это не только набор политических деклараций и даже не только совокупность содержательных договоров и экономических проектов. Это действительно – на практике, прямо сейчас, – государство с общими границами и единой политикой. Готовностью единого ответа на… претензии западных партнёров.

Лукашенко, конечно, перегибает палку, когда вспоминает в связи с нынешними угрозами о том, как гитлеровцы в 1941 году вторглись в СССР и прошли по Белоруссии слишком быстро, первый настоящий отпор получив под Смоленском. Но будем справедливы: основания для того, чтобы именно так воспринимать ситуацию, у него есть. И основания эти даёт отнюдь не только пресловутый натовский батальон в 15 километрах от границы.

…Знаете, я ведь не профессиональный международный обозреватель. Я в этом деле так, что-то вроде одного из воспетых в великом романе «пикейных жилетов». Но вот политический обозреватель я хороший и по образованию – преподаватель истории. Знаете, что мне напомнил этот визит? Только не поймите меня неправильно. В Средние века так вассалы ездили к сюзеренам – за разрешением, частью формальным, частью содержательным, продолжать управлять своим феодом. Княжеством или там герцогством. Лукашенко избранный и легитимный президент Белоруссии. Но во время сегодняшней встречи было ясно видно, что президент независимого государства в то же время – в рамках Союзного государства? Или по жизни? – путинский вассал.

И сейчас ситуация такова, что (и не Союзное государство тому причиной, хотя и это важно) его право на управление своим государством должен подтвердить президент России.

Если бы не подтвердил, был бы другой разговор. Но он это сделал. И формально, и неформально очень убедительно. Вспомнил, как поздравил с победой на выборах. Одобрил работу по изменению Конституции республики, продемонстрировав знание подробностей. (В этот момент действительно на мгновение было похоже, что Путин встречается не с главой Союзного государства, а с подчинённым вроде губернатора – тон был взят такой.)

Наши враги будут рады этому образу, но я всё равно скажу: сегодня Владимир Путин выдал Александру Лукашенко ярлык на княжение. В западных русских землях, в Белой Руси.

Андрей Перла

Источник: http://voicesevas.ru/news/54260-putin-prinyal-lukashenko-i-vydal-yarlyk.html