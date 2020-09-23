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День Победы Лукашенко

19:01. 23 сентября 2020 132 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Видео с инаугурации Лукашенко.
Свое утверждение в должности президента Белоруссии он назвал днем победы над цветной революцией в стране.

Литва, Словакия и Хуанита не признали легитимность Лукашенко. Германия сделала это более витиевато.
Польша и Украина скорее всего сделают тоже самое. Соответственно, День победы Лукашенко станет и днем победы над его многовекторностью.В Кремле по этому поводу заявили, что все происходящее внутреннее дело Белоруссии, но наверняка там довольны тем, как развиваются дела и как Запад своими руками подталкивает Лукашенко к общему отечеству от Бреста до Владивостока.

PS. И да, Лукашенко запретил экспорт польских товаров в Белоруссию. Чудно.
Теперь еще осталось перекрыть экспорт с Украины и переориентироваться с Клайпеды на Усть-Лугу.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6190474.html

Метки: белоруссия, лукашенко, опросы

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