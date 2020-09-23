День Победы Лукашенко
Видео с инаугурации Лукашенко.
Свое утверждение в должности президента Белоруссии он назвал днем победы над цветной революцией в стране.
Литва, Словакия и Хуанита не признали легитимность Лукашенко. Германия сделала это более витиевато.
Польша и Украина скорее всего сделают тоже самое. Соответственно, День победы Лукашенко станет и днем победы над его многовекторностью.В Кремле по этому поводу заявили, что все происходящее внутреннее дело Белоруссии, но наверняка там довольны тем, как развиваются дела и как Запад своими руками подталкивает Лукашенко к общему отечеству от Бреста до Владивостока.
PS. И да, Лукашенко запретил экспорт польских товаров в Белоруссию. Чудно.
Теперь еще осталось перекрыть экспорт с Украины и переориентироваться с Клайпеды на Усть-Лугу.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6190474.html