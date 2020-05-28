Почему ни Пасха, ни Парад Победы не повлияли на заболеваемость коронавирусом в Белоруссии

В конце апреля постоянный координатор ООН в Белоруссии Иоанна Казана-Вишневецкий призвала белорусов сидеть дома, так как "безжалостный убийца" коронавирус распространяется все быстрее. Хотя скорость его распространения в Белоруссии на тот момент была ниже, чем в России и многих других странах Европы. Вероятно, чиновнику ООН очень хотелось накалить ситуацию в стране до предела. Это, однако, не удалось.

Более двух недель прошло в Белоруссии после торжеств в День Победы, за которые президент страны Александр Лукашенко подвергся резкой критике — будто бы рискует жизнью и здоровьем своих граждан.

В России же ранее отказались от проведения парада 9 мая из-за эпидемиологической ситуации .Владимир Путин назначил парад Победы на 24 июня. "Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей", — заявил президент РФ.

Можно уже подвести итоги того, как это сказалось на распространении коронавируса и какова в целом эпидемиологическая ситуация в Белоруссии, не вводившей никакого карантина.

С конца апреля динамика случаев заражения в Белоруссии вышла на плато — в день фиксируется около 900 новых случаев. Всего в стране было выявлено 37 тыс. заражений — это 23-е место в мире по абсолютному числу выявленных заразившихся. По отношению к населению Белоруссия находится на 15-м месте — заразилось почти 0,4% населения. В относительных величинах столько же людей заразилось в Великобритании и Италии. В Испании и США чуть больше, во Франции и России — в 1,5 раза меньше. То есть по этому показателю Белоруссия находится в списке наиболее пораженных стран.

А вот умерших в Белоруссии всего 204 человека. Это один из самых низких показателей в мире среди стран, где много заразившихся. Так, среди стран, где заразилось более 10 тыс. человек, а их 49, Белоруссия находится на 45-м месте, уступая лишь Кувейту, Катару и Сингапуру — небольшим странам, расположенным в жарком климате. При этом в Белоруссии меньше умерших, чем в Южной Корее и Дании, где заразившихся в 3,5 раза меньше, а также чем в Израиле и Японии (в 2,3 раза), не говоря уже о "сверхразвитых" США, Великобритании и других европейских странах.

По уровню летальности, то есть проценту умерших от всех заразившихся, Белоруссия находится в самом конце списка — чуть более 0,5% из всех заразившихся. Из тех стран, где заразилось больше, такая же низкая летальность только в Саудовской Аравии. Ниже только в Катаре и Сингапуре, сопоставимая — в ОАЭ, Чили и России, где она в два раза выше, но при десятикратном превышении числа заражений.

По уровню же смертности, то есть проценту умерших от всего населения, Белоруссия находится на 56-м месте — умер 21 человек на 1 млн населения. Но это в десятки раз (!) ниже, чем в "развитых" странах Запада. Так, в Бельгии умерло 812 человек из миллиона, в Испании — 597, Великобритании — 550, Италии — 542, Франции — 420. Более 100 смертей на 1 млн населения, то есть минимум в пять раз больше, чем в Белоруссии, зафиксировано также в Нидерландах, Ирландии, США, Швейцарии, Люксембурге, Канаде, Португалии, Монако, Германии. К слову, в Швеции, где, подобно Белоруссии, не вводились жесткие ограничительные меры, на сегодняшний день умерло почти 400 человек из каждого миллиона при меньшем числе заболевших по отношению к населению.

Очевидно, что речь не может идти о манипуляциях со статистикой — огромное число умерших скрыть невозможно. Приукрашивание же данных в равной степени относится ко всем странам. Возможно, что действительно имеет место некий "белорусский феномен". Если по числу заражений Белоруссия ничем не выделяется среди других стран, а в относительных величинах даже находится вверху списка, то по уровню летальности и смертности случай Белоруссии заслуживает внимания. Не зря Лукашенко отмечал, что в отличие от других стран, там сохранилась система здравоохранения.

Минздрав Белоруссии в конце марта заявлял, что небольшое количество заражений объясняется сохранившейся с советских времен системой эпиднадзора. Для заражений это сегодня не актуально, но актуально для числа смертей. В конце концов, медицина должна не только предотвращать заболевания, но и лечить их. И со второй задачей белорусская медицина пока справляется на отлично. Если учесть, что в стране в среднем ежедневно умирают 330 человек, а за два месяца, прошедших в начала распространения вируса, умерли около 20 тысяч, то 204 смерти — это всего 1%. Годичные колебания смертности часто бывают больше.

То есть смертность, вызванная коронавирусом, в Белоруссии вообще статистически незначима. В годовом же выражении ее вообще невозможно будет разглядеть даже под микроскопом. Это не сокрытие данных, Белоруссия просто резко выделяется среди всех стран, разрушивших свою "оптимизированную" медицину. И многим мозолит глаза.

К слову, в России ситуация со смертностью похуже, чем в Белоруссии, и еще ухудшится, но тоже во много раз лучше, чем в странах Запада. Сейчас из каждого миллиона умерло 26 человек. Даже если общее число смертей возрастет в два раза, то 50 на 1 млн — это в 10 раз меньше, чем в "развитых странах".

Но вернемся к Белоруссии.

Главный санитарный врач Минздрава РБ Наталья Жукова ранее отмечала, что в каждом районном, областном и городском центре есть врачи-эпидемиологи, а в каждом областном и в республиканском центре гигиены есть отдел под названием "отдел особо опасных инфекций". И он на протяжении многих лет занимается вопросами организации профилактики на случай чрезвычайной ситуации, связанной с инфекционными заболеваниями. Еще до коронавируса эти службы занимались разработкой планов на случай развития подобных ситуаций. Это разительный контраст со странами с "развитой" медициной, где просто не знали, что и как делать.

"Это небольшое подразделение, которое находится постоянно в системе ожидания", — подчеркнула Жукова.

Вчера Лукашенко заявил, что ситуация стабилизировалась, а больницы в Минске, перепрофилированные под лечение пациентов с коронавирусом, больше не понадобятся.

Интересно, что ни после Пасхи 19 апреля, ни после Парада Победы, ни после массового субботника, на который вышла четверть населения страны, никакого скачка заболеваемости в Белоруссии не произошло. Это ставит очень неудобный вопрос об оправданности жестких ограничительных мер — нужны ли они были вообще? Например, на Украине, где население в четыре раза больше, заразившихся в 1,5 раза меньше, но умерших в три раза больше, то есть летальность почти в пять раз выше. При этом страна два месяца сидит на карантине, что нанесет колоссальный удар по экономике.

Пример Белоруссии показывает, что ситуация с заболеваемостью развивается примерно так же и без закрытия всего и вся, а летальность и смертность зависят не от запирания людей по домам, а от работы медицины. Видимо, это и имел в виду Лукашенко, когда называл ситуацию с коронавирусом психозом.

"Показатель один останется — смертность людей. И то, что мы в этом плане лучшие в мире, никто уже не оспаривает. Никто", — подчеркнул на днях Лукашенко.

Он также призвал готовиться к возможной второй волне вируса, хотя никто не доказал,что она обязательно будет. Но готовиться и накалять страсти не одно и тоже. Может быть, в этом и кроется успех Белоруссии?