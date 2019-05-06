«Бессмертного полка» в Витебске не будет: чиновники пошли на беспрецедентный шаг – вообще отменили традиционное шествие

Шествия «Бессмертного полка» в Витебске не будет. И с юридической точки зрения не подкопаешься: нет шествия «Беларусь помнит», нет и «Бессмертного полка». Всё случилось в лучших традициях номенклатурного жанра… Кто и почему противостоит народной акции «Бессмертный полк» в Беларуси?

Гангрена лицемерия

Со времён Салтыкова-Щедрина ничего не изменилось: отдельные чиновники, говоря языком классика, по-прежнему душедрянствуют, умонелепствуют и брюхопоклонствуют. Такая уж чиновничья доля. Этакое сомерзавствование вкупе.

Благо – спасительный начальственный трепет. Это когда малоразмерный чин вслушивается, принюхивается и всматривается – в дыхание, в эмоции и перекос бровей вышестоящего начальства – с единственным желанием: угодить.

«Всякое действие не есть действие, а есть мероприятие»

Возможно, кто-то допускает, что местечковые чиновнички решили угодить «бацькиному» «кацегарычэски против!» – оттого выбрали тактику бюрократического удушения «Бессмертного полка» на стадии подачи заявок на проведение акции: не так подали, не то указали.

Возможно, кто-то предполагает, что родственники неких чиновников воевали, что называется, по другую сторону фронта, оттого такая нетерпимость к Полку.

Возможно, кто-то считает, что некие чиновники таким образом отрабатывают западные «презенты»…

Ничего такого не знаю. Давайте исходить из того, что эти честные и непродажные столоначальники искренне считают, что делают достаточно для празднования Дня Победы.

Координатор «Бессмертного полка» в Витебске Иван Новичков:

– В ответе Андрею Геращенко из Администрации Президента Республики Беларусь от начальника управления по работе с обращениями граждан Шлык было указано, что решение о проведении мероприятий относится к компетенции местных исполнительных органов. При этом уточнялось, что в нашей стране отсутствуют запреты на любые формы увековечивания и сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны и Победе. В том числе на проведение шествий с портретами фронтовиков и ветеранов-освободителей.

Однако на городском совете мне оппонировал зампред горисколкома Глушин, как бы между прочим предлагая разделить акции «Беларусь помнит» и «Бессмертный полк». Что это значит? Это значит, что власть не объединяет людей, а предлагает наоборот разделить их на тех, кто за одну акцию, и тех, кто за другую, устроить противостояние вместо того, чтобы, как я и предлагал, включить шествие «Бессмертного полка» в акцию «Беларусь помнит», и пройти по улицам города под одним общим объединенным лозунгом «Беларусь помнит, Бессмертный полк». Но власть решила проще – отказаться и от одного шествия, и от другого.

А, может, Глушин намекал, чтоб мы, разделившись, став отдельной акцией, согласно новому закону, заплатили за шествие?Может, хотел, чтобы мы, добровольные участники «Бессмертного полка» заплатили деньги за празднование Дня Победы?

Что сказал Лукашенко

Напомню, на относительно недавней пресс-конференции «Большой разговор с президентом» Лукашенко заявил:

– «Бессмертный полк» и так далее… Я категорически против. Не потому что против этой акции. Это блестящая акция, российская акция, которую они… мы с президентом России обсуждали несколько лет назад этот вопрос. Я говорю: «Тоже там ваши нас упрекают, что мы якобы запрещаем «Бессмертный полк». Я говорю, что Вы же у нас, грубо сказал так, передрали эту идею». Помните? «Беларусь помнит». Вы помните эти акции? Я стал президентом, первая моя была акция, меня ветераны позвали идти от универмага, по-моему, мы шли от ГУМа до Площади Победы и возлагали всегда венки. «Беларусь помнит». Кто – с портретами, кто – ещё с чем-то. А потом ходили ещё первые годы, я помню, в одной акции принимал участие будучи президентом, к памятнику Ленина. Точно такое шествие. Почему мы должны бросить своё «Беларусь помнит» и схватиться за «Бессмертный полк»? Если по своей сути и даже по внешней форме они схожи, они одинаковы?

Мягко говоря, президента подставили с предоставленной информацией. Например, оппозиционные СМИ утверждают, что подобные шествия были и до Лукашенко: 9 мая 1994 года колонна ветеранов ВОВ «и членов БНФ во главе с Зеноном Позняком, Василем Быковым и др. под бел-чырвона-белыми стягами прошла по главному проспекту Минска к Площади Победы, где возложила цветы к вечному огню».

О кардинальном отличии «Беларусь помнит» от «Бессмертного полка» напишу чуть ниже, а пока давайте вспомним другиезаявления и обязательства нашего президента.

В прошлом году, аккурат в День Победы, Лукашенко, отвечая на вопрос о судьбе Полка, заявил, что запрета на «Бессмертный полк» в Беларуси не было и не будет:

– Если кто-то хочет, чтобы мы вернулись к старому формату, когда мы пешком шли с ветеранами войны до памятника с портретами… Но ветераны попросили… «Сделайте так, чтобы нам удобно было». Но если народ просит снова пройти с портретами, флагами – в будущем году мы это организуем.

А в «будущем году», т.е. в нынешнем 2019-м, витебские чиновники решили иначе – не только запретили шествие «Бессмертного полка», но даже отменили традиционное шествие «Беларусь помнит»!

Имеется ещё один документ, под которым Александр Григорьевич поставил свою подпись, обязуясь исполнить. Это Решение глав государств СНГ, где обозначено обязательство проведения акции в канун 75-летия Победы.

Пункт 3.13: Организовать проведение Международной акции «Бессмертный полк».

Не «точно такой же», а именно такой. Интересно, как это будет исполнено чиновниками на местах.

О том, как витебские чиновники «засушили» Полк

О ситуации с Полком в Минске уже написано достаточно. Показателен момент, когда во время пресс-конференции, посвящённой празднованию 9 Мая, минские чиновники, услышав вопрос про «Бессмертный полк», не смогли проронить ни единого слова в ответ!

Эта «немая сцена» прекрасно иллюстрирует отношение властной вертикали к «Бессмертному полку».

Эта «немая сцена» прекрасно иллюстрирует отношение властной вертикали к «Бессмертному полку».

А как развивалась ситуация в Витебске?

Три года подряд заявку на проведение «Бессмертного полка» в Витебске подавали три организации: ОО «Белорусский союз офицеров», ветеранская организация и Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане. В этом году все три организацииотказались подавать подобную заявку… Почему?

В этом году все три организации отказались подавать подобную заявку… Почему?

На координационном совете областных общественных организаций, прошедшем в середине апреля, был поднят вопрос и о «Бессмертном полке». Председатель Витебского областного Совета депутатов и по совместительству председатель Витебской областной организации РОО «Белая Русь» Владимир Терентьев в категорической форме отверг возможность проведения Полка в Витебске. Он заявил присутствующим, что, дескать, уже имеется аналогичная акция, на которой и шествие, и портреты. Справедливости ради, предлагаю пересмотреть фотографии витебских праздничных шествий до 2013 года и обнаружить там упомянутую аналогию с «Бессмертным полком».

Год назад председателем Витебского городского совета ветеранов была избрана Лариса Константиновна Оленская. Накануне Дня Победы экс-чиновница облисполкома в ходе обсуждения темы Полка заявила о нецелесообразности проведения акции и отказалась подавать заявку… Однако предшественница Оленской, Галина Григорьевна Францева, считала иначе: не боялась направлять от имени своей организации письмо в горисполком с просьбой прислушаться к мнению тысяч горожан, желавших пройти 9 Мая именно как «Бессмертный полк».

Также решительно и благородно поступал и прежний председатель городского общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Николай Андреевич Янов, несколько лет поддерживавший народную акцию «Бессмертный полк» в Витебске. А вот новоизбранный руководитель Союза офицеров Василий Васильевич Кривко в этом году, увы, акцию не поддержал.

С «афганцами» история иная. Не стану распространяться о причинах, заставивших витебских «афганцев» не поддержать Полк в этом году. Пусть это останется личной историей председателя ВГО «Братство» ОО «БСВВА» многоуважаемого Валерия Геннадьевича Ананченко.

Что теперь?

19 апреля на имя Председателя Витебского горисполкома В.П. Николайкина были отправлены письма с просьбой оказания содействия в проведении народной акции «Бессмертный полк». Письма были подписаны руководителями городских организаций Свободного профсоюза металлистов, профсоюза Радиоэлектронной промышленности, Белорусской партии левых «Справедливый мир» и ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Заявка, которую подавал Вадим Николаевич Кузьмин, была зарегистрирована в приёмной, внесена в базу данных и отправлена в отдел идеологии горисполкома на имя начальника отдела Татьяны Игнатковой. При приёме заявки Кузьмину было сказано, что препятствий чиниться не будет.

24 апреля в горисполком было отправлено ещё одно подобное письмо, от имени Координационного Совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников при Посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь за подписью Председателя КСОРС Андрея Евгеньевича Геращенко.

4 мая был получен ответ из горисполкома на заявку, поданную Кузьминым В.Н., за подписью заместителя председателя горисполкома Виктора Глушина. Ответ витебских чиновников прозвучал так: «Традиционно главными героями праздника станут ветераны, которые в силу возраста уже не могут быть участниками шествий, но настойчивы в своем намерении вместе со всеми горожанами отметить праздник Великой Победы. Поэтому в этом году в Витебске проведение шествия не запланировано и включение в план мероприятий по празднованию Дня Победы шествия жителей города «Бессмертный полк» не представляется возможным».

Логика чиновника просто поразительна!

Дескать, из-за возраста ветеранов мы отказываем их внукам и правнукам в «Бессмертном полке»! Удивительный цинизм с неумной попыткой прикрыть собственную глупость святым именем героев-фронтовиков! В одном абзаце новоиспеченный чиновник противопоставил ветеранов войны и «Бессмертный полк»!

Как могли бы поступить местные чиновники с заявками?

Очень просто – возглавить «Бессмертный полк», а не делить граждан на «правильных» и «неправильных». Официально объявить, мол, хотите в таком формате – пожалуйста! Мы можем организовать вам отдельное шествие, скажем, по улице Калинина – для этого нужно лишь пару автоинспекторов с двух сторон улицы! – а ветераны встретят вас на Площади Победы, как встречали шествие в прошлом году… А те из ветеранов, которые захотят непременно участвовать в Полке, поедут в открытых машинах впереди шествия, как это было всегда в советские годы…

Но, нет ведь! Нам, вопреки здравому смыслу, будут через губу объяснять, что мы чего-то не понимаем и напрасно упрямствуем, ведь «разницы в акциях никакой нет». Раз нет разницы – тогда почему такое тотальное сопротивление?!Почему не учитываются искренние желания тысяч горожан? Почему нас не слышат?

Почему отдел идеологии, который, как сообщает официальный сайт горисполкома, «анализирует состояние и прогнозирует тенденции развития общественно-политической ситуации в городе, а также изучает общественное мнение, … координирует и обеспечивает взаимодействие органов государственной власти с политическими партиями, профессиональными союзами, молодежными, женскими, ветеранскими, творческими и другими общественными организациями» – не только не слышит другие мнения, не видит нашего народного движения, не понимает и не принимает «Бессмертный полк», но и всячески ему противодействует?

Слушайте, ведь если завтра «сверху» прикажут провести именно «Бессмертный полк», то те, кто ныне запрещает и противодействует, будут радостно шагать в первом ряду, словно бы всегда поддерживали! Тогда к чему вся эта нынешняя «атмосфера обуздания»?

Почему заставляют принять одну форму проведения мероприятия, противодействуя другой, если она не запрещена?

Напоследок обещанный «ликбез» по различию между акциями «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит».

Итак, «Бессмертный полк» проходит во всех уголках планеты, даже в США близ Белого дома, на это нигде не требуется разрешения. Так получается, что в сотнях стран мира можно, а в Беларуси – решает чиновник.

«Бессмертный полк» – это когда участник шествия несёт портрет своего родственника. Это инициатива простых людей, желающих продемонстрировать единство с Днём Победы, выказывая не только своё отношение к славному событию, но и указывая на причастность к историческому свершению своей семьи, своего рода! Это персональное и семейное действо обычных людей. Тут нет места «разнарядке по предприятиям и организациям».

В постсоветской Беларуси ничего похожего не делали. Достаточно взглянуть на фотографии шествий до 2013 года – они все без портретов родных. А в советское время несли исключительно портреты героев и вождей.

Акция никакая не «российская» (хоть и началась в России), а народная. Это международная акция, надгосударственная. В ней нет политики, национальной принадлежности и коммерческой составляющей. Поэтому чиновник не может её возглавить, а может лишь быть рядовым участником Полка. Тут равнозначны и Путин, и Либерзон, и Сидоров, и Мирсалимова.

Кстати, у участников акции не срывают георгиевские ленточки.

Задумайтесь, ведь самому молодому ветерану, участнику сражений Великой Отечественной войны сейчас более 90 лет! Их, ветеранов, с каждым годом становится всё меньше и меньше. Ныне лишь единицы из них способны пройти пару километров парада самостоятельно, без поддержки. Это ужасно, но такова действительность: через пять-семь… десять… лет они перейдут в мир иной… Кто вместо них пойдёт в рядах шествия? Кто пронесёт через время память о них, об их труде и подвиге, об их Победе, если сменится в стране власть и идеология, если не будут искусственно насаждаться иные номенклатурные мероприятия? Их дети, внуки и правнуки! И форматом этой памяти будет народное шествие «Бессмертный полк»!

Формат празднования Дня Победы сменился естественным образом – шествие ветеранов на шествие потомков участников войны «Бессмертный полк».

Остаётся лишь процитировать политолога Андрея Фефелова:

– Движение «Бессмертный полк» – явление драгоценное, великий поток, в котором соединяются живые и мертвые, ушедшие и ещё не родившиеся. Через «Бессмертный полк» возродилось великое понятие народ. Ведь народ – это все мы, в большом, в бессмертном, в бесконечном смысле!

Отныне День Победы немыслим без «Бессмертного полка».

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Источник: https://nstarikov.ru/club/103449