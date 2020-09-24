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Новости Украины и Новороссии 24 сентября 2020

10:07. 24 сентября 2020 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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В Киеве заявили, что имели “полное право” перекрыть Северо-Крымский канал

Фото: РИА Новости / © Константин Михальчевский
Киев имел полное право перекрыть Северо-Крымский канал, так как финансирует этот объект, написал в Facebook “постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым” Антон Кориневич, передает РИА Новости.

“Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла искусственное технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины, под юрисдикцией Украины и финансируется из государственного бюджета Украины. На это Украина имеет полное право. Никакое другое государство не имеет права распоряжаться каналом, это украинское сооружение, и только Украина может определять, каким образом его использовать”, — говорится в публикации.

Ранее Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал, который идет из Днепра, до 85% потребности полуострова в пресной воде.
Кориневич подчеркнул, что река “свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России”.
“Никто не перекрывал ее русло и доступ к ее водам для людей, проживающих на территории, по которой протекает река Днепр”, — заключил “представитель президента Украины”.
Киев в одностороннем порядке прекратил подачу воды в республику после воссоединения Крыма с Россией.
Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за небольшого количества осадков. В Симферополе в августе ввели режимную подачу воды.

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На Украине ускорился спад промпроизводства

На Украине ускорился спад промпроизводства | Русская весна

Промышленное производство на Украине в августе снизилось на 5,3% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, тогда как в июле падение составило 4,2%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Указано, что с коррекцией на эффект календарных дней, сокращение промпроизводства в августе 2020 составил 4,2% — это лучше показателей предыдущих месяцев: 4,4% в июле, 7,1% в июне.

В частности, в перерабатывающей промышленности за указанный период падение ускорилось — до 7,7% с 6,6% в июле.

В то же время в добывающей промышленности и разработке карьеров падение замедлилось до 0,1% с 0,7%, а в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха зафиксировано падение на 4,6% против роста на 0,7% в июле.

Всего за восемь месяцев 2020 года промпроизводство в Украине сократилось на 7,3% по сравнению с восемью месяцами 2019 года.

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У Зеленского заявили, что Украина имела «полное право» перекрыть Северо-Крымский канал

У Зеленского заявили, что Украина имела «полное право» перекрыть Северо-Крымский канал | Русская весна

Киев имел полное право перекрыть Северо-Крымский канал, так как финансирует этот объект. Об этом заявил «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Антон Кориневич.

Он подчеркнул, что река Днепр свободно течет по территории Украины, Белорусси и и и России, и никто не перекрывал ее русло и доступ к ее воде для людей, проживающих на территории, по которой протекает река.

«Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла искусственное технологическое сооружение (канал), который находится на территории Украины, под юрисдикцией Украины и финансируется из государственного бюджета Украины. На это Украина имеет полное право», — написал он на своей странице в соцсети.

«Никакое другое государство не имеет права распоряжаться каналом, это украинское сооружение и только Украина может определять, каким образом его использовать», — заключил Кориневич.

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Зеленский раскритиковал ООН 

Зеленский раскритиковал ООН  | Русская весна

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Организацию Объединенных Наций. По словам главы государства, «система начала давать сбой».

Такое заявление он сделал во время выступления в рамках Генеральной ассамблеи ООН.

Зеленский сравнил ООН с программным обеспечением, которое атакуют «баги» и «вирусы».

«ООН стала программным обеспечением, которое уберегло мир от критичных ошибок. В то же время должны признать, что система все чаще стала давать сбой. Ее атакуют новые „баги” и „вирусы”, и противодействие им не всегда является эффективным.

Я говорю об этом как глава государства в котором в 21 веке Россия аннексировала Крым, государства, которое уже седьмой год сдерживает ее военную агрессию на Донбассе», — подчеркнул он.

Президент также обратил внимание на необходимость изменить устав и механизмы организации.

«Какие бы чувства были у основателей ООН, если бы они узнали, что 75 лет спустя в центре Европы будет идти война… Изменили бы они что-то в уставе и механизмах ООН, если бы знали, что через 75 лет в результате войны на Донбассе будет 14 тысяч погибших и почти 1,5 млн человек потеряют свои дома», — добавил он.

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Подхрюкнули: Украина вслед за США заявила о нелегитимности Лукашенко

Подхрюкнули: Украина вслед за США заявила о нелегитимности Лукашенко | Русская весна

Украина не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ.

Учитывая предвыборную кампанию и последовавшие за ней события, сегодняшняя „инаугурация“ Лукашенко не означает его признания законным главой белорусского государства», — написал он на своей странице в соцсети.

Как ранее сообщала «Русская Весна», в Госдепе США заявили о нелегитимности белорусского лидера.

«Тот факт, что МИД Украины весь день молчал по поводу инаугурации Лукашенко и дал комментарий по её поводу лишь после начала рабочего дня в Вашингтоне, является ярким свидетельством независимости Украины и самостоятельности её внешней политики», — с иронией прокомментировал заявление Кулебы одесский журналист Юрий Ткачев.

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Метки: важное, компиляция

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