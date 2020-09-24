Промышленное производство на Украине в августе снизилось на 5,3% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, тогда как в июле падение составило 4,2%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Указано, что с коррекцией на эффект календарных дней, сокращение промпроизводства в августе 2020 составил 4,2% — это лучше показателей предыдущих месяцев: 4,4% в июле, 7,1% в июне.

В частности, в перерабатывающей промышленности за указанный период падение ускорилось — до 7,7% с 6,6% в июле.

В то же время в добывающей промышленности и разработке карьеров падение замедлилось до 0,1% с 0,7%, а в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха зафиксировано падение на 4,6% против роста на 0,7% в июле.

Всего за восемь месяцев 2020 года промпроизводство в Украине сократилось на 7,3% по сравнению с восемью месяцами 2019 года.

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