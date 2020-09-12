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Трамп заявил о «неслыханном оружии»: что о нём известно

02:00. 12 сентября 2020 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Трамп заявил о «неслыханном оружии»: что о нём известно | Русская весна

Президент США Дональд Трамп, говоря о «неслыханном» американском оружии, подобия которого якобы нет ни у России, ни у Китая, скорее всего, имел в виду ядерные боеголовки W76–2, о создании и эксплуатации которых американские военные объявили еще в 2018 году, пишет издание Popular Mechanics.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на фрагмент из книги «Ярость» (Rage) написала, что президент США Дональд Трамп заявлял о наличии у США системы ядерного оружия, о которой Россия и Китай даже не слышали.

В газете, которая приводит выдержки из книги Вудворда, говорится, что Трамп рассказывал о «неслыханной» системе вооружений во время размышлений о том, насколько близки США к войне с КНДР, в 2017 году. По словам автора книги, после этого заявления анонимные источники подтвердили, что у США есть новые секретные системы вооружения, и заявили, что были удивлены, что Трамп рассказал об этом.

Накануне Трамп, выступая перед сторонниками в Мичигане, снова заявил, что такого оружия как у США, нет ни у России, ни у Китая.

«Скорее всего, президент имел в виду новые ядерные боеголовки W76–2, которые были разработаны для размещения на баллистических ракетах подводного базирования Trident D-5», — пишет издание. 

По информации журнала, сейчас на вооружении военно-морского флота США стоят двенадцать атомных подводных лодок-ракетоносителей, оснащенных примерно 20 баллистическими ракетами Trident D-5, каждая ракета может нести от четырех до пяти ядерных боеголовок W76–2. Взрывная мощность одной такой боеголовки составляет около 100 килотонн, что примерно в шесть раз больше ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму, пишет Popular Mechanics.

Издание подчеркнуло, что впервые о ядерных боеголовках W76–2 администрация Трампа упомянула в феврале 2018 года как об оружии, которое «поможет противостоять любому ошибочному пониманию пробела в американских региональных силах сдерживания»

Ранее стало известно, что США начали производство новых ядерных боеголовок малой мощности W76–2 для оснащения ими межконтинентальных баллистических ракет на стратегических атомных подлодках. В Москве начало производства в США новой ядерной боеголовки малой мощности назвали фактором, который не добавляет безопасности современному миру. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял РИА Новости, что постановка Соединенными Штатами на вооружение ядерных зарядов малой мощности, а не действия России дестабилизирует мировую систему ядерного сдерживания.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1599861604

Метки: Новости

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