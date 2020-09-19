Трамп обвинил Россию в краже технологии гиперзвуковой ракеты
08:05. 19 сентября 2020 32 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов есть “супер-пупер” гиперзвуковая ракета, которая намного быстрее той, информацию о которой Россия якобы “похитила” у администрации Обамы, передает РИА Новости.
Так он ответил на обвинения в раскрытии засекреченной информации.
“Какое-то ничтожество говорит: “Мне кажется, он раскрывает засекреченную информацию”. Нет. Все, что я сделал, — это рассказал миру, что у нас есть самое мощное оружие, но я даже не говорю, что это за оружие. И надеюсь, нам никогда не придется его применять. У нас есть супер-пупер гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою”, — сказал Трамп во время выступления на митинге.
Однако теперь, утверждает американский лидер, США разработали еще более быструю ракету.
“У нас сейчас самое великое оружие, когда-либо созданное человеком. Мы возродили армию и подняли ее на такой уровень, на который никто не думал, что это будет возможно. И я говорил, что мы создали самое мощное оружие, известное человечеству. Это правда”, — отметил он.
При этом, по словам президента, это оружие настолько передовое, что Россия и Китай “будут завидовать” США.
“Они не знают, что у нас есть, но знают, что это нечто, о чем никто не слышал никогда”, — заключил Трамп.
Ранее Washington Post со ссылкой на фрагмент из книги журналиста Боба Вудворда “Ярость” (Rage) написала, что американский президент заявлял о наличии у США системы ядерного оружия, о которой Москва и Пекин даже не слышали. В статье говорилось, что в 2017 году Трамп рассказывал о “неслыханной” системе вооружений, размышляя о том, насколько США близки к войне с КНДР. По словам автора книги, после этого заявления анонимные источники подтвердили, что у Соединенных Штатов есть новые секретные системы вооружения, и заявили, что были удивлены, когда Трамп сообщил об этом.
Позже Трамп, выступая перед сторонниками в Мичигане, снова заявил, что такого оружия как у Соединенных Штатов, нет ни у России, ни у Китая.
Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/54359-tramp-obvinil-rossiyu-v-krazhe-tehnologii-giperzvukovoy-rakety.html