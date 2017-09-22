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Ким Чен Ын ответил Трампу: “Сумасшедшего старичка буду укрощать”

19:31. 22 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Ким Чен Ын ответил Трампу: "Сумасшедшего старичка буду укрощать"

Ким Чен Ын не так часто обращается с посланиями народу

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил в обращении по государственному телевидению, что речь президента США Дональда Трампа в Генеральной Ассамблее ООН ранее на этой неделе представляла собой "шизофренический припадок".
Государственное агентство Северной Кореи ЦТАК распространило текст выступления Ким Чен Ына. В нем северокорейский вождь обещает вынудить "высшего вершителя США непременно расплатиться за свои неразумные высказывания" (русский перевод ЦТАК).

Ким Чен Ын ответил Трампу: "Сумасшедшего старичка буду укрощать"

Дональд Трамп угрожает Северной Корее

Во вторник Дональд Трамп сказал, что США готовы "полностью уничтожить" Северную Корею, если та будет угрожать безопасности Америки или ее союзников.
Ким Чен Ын воспринял эту угрозу серьезно. В своей ответной речи он сказал, что Трамп "сорвал со своего языка неслыханный доселе грубейший сумасшедший вздор, чего не было у какого-нибудь предшественника, американского президента, увы, о "полном разрушении" нашего государства" (здесь и далее перевод и орфография оригинала ЦТАК).
"Перепуганная собака, как правило, громче лает", — добавил северокорейский лидер.
"Поскольку Трамп перед лицом мира пошел на отрицание и оскорбление самого существования меня, нашего государства и небывалым в истории жесточайшим образом объявил войну с целью уничтожения нашей Республики, мы, со своей стороны, серьезно учтем адекватные, небывалые в истории высшие ответные сверхжесткие меры", — заявил Ким Чен Ын.
"Старикашке, не умеющему понимать смысл слов и повторяющему только одни свои словечки, показать дело действиями, — вот что наилучший вариант", — говорится в официальном тексте выступления Ким Чен Ына.
"Шизофренический припадок президента США лишает даже нормального человека здравого разума и сдержанности", — продолжил он.
"Сумасшедшего американского старичка непременно, наверняка буду укрощать огнем!" — закончил свою речь Ким.

Ким Чен Ын ответил Трампу: "Сумасшедшего старичка буду укрощать"

Дональд Трамп назвал лидера Северной Кореи не по имени, а «человеком-ракетой»

Новые санкции

В четверг президент США Дональд Трамп объявил о дополнительных санкциях против КНДР.
Новые меры, по словам Трампа, призваны лишить северокорейский режим "источников доходов, которые финансируют разработку самых смертоносных видов оружия, известных человечеству".
Как сказал Трамп в преддверии встречи с президентом Южной Кореи и премьер-министром Японии, он подписал указ, наделяющий американское министерство финансов полномочиями, чтобы наказывать компании, работающие с северокорейскими банками или фирмами.
Также Трамп отметил, что центральный банк Китая дал указание китайским банкам строго соблюдать условия санкций в отношении КНДР.
Ранее об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на четыре анонимных источника, однако официально китайские власти никаких заявлений в этой связи не делали.
Менее двух недель назад Совет Безопасности ООН одобрил очередной пакет санкций в отношении КНДР в ответ на шестое подряд ядерное испытание Пхеньяна.

Источник: nnm.me

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