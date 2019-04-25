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Суверенный Ким Чен Ын

17:38. 25 апреля 2019 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал:

Во Владивостоке прошел довольно редкий для современной мировой политики саммит: встречались лидеры двух суверенных держав. О чем с глазу на глаз говорили Владимир Путин и Ким Чен Ын, к сожалению, останется тайной. Если не считать положений, которые просил довести до сведения американцев сам товарищ Ким. 

Во время пресс-конференции, на которой, опять же, совсем не духе современных традиций, отсутствовал северокорейский лидер, Путин ответил на многие вопросы, но ни на один по существу переговоров. Весьма дипломатично охарактеризовал своего визави, проявил осведомленность в проблемах полуострова и похвалил Ким Чен Ына за неустанные попытки объединения двух Корей. 

Я не испытываю иллюзий относительно КНДР и ее лидера. Думаю, он довольно-таки авторитарен. Однако не особо верю и в отсталость этой своеобразной страны. Отсталая страна в принципе не может разработать ядерное оружие и средства доставки. У Пхеньяна явно есть весьма продвинутая наука. 

Понятно, что экономика Северной Кореи заточена на оборону, поэтому ждать от нее послаблений во внутренней политике было бы наивно. Особенно в условиях санкций. Соединенные Штаты загнали Ким Чен Ына в угол, и он огрызается. А зубы у него настолько острые, что американцам пришлось отступить. 

Из пресс-конференции Владимира Путина мне запомнились два его тезиса: 

● Нужно восстановить силу международного права. «Вернуться к ситуации, когда международное, а не кулачное право определяют ситуацию в мире».

● Было много планов по прокладке трубопроводов и линий электропередач от нас через Северную Корею в Южную. «Но есть, видимо, дефицит суверенитета при принятии окончательных решений». Он имел в виду, конечно, Сеул, который испытывает на себе диктат Вашингтона. 

Два этих тезиса между собой связаны. Международное право и экономическая целесообразность должны подталкивать страны к сближению, а в случае с Корейским полуостровом — к объединению. Но, к сожалению, при сложившейся обстановке «кулачное право», взятое на вооружение американцами, оказывается сильнее. 

С Пхеньяном, как ни странно, дело иметь проще, чем с Сеулом, потому что в отличие от Сеула Пхеньян суверенен, хотя и беден. Но никто ему не указ, даже Трамп. И нет необходимости держать в уме американские интересы, которые могут кардинально расходиться с интересами страны, с которой ведутся переговоры. Германия и «Северный поток – 2» — типичный пример.

Другое дело, что пока КНДР находится под санкциями, с нею трудно выстраивать взаимовыгодные отношения. Стране просто нечего нам предложить в обмен, например, на нефть, электроэнергию или газ. А США бдительно присматривают, чтобы Северная Корея, не дай бог, не начала бы чем-нибудь торговать с соседями, стала бы богаче и накормила свое население. 

И это положение, к сожалению, не изменится, пока американцы плюют на международное право. Никаких реальных гарантий безопасности Ким Чен Ын не получит, а значит, КНДР будет вооружаться, а ее народ — голодать. 

Нам, конечно, тоже, по большому счету, не нравится, что мы имеем общую границу со страной, обладающей ядерным оружием. Однако мы предпочитаем переговоры и поиск компромиссов, а не диктат с позиции силы. Как и Китай, разумеется. 

В общем, сложная проблема. Но обратите внимание: связана она не с Пхеньяном, а, как всегда, с Вашингтоном. 

https://pavel-shipilin.livejou…

Источник: http://voicesevas.ru/news/44228-suverennyy-kim-chen-yn.html

Метки: новости / аналитика

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