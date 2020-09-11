Со временем обыватель учится фильтровать информационный мусор и доверять только проверенным ресурсам. Но нередко в роли генераторов фейков выступают правительственные структуры, озабоченные общественной поддержкой. Все непопулярные решения приходится как-то оправдывать перед электоратом. ( В случае авторитарного режима такой проблемы не существует: народу требуется всего лишь агрессивная пропаганда .) На конструирование замысловатых дезинформаций в подобных ситуациях не отвлекались. Памятуя об опыте Второй мировой войны, когда ненависть к фашистам в США разжигалась в том числе кадрами из концентрационных лагерей, современные политтехнологи принялись лепить фейки. Одной из самых известных медийных дезинформаций была новость , за которой последовало вторжение американских солдат в Ирак. Американское пиар-агентство Hill & Knowlton опубликовало историю о том, как иракские солдаты, ворвавшись в кувейтские клиники, извлекали из инкубаторов младенцев и швыряли их на бетонный пол. Особенно известной стала «девушка Найра», очевидец, которая своими глазами наблюдала зверства иракских солдат. В результате общественность поддержала начало войны в Персидском заливе 1991 года. Позже выяснилось, что Найра аль-Саба была дочерью Сауда бин Насира аль-Саба – посла Кувейта в США, а компания H&K полностью сфабриковала все свидетельства .

Как ни странно, но именно демократизация западного общества привела к широкому распространению дезинформации в медиапространстве . Свобода слова обеспечила возможность каждому выражать своё мнение, выставлять его на общее обозрение. Это, безусловно, отличная площадка для выдумывания чего-либо, не имеющего отношения к действительности.



Еще один пример фейка: в апреле 2014 года украинский телеканал «Еспресо.tv» показал в эфире репортаж об «опустевших крымских прилавках», в доказательство чего приводилась фотография. Информация оказалась фальшивкой: прилагаемая к репортажу фотография была сделана в 2012 году в США во время урагана «Сэнди» — это можно было определить по стаканчику «Starbucks» на заднем плане, подобное кафе на территории Крыма отсутствовало.

Средства массовой информации, как понятно из примеров выше, стали основными распространителями дезинформации. Можно сказать, что сложился некий золотой стандарт методов и приемов, используемый зарубежной пропагандой как под копирку.



Прежде всего это откровенная ложь, направленная как против собственной страны, так и других государств.



В дополнении возможен специфический тенденциозный подбор фактов, замешенный на разнородных мнениях и фактах. Авторы нередко выпячивают необходимые в сию минуту данные, умалчивая о действительно важном. Вводится запрет на определенные факты, чтобы у общественности не сформировалась негативная окраска факта или события.



Так, на Нюрнбергском процессе, как известно, было запрещено упоминать о Мюнхенском сговоре и пакте Молотова — Риббентропа. Прямой ложью это назвать, конечно, нельзя, но формированию полной картины происходившего в предвоенный период не способствовало.



Далее в мифическом, а может, реальном учебнике практической дезинформации идет тезис о подаче негативной информации: именно она усваивается читателем и зрителем в первую очередь.



Если целью стоит подрыв иностранного государства, то здесь неплохо работают фейки, дискредитирующие органы власти и силовые ведомства.



К примеру, убедительно выглядит операция по умышленному отравлению известного оппозиционера или бывшего сотрудника спецслужб: создаётся повод для обвинения. Не предъявляя никаких фактов, не сотрудничая с обвиняемой стороной, можно создать мощное общественное мнение.



История с Алексеем Навальным выглядит как типичная дезинформация. Европейскому истеблишменту, очевидно, потребовалось как-то отреагировать на разработку первой в мире вакцины против COVID-19, и рождение абсурдной истории с ядом «Новичок» показалось отличным ответом. Частично нивелировать волну, связанную со "Спутник V", безусловно, удалось.

Удобными целями для мастеров дезинформации становятся одиозные мировые лидеры. Регулярно упражняются на Ким Чен Ыне, которого южнокорейские СМИ обвиняют в расстреле чиновников то из зенитных пушек, то из минометов. Позже мнимые жертвы появляются на людях вполне здоровыми, но история о садизме северокорейского лидера надолго оседает в головах обывателей.

Интересным примером дезинформации может стать контрфейковая работа.



Например, в 2014 г. слушатели и выпускники Могилянской школы журналистики из Киева запустили специализированный интернет-ресурс StopFake, призванный служить разоблачению фейков о ситуации в Украине. Сайт довольно быстро стал популярным. Но гражданские журналисты и блогеры практиковали разоблачение дезинформации, которая приписывалась исключительно российским манипуляторам.



Тем самым StopFake формировало и продолжает формировать впечатление, что информационно-психологическую войну ведет только Россия. Следовательно, данный антифейковый ресурс является, помимо разоблачающего орудия, еще и пропагандистским инструментом, мимикрирующим под гражданскую журналистику.

На войне все средства хороши

Политические игры с правдой и ложью отлично встраиваются в модель военной агрессии. Столь необходимое для западных военных общественное одобрение приходится добывать весьма грязными методами.



Сборный пункт в Трнополье на севере Боснии с 1992 года стал отличной декорацией для создания, наверное, самого знаменитого фотофейка последних десятилетий. Удачная фотография истощенного молодого человека за колючей проволокой попала на обложку журнала «Тайм» и мгновенно стала новостной сенсацией. Сербы устроили геноцид боснийских мусульман!



После этого повсюду зазвучали призывы к наказанию жестоких сербов, настолько еще была свежа память о зверствах холокоста. Уже после войны в 1997 году немецкий журналист Томас Дайхман все-таки раскрыл подделку, правда, не сам:

«Всё началось с того, что его супруга, просматривая фотографии, обратила внимание на то, что проволока прикреплена с другой стороны забора. Сказался её опыт садовника».

Так историю с балканским концлагерем преподнесли в СМИ. Источник: lv.baltnews.com



А так было на самом деле. Источник: warhead.ru





[Для сравнения: так крепилась проволока в финском концлагере для русских детишек. Фото предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия – Прим. ss69100.]





Но история быстро забывается, и в 2001 году Колин Пауэлл демонстративно трясет пробиркой на Генассамблее ООН, чем доказывает необходимость военной агрессии в Ираке.



Химическое оружие стало пугалом и в ливийском конфликте, когда прозападные пропагандисты в лице «Аль-Джазиры» убеждали жителей, что Муаммар Кадаффи — второй Хусейн и обязательно использует отравляющие вещества против собственного народа.



Американская CNN и британская ВВС уже в сирийском конфликте во всей красе показали свое здравомыслие и неподкупность. Они просто забрасывали Сирию фейками о массовых расстрелах демонстрантов, уходе в отставку и на сторону оппозицию важных политических фигур.



Упоминаемая катарская "Аль-Джазира" и "Аль-Арабия" из Арабских Эмиратов даже построили декорации для съемок фейкового видео.



Искусные подделки под улицы сирийских городов и инсценированные зверства военных создали необходимый информационный фон против режима Башара Асада.



Создание достоверных дезинформаций в формате видео стало ответом на массовое распространение высокоскоростного Интернета, мобильных телефонов и видеохостингов. Потратившись немного на инсценировку, можно ввести в заблуждение несколько миллионов не слишком искушенных зрителей.



И дальше будет только хуже: на очереди технологии компьютерного моделирования DeepFake, позволяющая даже рядовому пользователю создать вполне полноценную новую реальность с персонажами мировой величины.

Нередко и сами вдохновители дезинформации становятся жертвами. Так, 23 апреля 2013 года сирийские хакеры взломали твиттер-аккаунт агентства "Ассошиэйтед пресс" и заполнили его дезинформацией о теракте в Белом доме:

"Срочно. Два взрыва в Белом доме. Барак Обама ранен".

Реакция с опровержением не заставила себя долго ждать, но вот чувствительные фондовые индексы Соединенных Штатов успели заметно просесть. Мелочь, конечно, но сам факт такой уязвимости медиопространства США заставляет задуматься.

Наконец, самый главный вывод из теории большой западной лжи. За многие годы существования такого аппарата манипуляции у людей формируется мнение, что верить никому нельзя. А это, безусловно, опаснее всякой подтасовки фактов и искажения событий.

Евгений Федоров



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