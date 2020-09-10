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НЕЛЮДИ – Тайное управление землей

11:29. 10 сентября 2020 215 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

Сон разума

Кто же управляет нами на этой планете?

 

 

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AAZRxinDbrw

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