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Смыслы скорее обнаруживаются, чем создаются. Если же они и создаются, то не произвольно, а так, как даются ответы. На каждый вопрос существует лишь один ответ — правильный. У каждой ситуации есть только один смысл — её истинный смысл.
Очередной увод людей от истины.
Психопаты этим нелюдям имя.
https://cassiopaea.org/category/articles/psychopathy-studies/
Т.е. бухать, например, ширяться наркотой кто-то заставляет?
Нет не заставляет.Расскажи человеку,что это не плохо,а напротив,что это хорошо,и он сам всё сделает.
если физиология генетически подпорчена, то вместо радости труда и творчества, счастья общения и созерцания мира, удовлетворения при преодолении трудностей и тому подобных вещей, вызывающих выделение внутренних “наркотиков” – серотонина, дофамина, окситоцина – особь зацикливается на наркотиках, водке и куреве.
Принцип один – если организм не может выработать сам – возьмёт суррогат со стороны.