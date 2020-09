Коронавирус: первые итоги пандемии и карантина

The Economist: Десятки миллионов хирургических операций были отложены в связи с пандемией во всём мире. Больницам потребуется несколько месяцев, чтобы справиться с накопившимся отставанием. Национальная служба здравоохранения Англии (NHS) считает, что она уже отложила более двух миллионов запланированных операций, освободив 12 000 коек для пациентов c COVID-19.

The Hill: По оценкам Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США из-за карантина почти половина от 650 000 американских онкологических больных не получают лечение, не назначаются две трети процедур физиотерапии, количество операций по трансплантации сократилось на 85%, экстренные оценки случаев инсульта снизились на 40% и более половины детей не были вовремя привиты, что всё вместе указывает на массовую будущую катастрофу в области здравоохранения.

Mirror: Последствия блокировки коронавируса могут привести к 200 000 дополнительных смертей в Великобритании из-за задержек и неправильного распределения приоритетов в системе здравоохранения, говорится в государственном докладе. За шесть месяцев было отменено 75% процедур по плановой медицинской помощи, а число госпитализаций в марте и апреле сократилось на четверть по сравнению с предыдущим периодом. На момент публикации статьи в Mirror в Великобритании зарегистрировано 45 000 смертей среди людей с положительным тестом на коронавирус.

The Telegraph: ЮНИСЕФ предупреждает, что карантин может унести больше жизней, чем коронавирус, а именно повлечь за собой свыше миллиона детских смертей от малярии, пневмонии и диареи в развивающихся странах в ближайшиее шесть месяцев. Только это значение в разы превышает официальное количество смертей во всём мире среди людей с положительным тестом на COVID-19 с начала пандемии.



Карантин не спас ни одной жизни и, возможно, решение о его введении стоило других жизней. Проблема эпидемиологов состоит в том, что смысл своей работы они видят в запугивании людей до изоляции и политики социального дистанцирования. Если они скажут, что будет миллион смертей, а на самом деле их окажется 25 000, то они ответят хорошо, что вы прислушались к нашему совету. Это просто часть безумия. Майкл Левитт, лауреат Нобелевской премии по химии, 23.05.2020.

Axios: Всемирный банк прогнозирует падение глобального ВВП на 5.2% в 2020 году — это в 3 раза больше, чем в кризисный 2009 год. United Nations University ожидает, что 395 миллионов человек могут оказаться в экстремальной нищете, а количество людей живущих менее чем на $2 в день увеличится до миллиарда.

Axios: Бюджетный офис конгресса США ожидает, что с поправкой на инфляцию ВВП США вернётся к докризисному уровню лишь к 2030 году. Кумулятивный ущерб для экономики оценивается в 7.9 триллионов долларов или миллионы лет человеческих жизней. А согласно исследованию NEJM, ущерб для экономики США в размере от 10 до 24 миллионов долларов влечёт за собой одну дополнительную смерть.

Axios: С февраля месяца количество владельцев бизнеса в США сократилось на 3.1 миллиона человек или на 22%, согласно данным Национального бюро экономических исследований. Для сравнения, после десятилетнего периода Великой депрессии падение было на 730 тысяч или 5%. Обратите ещё внимание, в первой половине прошлого века предпринимателей в штатах было больше и это при том, что население страны было почти в 3 раза меньше.

Wall Street Journal: Около 5.5 триллионов долларов мировой экономики и почти 200 миллионов рабочих мест, связанных со сферой туризма, находятся под угрозой из-за действующих ограничений. Это касается многих — от авиакомпаний и туроператоров до водителей и бакалейщиков, поставляющих продукты в рестораны. Только Саудовская Аравия может потерять до 8 миллиардов долларов из-за сокращения количества паломников в Мекку.

Печальная ирония заключается в том, что многие из величайших бедствий в современной истории — от Сталинской системы колхозов в 30х до Большого скачка Мао и прочих — являются результатом того, что централизованные органы принятия решений пытались улучшить положение человечества посредством принудительных действий. Во время пандемии коронавируса эксперты, возможно, непреднамеренно вызвали одну из самых серьезных человеческих катастроф в современной истории, лишив других людей права голоса. Джон Иоаннидис, эпидемиолог, профессор статистики в Стэнфорде, 02.07.2020.

CNBC: Почти половина населения США осталась без работы. Количество трудящихся достигло минимума за всю историю существования этого показателя, начиная с послевоенного времени. Сейчас отношение числа трудящихся к населению работоспособного возраста составляет 52.8%. Не путайте с уровнем безработицы, который достиг исторического максимума и оценивается в 20%.

CNN: К концу сентября 23 миллиона американцев будут подвергнуты риску выселения. И это при том, что цены на недвижимость стремительно падают, а во многих штатах была введена программа защиты для арендаторов, которая полностью легла на плечи арендадателей и позволяла отсрочить платежи за квартплату для съёмщиков. 25% арендаторов Нью-Йорка не платили за жильё с марта месяца, сообщает New York Post.

NBC: глава полиции Нью-Йорка сообщает, что количество убийств достигло 5-летнего максимума. Из-за COVID-19 многие опасные преступники были освобождены и фактически остались бездомными. Детальная инфографика по количеству преступлений в экономической столице США есть в Financial Times. Похожая ситуация наблюдается во многих других регионах США. Помимо криминала растёт число суицидов.

San Francisco Chronicle: четверть детсадов остаётся закрытыми, а из тех, что открылись 77% лишились прибыли. Новые правила социального дистанцирования усиливают финансовую нагрузку и создают дефицит ухода за детьми как раз в тот момент, когда родители готовятся вернуться на работу. По этой причине многие родители вообще уходят с работы. Не лучше обстоят дела и в школах. Бывший мэр Сан-Франциско называет происходящие большим шагом назад к временам сегрегации в американском образовании.

На протяжении всего этого испытания мы узнали, что, несмотря на наши технологии, наши знания, нашу историю построения мира, мы не умнее наших предков, а в некоторых аспектах определённо глупее. Опыт с коронавирусом вызвал массовое возвращение к суевериям и панике, которые спорадически определяли человеческий опыт прошлых веков. В конечном итоге сознание вернётся, однако проиcходить всё будет так, как говорил Чарльз Маккей: «Люди сходят с ума толпами, но приходят в себя постепено, один за другим». Джеффри Такер, редакционный директор Американского института экономических исследований, 10.07.2020.

Последние данные по коронавирусу

Axios: Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщает, что количество случаев заражения может превышать официальную статистику в 10 раз, поскольку огромное количество людей с подтверждённым COVID-19 не имеют симптомов. Центр оценивает летальность заболевания в диапазоне от 0.2% до 0.4%, а для людей младше 50 лет — от 0.02% до 0.05%, что в десятки раз меньше изначальных прогнозов.

Calgary Herald: Премьер-министр провинции Альберта в Канаде заявил, что средний возраст умерших при коронавирусе в Альберте составляет 83 года, хотя средняя продолжительность жизни в провинции — 82 года. В Канаде 95% смертельных исходов при COVID-19 приходится на людей старше 60 лет, 80% на резидентов учреждений по уходу, а риск смерти для людей моложе 65 лет составляет 0.006%. Для большинства жителей Альберты риск смерти от других патогенов, несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий выше, чем от коронавируса.

Newsweek: Япония объявила окончание чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса с 850 смертельными случаями без карантинов и каких-либо ограничений. Население Японии превышает 120 миллионов человек, что составляет примерно 1/3 от населения США. Однако разница в площади территорий двух стран отличается почти в 30 раз. А площадь Токио меньше, чем в Нью-Йорке, в то время как там проживают также 8 миллионов человек. Средний возраст в Японии самый большой в мире и равен 84.2 годам.

Statista: В Швеции зарегистрировано 5700 смертельных случаев при коронавирусе. Среди всех погибших только 229 человек были младше 60 лет, 389 человек находились в возрастной группе от 60 до 69 лет. 70% смертей от общего количества приходится на дома престарелых. В схожей по численности населения Белоруссии, где не развита система пансионатов, а также не было никаких ограничений, зарегистрировано 543 смерти с начала пандемии.

Wall Street Journal: более 50 000 смертельных случаев при наличии коронавируса в США приходится на обитателей домов престарелых и учреждений долгосрочного ухода, что составляет свыше 40% от официального числа погибших при COVID-19 и всего 9% от числа заражённых. В некоторых штатах на дома престарелых приходится до 82% погибших.

Многие дома престарелых в США испытывали финансовые трудности из-за того, что сильно упал спрос на один самых прибыльных видов оказываемых ими услуг — реабилитацию после операции. Произошло это по причине резкого сокращения количества проводимых операций, что, в свою очередь, спровоцировал коронавирус и перераспределение приоритетов в системе здравоохранения. Так вот власти решили заполнить эту финансовую пустоту лечением пациентов с COVID-19. Центры Medicare и Medicaid изменили формулу возмещения расходов домам престарелых. По словам руководителей подобных учреждений и государственных чиновников пациенты c COVID-19 могли приносить по меньшей мере на 600 долларов в день больше остальных клиентов. И всё дошло до того, что в погоне за ковидными пациентами (читайте деньгами) стариков и инвалидов отправляли в приюты для бездомных и захудалые мотели, а дома пристарелых становились эпицентрами новой заразы. Подобные случаи тиражировались по всей стране. Но всё ещё запутаннее, чем кажется на первый взгляд и проблема была не только в алчности. На уровне штатов появилась директива, согласно которой домам престарелых запрещалось не принимать заразившихся коронавирусом. То есть в теории могли быть ситуации, при которых стариков нельзя было не выгнать, дабы не нарушать ту самую директиву. Также существует позиция, согласно которой финансовые проблемы здесь вообще не причём. Суть её в следующем: стремясь ослабить давление на переполненные больницы, власти предоставляли дополнительные стимулы для домов престарелых принимать таких пациентов и этой возможностью пользовались многие недобросовестные предприятия. Только я хочу напомнить, что в разгар пандемии сооружались военные госпитали, которые по итогу не приняли ни одного пациента. Источники

Ошибки и претензии к статистике

Reuters: английские учёные заявили, что пациенты, которые имели положительный результат на коронавирус, но успешно прошли лечение, всё равно будут считаться умершими от COVID-19, даже если они перенесли сердечный приступ или были сбиты автобусом три месяца спустя. Министр здравоохранения Великобритании Министр Мэтт Хэнкок распорядился проверить то, как Англия сообщает о смерти от коронавируса. А вот ещё вам заголовок из Fox News: «Questions raised after fatal motorcycle crash listed as COVID-19 death».

The Atlantic: CDC объединяет результаты тестов на вирус и антитела в одной статистике. Это не просто техническая ошибка. Государства установили количественные принципы по руководству для возобновления своей экономики на основе этих некорректных данных. Изначально авторы заподозрили проблемы в Вирджинии «How Virginia Juked Its COVID-19 Data», но после и в других регионах. Всё это предвещало пропаганду второй волны ещё в мае. О не доверии к CDC также писали в The Lancet.

The Guardian: ВОЗ и ряд национальных правительств изменили свою политику и методы лечения COVID-19 на основе ошибочных данных малоизвестной аналитической компании из США, которые ставят под сомнение целостность ключевых исследований, опубликованных в некоторых из самых престижных медицинских журналов мира. Американская компания Surgisphere, среди сотрудников которой, по-видимому, есть писатель-фантаст и модель контента для взрослых, опубликовала данные по COVID-19, написанные в соавторстве с её главным исполнительным директором, но до сих пор не смогла адекватно объяснить методологию.

ABC: некоторые частные лаборатории во Флориде не сообщали отрицательные результаты теста COVID-19 в Министерство Здравоохранения, как того требовал штат, что привело к 100% положительному показателю для этих лабораторий. Министерство здравоохранения США подтвердило эту информацию.

Апофеоз

За полгода шествия нового коронавируса по земному шару общее количество смертей зарегистрированных в ВОЗ при COVID-19 (sic!) составляет менее 700 000, подавляющее число из которых приходится на людей в возрасте 70 лет и старше. В 2017 году конкретно от пневмонии (sic!) умерло более 3 000 000 человек и почти треть из них — дети до 5 лет.

Модели ВОЗ, Имперского колледжа Лондона, CDC предсказывали в десятки раз больше смертей, чем их произошло в реальности. Если кому-то вздумается сказать, что это следствие ограничительных мер, то есть Швеция и другие страные, которые их не предпринимали. Главный эпидемиолог Великобритании прогнозировал 90 000 летальных случаев для этой страны к маю, но к концу июля их почти в 20 раз меньше.

Помимо трудов Нила Фергюсона было ещё множество псевдо-экспертов, вроде Томаса Пуэйо, чьи когнитивные потуги выражались в смертельных экспонентах и сеяли панику во всём мире. Однако у нас есть живые примеры игнорирования всеобщей истерии в лице белорусов, шведов и японцев, которые наглядно демонстрируют лукавость моделей и непрофессионализм их авторов.

Ущерб от борьбы с пандемией уже кратно превышает урон от самого коронавируса. Последствия действий властей на основе неправильных данных человечество будет ощущать на себе ещё долгие годы. При всём при этом наша жизнь может окунуться ещё в больший хаос, ибо слухи о второй волне ширятся, а в научном сообществе до сих пор нет консенсуса по поводу эффективности карантинных мер.

Спасибо за внимание, Илья Пестов, автор Groks.