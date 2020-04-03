Главная » Новости Украины и Новороссии

Новости Украины и Новороссии 03 апреля 2020

10:00. 3 апреля 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Карантинные меры на Украине будут усилены

Карантинные меры на Украине будут усилены | Русская весна

Кабинет министров Украины планирует усилить карантинные меры в стране. Об этом 2 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов в телеэфире.

«Для того чтобы у нас не было испанского или итальянского сценария распространения коронавируса, нам нужно усиление карантина. Другого пути просто не существует», — подчеркнул глава МОЗ.

По его словам, соответствующее решение правительства с конкретными мерами обнародуют в ближайшее время.

Как уточнил Степанов, ограничения во время карантина будут касаться передвижения людей на улице, посещения спортивных площадок и скверов, запрета массовых мероприятий и т. п.

На улице обяжут находиться в средствах индивидуальной защиты.

«Ужасные вспышки пандемии в некоторых европейских странах, по моему мнению, вызваны тем, что они слишком медлили с внедрением ограничительных мероприятий. Поэтому я сразу говорил, что в этой войне с невидимым врагом нужно действовать быстро и решительно», — подытожил министр.

Как сообщала «Русская Весна», Степанов заявил, что украинцам предстоит пережить самые тяжелые недели борьбы с коронавирусом.

Напомним, 1 апреля Кабмин ужесточил карантин на территории Украины в связи с увеличением случаев заражения COVID-19. Теперь эти меры хотят дополнительно усилить.

Читайте также: Главная медсестра больницы под Полтавой совершила суицид из-за коронавируса

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Бесценный совет Зеленскому

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Правительство Украины запретило вывозить гречку

Правительство Украины запретило вывозить гречку | Русская весна

Кабинет министров Украины ввел временный запрет экспорта гречки. Постановление будет действовать до 1 июля.

Постановление «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета министров Украины от 24 декабря 2019 № 1109» правительство приняло 2 апреля на внеочередном заседании.

Установлен нулевой объем квоты для указанных товаров. Соответствующие изменения, по информации Минэкономики, внесены в приложение 1 к постановлению № 1109 «Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию в 2020 году».

Как пояснили в министерстве, запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка.

«Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время состоит в диалоге с производителями и ритейлерами. Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли», — отметили в министерстве.

Также министерство призывает украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречиху.

Читайте также: Главная медсестра больницы под Полтавой совершила суицид из-за коронавируса

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

У нас в больницах нет вообще ничего

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: важное, компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии сегодня 10 апреля 2015
... новостей Новороссии за 09-10 апреля 2015. Мало вас пожгли уродов. Жители Мариуполя: «Украина... . Информационный выпуск новостей Новороссии за 09-10 апреля 2015 Информационный выпуск новостей Новороссии за 09...
Новости Украины и Новороссии 15 апреля 2015
Обзор последних новостей Украины и Новороссии за сегодня. Информация обновляется. Первые ... Информационный выпуск новостей Новороссии за 13-14 апреля 2015 Информационный выпуск новостей Новороссии за 13...
Новости Украины и Новороссии 18 апреля 2015
Обзор последних новостей Украины и Новороссии за сегодня. Информация обновляется. «Порошенко! ... выпуск новостей Новороссии за 16-17 апреля 2015 1. Обращение жителей Донбасса: на Украине...
Новости Украины и Новороссии 21 апреля 2015
Обзор последних новостей Украины и Новороссии за сегодня. Информация обновляется. Обзор экономики Украины. 21 апреля 2015... новостей Новороссии за 19-20 апреля 2015. Обзор экономики Украины. 21 апреля 2015 года. 1. Украине...
Новости Украины и Новороссии 23 апреля 2015
Обзор последних новостей Украины и Новороссии за сегодня. Информация обновляется. Нацбанк: ... российских компаний. ГТРК ЛНР. Новости. 22 апреля 2015. Гуантанамо под Донецком. В... ГТРК ЛНР. Новости. 22 апреля 2015 ГТРК ЛНР. Новости. 22 апреля 2015 К оглавлению...
Новости Украины и Новороссии 24 апреля 2015
Обзор последних новостей Украины и Новороссии за сегодня. Информация обновляется. Пленный ... Информационный выпуск новостей Новороссии за 22-23 апреля 2015 Информационный выпуск новостей Новороссии за 22...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)