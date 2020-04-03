Новости Украины и Новороссии 03 апреля 2020

Кабинет министров Украины планирует усилить карантинные меры в стране. Об этом 2 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов в телеэфире.

«Для того чтобы у нас не было испанского или итальянского сценария распространения коронавируса, нам нужно усиление карантина. Другого пути просто не существует», — подчеркнул глава МОЗ.

По его словам, соответствующее решение правительства с конкретными мерами обнародуют в ближайшее время.

Как уточнил Степанов, ограничения во время карантина будут касаться передвижения людей на улице, посещения спортивных площадок и скверов, запрета массовых мероприятий и т. п.

На улице обяжут находиться в средствах индивидуальной защиты.

«Ужасные вспышки пандемии в некоторых европейских странах, по моему мнению, вызваны тем, что они слишком медлили с внедрением ограничительных мероприятий. Поэтому я сразу говорил, что в этой войне с невидимым врагом нужно действовать быстро и решительно», — подытожил министр.

Как сообщала «Русская Весна», Степанов заявил, что украинцам предстоит пережить самые тяжелые недели борьбы с коронавирусом.

Напомним, 1 апреля Кабмин ужесточил карантин на территории Украины в связи с увеличением случаев заражения COVID-19. Теперь эти меры хотят дополнительно усилить.

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