Новости Украины и Новороссии 03 апреля 2020
- 08:02 Карантинные меры на Украине будут усилены.
- 07:56 Бесценный совет Зеленскому.
- Вчера 22:28 Правительство Украины запретило вывозить гречку.
- Вчера 22:25 У нас в больницах нет вообще ничего.
Карантинные меры на Украине будут усилены
Кабинет министров Украины планирует усилить карантинные меры в стране. Об этом 2 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов в телеэфире.
«Для того чтобы у нас не было испанского или итальянского сценария распространения коронавируса, нам нужно усиление карантина. Другого пути просто не существует», — подчеркнул глава МОЗ.
По его словам, соответствующее решение правительства с конкретными мерами обнародуют в ближайшее время.
Как уточнил Степанов, ограничения во время карантина будут касаться передвижения людей на улице, посещения спортивных площадок и скверов, запрета массовых мероприятий и т. п.
На улице обяжут находиться в средствах индивидуальной защиты.
«Ужасные вспышки пандемии в некоторых европейских странах, по моему мнению, вызваны тем, что они слишком медлили с внедрением ограничительных мероприятий. Поэтому я сразу говорил, что в этой войне с невидимым врагом нужно действовать быстро и решительно», — подытожил министр.
Как сообщала «Русская Весна», Степанов заявил, что украинцам предстоит пережить самые тяжелые недели борьбы с коронавирусом.
Напомним, 1 апреля Кабмин ужесточил карантин на территории Украины в связи с увеличением случаев заражения COVID-19. Теперь эти меры хотят дополнительно усилить.
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Бесценный совет Зеленскому
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Правительство Украины запретило вывозить гречку
Кабинет министров Украины ввел временный запрет экспорта гречки. Постановление будет действовать до 1 июля.
Постановление «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета министров Украины от 24 декабря 2019 № 1109» правительство приняло 2 апреля на внеочередном заседании.
Установлен нулевой объем квоты для указанных товаров. Соответствующие изменения, по информации Минэкономики, внесены в приложение 1 к постановлению № 1109 «Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию в 2020 году».
Как пояснили в министерстве, запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка.
«Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время состоит в диалоге с производителями и ритейлерами. Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли», — отметили в министерстве.
Также министерство призывает украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречиху.
Читайте также: Главная медсестра больницы под Полтавой совершила суицид из-за коронавируса
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
У нас в больницах нет вообще ничего
К оглавлению | Источник: www.youtube.com